So langsam, aber sicher kommen mehr und mehr Endgeräte auf den Markt, welche hinsichtlich der Wi-Fi-Konnektivität den aktuellsten Standard Wi-Fi 7 unterstützen. Vor allem, wer sich ein neues Notebook kauft, wird immer häufiger Wi-Fi 7 antreffen. Häufig kommt hier als M.2-Modul Intels Killer Wi-Fi 7 BE1750 zum Einsatz kommen, welches wir zusammen mit einem High-End-Router getestet haben.

Die erste Wi-Fi-7-Hardware ist also im Kommen – sowohl auf Seiten der Endgeräte wie auch der Router. So haben wir uns zuletzt die FRITZ!Box 6670 Cable von AVM angeschaut, die bereits ein Subset der Funktionen von Wi-Fi 7 unterstützt, nicht aber das 6-GHz-Netz. Mit eben einer BE1750-Karte bestückt ist der Windows-Handheld MSI Claw, den wir uns ebenfalls bereits angeschaut haben. Weitere Beispiele neuer Hardware mit Wi-Fi 7 die wir schon im Test hatten ist das MSI Titan 18HX A14VIG, während viele weitere Notebooks, selbst mit Meteor-Lake-Prozessor, noch auf Wi-Fi 6(E) setzen.

Dabei ist das entsprechende M.2-Modul gar nicht mal so teuer. Rund 22 Euro kostet das Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, wer nachrüsten kann und möchte, dem steht zumindest nicht der Preis im Weg.

Beim Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 handelt es sich um einen M.2/A-E-Key (M.2 2230 oder M.2 1216), der über PCI-Express angebunden ist. Entsprechend des M.2-Formats kommt die Karte auf Abmessungen von 22 x 30 x 2,4 mm bzw. 12 x 16 x 1,7 mm.

Unterstützt werden die WLAN-Netzwerke im Bereich von 2,4, 5 und 6 GHz über eine 2x2-Antennenkonfiguration mit 320 MHz breiten Kanälen und der Unterstützung einer 4K QAM Amplitudenmodulation. Neben WLAN unterstützt die Karte auch Bluetooth 5.4.

Preislich schon eher eine Herausforderung sind die entsprechenden WLAN-Router mit Wi-Fi 7. Ein gutes Dutzend an Geräten ist inzwischen verfügbar, preislich geht es bei 299 Euro los. Diese funken auch weitestgehend alle im 6-GHz-Netz, was aufgrund der vermutlich geringeren Störfaktoren in diesem Frequenzbereich einer der wichtigsten Punkte von Wi-Fi 7 ist.

Die Preise können aber auch ganz anders aussehen. Für unseren Test haben wir den ASUS ROG Rapture GT-BE98 verwendet. Dieser bietet für alle aktuellen WLAN-Standards mit die höchsten Durchsatzraten sowie mehrfache Anschlüsse für 10GbE und 2.5GbE. Mit 715 Euro muss man für diesen Router aber auch so viel ausgeben, wie mancher in das Notebook investieren möchte. Aber uns ging es nun darum den Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 zu testen und weniger den WLAN-Router.

Wer sein Heimnetzwerk mit Access Points erweitern kann, kommt für Wi-Fi 7 mitetwas mehr als 200 Euro pro Access Point weg.

Killer Intelligence Center

Soweit die Hardware, die auch ohne manuelle Treiber-Installation von Windows erkannt wird und ihren Dienst tut. Optional gibt es noch das Killer Intelligence Center, welches dabei helfen soll die WLAN-Leistung zu optimieren. Interessanterweise vermeldete der Installer im Zusammenspiel mit dem Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 aber, dass keine kompatible Hardware gefunden worden sei.

Im Test des Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 haben wir uns die Software etwas genauer angeschaut. Inwieweit sie in der Praxis aber Vorteile für den Nutzer bzw. Spieler bietet, sei einmal dahingestellt.

WLAN-Messungen

Kommen wir nun zu den Messungen. Diese haben wir einerseits mit dem Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 auf einem PCI-Express-Board und als Gegenstück mit dem ASUS ROG Rapture GT-BE98 durchgeführt. Das System mit dem Killer Wi-Fi 7 BE1750 wurde dazu, genau wie bei den anderen Tests mit Messungen zur WLAN-Durchsatzrate, an bestimmten Punkten aufgebaut, um die Messungen zu machen.

Die Ergebnisse sahen wie folgt aus:

