Mit dem PROJECT ZERO sagt der renommierte Hersteller MSI den Kabeln im PC den Kampf an. Im Detail hat sich MSI mit PROJECT ZERO der Herausforderung gestellt, die Kabel weitestgehend auf ein Minimum zu reduzieren, die den freien Blick auf das Gehäuse-Innere und damit auf die wertvollen Komponenten versperren. Aus MSIs PROJECT-ZERO-Portfolio haben wir das B760M PROJECT ZERO als Grundbasis für Intels LGA1700-Prozessoren auf den Zahn gefühlt.

Der Clou von MSIs PROJECT ZERO ist eigentlich relativ simpel: Die Mainboard-Anschlüsse befinden sich nicht, wie gewohnt, auf der Vorderseite, sondern auf der Rückseite des PCBs, was eine nahezu unsichtbare Verlegung der Kabel ermöglichen soll. Doch neben dem Mainboard müssen auch weitere Komponenten auf dieses Project hin optimiert sein. MSI stellt hierbei drei Mainboards zur Verfügung: Z790 PROJECT ZERO (Intel LGA1700), B650 PROJECT ZERO (AMD AM5) und unseren heutigen Testkandidat, das B760M PROJECT ZERO (Intel LGA1700). Doch abseits vom Mainboard muss zwingend das Gehäuse auf die rückseitig angebrachten Mainboard-Anschlüsse hin vorbereitet sein. Hinzu kommen das Netzteil und die AIO-Wasserkühlung.

Rein optisch sind Parallelen zum bereits getesteten B760M GAMING PLUS WIFI (Hardwareluxx-Test) deutlich erkennbar. Das B760M PROJECT ZERO bringt jedoch einen größeren PCH- und auch einen zweiten M.2-Kühler mit. Auffällig sind die nicht vorhandenen Anschlüsse auf der PCB-Vorderseite. Stattdessen sind einzig die Lötpunkte zu sehen.

Die technischen Eigenschaften

Das MSI B760M PROJECT ZERO wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI B760M PROJECT ZERO in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

B760M PROJECT ZERO Mainboard-Format Micro-ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 14 Phasen (12+1+1)



Spannungswandler:

12x Renesas RAA220075R0 (VCore, 75A)

1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)

1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229132 (maximal 20 Phasen) für VCore und GT

1x Monolithic Power Systems M2940 (max. 2 Phasen) für AUX Preis

ab 220 Euro Webseite MSI B760M PROJECT ZERO

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1 DPC, 1 Rank) Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-UDIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B760

1x PCIe 3.0 x1 (x1) über B760

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760 USB PCH:

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)

1x USB 3.2 Gen2 (1x intern)

2x USB 3.2 Gen1 (2x extern)

8x USB 2.0 (4x extern,4x intern)



Genesys GL3590:

3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out

1x DisplayPort 1.4 out WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC897 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Quick-Installation-Guide

EU-Regulierungshinweise

ein SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Clips

MSI-Gaming-Aufkleber

Ähnlich zum B760M GAMING PLUS WIFI fällt auch das mitgelieferte Zubehör des B760M PROJECT ZERO ziemlich übersichtlich aus. Die I/O-Blende liegt hierbei nicht separat dabei, da diese bereits vormontiert ist. Neben dem Quick-Installation-Guide, den EU-Regulierungshinweisen und den MSI-Gaming-Aufklebern konnten wir außerdem ein SATA-Kabel, zwei M.2-Clips sowie die 2T2R-WLAN-Antenne auffinden.