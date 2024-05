Werbung

Mit dem D8 Hybrid DAS (Direct Attached Storage) bietet TerraMaster ein schnelles USB-C-Hybrid-RAID-Gehäuse mit bis zu acht Laufwerken an - je vier HDDS und vier M.2-SSDs. So soll sowohl für Hot- als auch für Cold-Data die richtige Lösung geboten werden. Wie gut die Lösung im Alltag ist, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen.

Das TerraMaster D8 Hybrid bietet insgesamt acht Laufwerkseinschübe an. Diese sind auf vier 2,5- bzw. 3,5-Zoll-SATA und vier M.2-NVMe-Slots im 2280-Format aufgeteilt, wovon zwei der SATA-Einschübe als Hardware-RAID direkt am Gerät konfiguriert werden können. Die Anbindung des TerraMaster D8 Hybrid erfolgt per USB-C-Schnittstelle mit USB 3.2-Gen1-Protokoll.

Das externe Datenträger-Gehäuse kann maximal vier 24 TB über die SATA-Slots und vier 8 TB als NVMe-Laufwerke aufnehmen, was eine Gesamtspeichermenge von 128 TB Brutto ergibt. Durch die Kombination von mechanischen Festplatten und leistungsstarken SSDs kann das Nutzungsverhalten flexibel an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. So können zum Beispiel die "heißen" Daten aus Videoschnitt-Projekten auf den NVMe-SSDs bearbeitet und später als "kalte" Daten auf den großen und wirtschaftlichen HDDs gespeichert werden.



Durch die verwendete USB-C-Schnittstelle ist das TerraMaster D8 Hybrid mit allen modernen Windows-, macOS- oder Ubuntu-Betriebssystemen kompatibel. Hier sollte nur auf die verwendete Dateiformatierung geachtet werden, damit der externe Speicher an allen drei Betriebssystemen eingesetzt werden kann.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller TerraMaster Model D8 Hybrid Prozessor - RAM -

Speicher vier SATA3 6Gb/s 3,5 Zoll/2,5 Zoll

vier NVMe M.2 2280 Anschlüsse Hinten: USB3.2 Gen 2, Type C

Maße (HxBxT) 222 mm x 179 mm x 154 mm

Gewicht 1,9 kg Besonderheiten RAID (JBOD, RAID 0, RAID 1) Preis 199 US-Doller als Kickstarter-Aktion

Das TerraMaster D8 Hybrid DAS kann derzeit im Rahmen einer Kickstarter-Aktion für rund 200 US-Dollar vorbestellt werden.