Seite 1: Lian Li SUP-01 im Test: Was leistet das 3-Kammer-Kühlkonzept?

Lian Li nutzt beim SUP-01 ein besonderes Kühlkonzept mit drei Kammern. Die Grafikkarte sitzt dabei direkt hinter Mesh und kann sich so selbst mit Frischluft versorgen. Durch diesen Aufbau soll das ATX-Gehäuse sowohl effektiv kühlen als auch relativ kompakt ausfallen. Dazu überrascht es mit raffinierten Detaillösungen.

Die meisten ATX-Gehäuse nutzen aktuell einen Zweikammeraufbau: Die obere, größere Kammer ist die Mainboardkammer. Darunter finden in einer kleineren Kammer Netzteil und meist noch ein Laufwerkskäfig Platz. Lian Li geht beim SUP-01 nun einen völlig anderen Weg. Dieses ATX-Gehäuse soll bei geringem Bedarf an Stellfläche möglichst effektiv kühlen. Dafür setzt Lian Li auf einen Aufbau mit drei Kammern. Etwas irritierend ist, dass gleichzeitig die übliche Zuordnung der einzelnen Gehäuseseiten aufgelöst wird. Wobei Lian Li im Pressematerial selbst etwas inkonsequent die übliche Gehäusevorderseite mal als Front und mal als Gehäuseseite bezeichnet.

Besonders ungewöhnlich ist die Platzierung der Grafikkarte: Die wird aus der Mainboardkammer ausgelagert und über ein mitgeliefertes PCIe-4.0-Riserkabel in ihren eigenen Bereich verpflanzt. Dadurch können die Grafikkartenlüfter Frischluft von außen ansaugen. Hinter diesem Grafikkartenbereich gibt es eine Aufteilung in zwei weitere Bereiche: Die Mainboardkammer auf der linken Seite und eine Radiatorenkammer auf der rechten Seite. Lian Li hat bei der Entwicklung noch einige weitere Besonderheiten umgesetzt. So gibt es im Innenraum einen Spiegel zu entdecken, unter dem sich Laufwerksplätze verbergen. Und wie Lian Li Power- und Resettaste realisiert, ist wohl bisher einzigartig.

Das SUP-01 kommt in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante auf den Markt. Lian Li gibt für beide eine US-UVP von 149,99 Dollar an.

Als Zubehör liegen dem SUP-01 eine Anleitung, eine praktische Sortierbox mit dem Montagematerial und einigen schwarzen Kabelbindern sowie eine Lüfterhalterung für den Hecklüfter bei. Dieser optionale 120-mm-Lüfter wird mit der Halterung nicht im, sondern hinter dem Gehäuse montiert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: