Neben den neuesten High-End-Massenspeichern werfen wir bei Hardwareluxx auch gerne mal den Blick etwas weiter zu den Exoten und spannenden Entwicklungen am SSD-Markt. Einen solchen testen wir daher heute mit der Netac NV7000, die dank Innogrit-Controller eine Alternative zu den aktuell dominierenden Modellen von Phison darstellt. Ob die SSD daher zum Geheimtipp werden kann, klären wir mit unserem Review.

Auch wenn Netac hierzulande bislang kaum bekannt sein dürfte, bietet das Unternehmen mit Sitz in China ein relativ breites Angebot an Flash-Speichern und SSDs. Die NV7000 stellt dabei die vermeintliche Leistungsspitze dar und wird in den Kapazitäten von 1, 2 und 4 TB angeboten. Dank PCIe4-Interface handelt es sich zwar grundsätzlich um eine sehr schnelle SSD, wird allerdings zumindest auf dem Papier von PCIe5-Konkurrenten überholt. Im Alltag dürfte dies jedoch höchstens eine untergeordnete Rolle spielen. In Deutschland erhältlich sind die NVMe-Speicher von Netac aktuell vor allem über Importeure und Netac selbst auf eBay, Amazon und Aliexpress.

Bevor wir uns der verbauten Hardware im Detail widmen, werfen wir einen Blick auf das Datenblatt der SSD.