2,4-GHz-Band - 1 IP-Stream Nebenraum (5 m) ASUS RT-AX89X 461XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 457XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 448XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 442XX Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 442XX ASUS ZenWiFi XD6 384XX Synology RT6600ax 352XX TP-Link Deco AXE5400 342XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 331XX AVM FRITZ!Box 6670 Cable 331XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 328XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 322XX MSI MRadiX AXE6600 318XX AVM FRITZ!Repeater 6000 306XX Netgear Nighthawk AX12 266XX Netgear Nighthawk AX5400 255XX AVM FRITZ!Box 6660 248XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 236XX ASUS ZenWiFi AX 228XX Netgear Orbi WiFi 6 223XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 221XX AVM FRITZ!Repeater 3000 206XX Tenda Nova MW12 186XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 185XX Netgear Orbi 184XX Google Wifi 172XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 171XX Devolo Gigagate 149XX ASUS Lyra 112XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 1 IP-Stream Nebenraum (5 m) Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 1230XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 1139XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 (WiFi 6E) 1080XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 1063XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 1052XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 1031XX ASUS ZenWiFi XD6 983XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 920XX Synology RT6600ax 830XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 830XX ASUS RT-AX89X 825XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 812XX TP-Link Deco AXE5400 794XX Netgear Nighthawk AX5400 761XX MSI MRadiX AXE6600 667XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 655XX AVM FRITZ!Box 6670 Cable 650XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 636XX AVM FRITZ!Repeater 6000 611XX Netgear Nighthawk AX12 541XX AVM FRITZ!Box 6660 535XX AVM FRITZ!Repeater 3000 530XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 516XX Netgear Orbi WiFi 6 511XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 511XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 505XX ASUS ZenWiFi AX 504XX Netgear Orbi 467XX Tenda Nova MW12 442XX Google Wifi 384XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 314XX Devolo Gigagate 270XX ASUS Lyra 255XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 7 IP-Streams Nebenraum (5 m) Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 2187XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 2105XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 2080XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 2037XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 1716XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 1658XX ASUS RT-AX89X 1542XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 1368XX Synology RT6600ax 1152XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 1084XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 1070XX AVM FRITZ!Box 6670 Cable 1012XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 1008XX TP-Link Deco AXE5400 948XX AVM FRITZ!Repeater 6000 928XX Netgear Nighthawk AX12 913XX Netgear Nighthawk AX5400 887XX MSI MRadiX AXE6600 869XX Netgear Orbi WiFi 6 863XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 854XX ASUS ZenWiFi XD6 837XX AVM FRITZ!Box 6660 832XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 802XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 785XX ASUS ZenWiFi AX 783XX AVM FRITZ!Repeater 3000 718XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 635XX Netgear Orbi 558XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 540XX Tenda Nova MW12 508XX Google Wifi 428XX ASUS Lyra 408XX Devolo Gigagate 384XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 1 IP-Stream über drei Etagen Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 367XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 328XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 320XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 319XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 257XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 254XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 251XX ASUS RT-AX89X 236XX Synology RT6600ax 230XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 222XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 220XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 212XX TP-Link Deco AXE5400 212XX MSI MRadiX AXE6600 210XX AVM FRITZ!Box 6670 Cable 203XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 197XX AVM FRITZ!Repeater 6000 181XX Netgear Nighthawk AX5400 180XX ASUS ZenWiFi XD6 176XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 166XX Netgear Orbi WiFi 6 165XX Netgear Nighthawk AX12 160XX AVM FRITZ!Box 6660 158XX AVM FRITZ!Repeater 3000 152XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 150XX ASUS ZenWiFi AX 148XX Netgear Orbi 145XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 131XX AVM AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 115XX ASUS Lyra 87XX Tenda Nova MW12 78XX Google Wifi 41XX Devolo Gigagate 32XX MBit/s Mehr ist besser

5/6-GHz-Band - 7 IP-Streams über drei Etagen Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 433XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 389XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 (WiFi 6E) 383XX MSI MRadiX AXE6600 (WiFi 6E) 375XX TP-Link Deco AXE5400 (WiFi 6E) 288XX ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 273XX ASUS ZenWiFi Pro ET12 270XX ASUS RT-AX89X 264XX AVM FRITZ!Box 6690 Cable 246XX AVM FRITZ!Box 6670 Cable 242XX Netgear Orbi WiFi 6 RBR760 241XX AVM FRITZ!Box 5590 Fiber 239XX AVM FRITZ!Box 7590 AX 234XX Synology RT6600ax 228XX MSI MRadiX AXE6600 227XX TP-Link Deco AXE5400 213XX AVM FRITZ!Repeater 6000 208XX Netgear Nighthawk AX5400 206XX Netgear Nighthawk AX12 202XX AVM FRITZ!Box 6660 198XX Netgear Orbi WiFi 6 193XX AVM FRITZ!Repeater 3000 185XX ASUS ZenWiFi XD6 182XX AVM FRITZ!Box 7530 AX 181XX ASUS ZenWiFi AX 173XX Netgear Orbi Wi-Fi 6 AX4200 171XX Netgear Orbi 163XX Netgear Nighthawk X6S EX8000 162XX AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E 148XX Tenda Nova MW12 110XX ASUS Lyra 107XX Google Wifi 41XX Devolo Gigagate 36XX MBit/s Mehr ist besser

Für das 2,4-GHz-Netz ergeben sich keinerlei Verbesserungen. Hier befindet sich das Netz bereits am Limit und somit auch die Übertragungsraten. Punkten kann der Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 an dieser Stellte also nicht. Schon anders sieht dies aus, wenn man ins 5- und 6-GHz-Netz wechselt bzw. auch gemeinsam nutzt. Es gibt zwar keine echte Leistungsexplosion, aber immerhin eine Verbesserung in den Übertragungsraten können wir hier feststellen.

Unter idealen Bedingungen (direkte Nähe zwischen Router und WLAN-Modul) sind deutlich höhere Übertragungsraten möglich. So nahe am WLAN-Router befindet man sich aber selten bzw. wenn dies dauerhaft der Fall sein sollte, könnte man sich auch direkt per Kabel verbinden.

Fazit

Neue WLAN-Standards werben auch immer mit neuen Spitzen-Durchsatzraten. Dabei sind diese gar nicht so entscheiden, denn viel wichtiger ist, dass auf eine gewisse Distanz auch noch hohe Durchsatzraten erreicht werden können. In diesem Jahr werden wir vermehrt Endgeräte sehen, die bereits auf Wi-Fi 7 setzen. Es werden aber auch noch zahlreiche erscheinen, die weiterhin auf Wi-Fi 6(E) setzen. Den Vorteil des Wi-Fi 7 im Notebook oder anderen Endgeräten hat man aber nur, wenn auch ein entsprechender Router im Einsatz ist und hier ist der Haken.

Hat man nicht ohnehin eine Netzwerk-Infrastruktur, bei der nur die Access Points ausgetauscht werden müssen, wird der Einsatz eines schnellen Routers mit Wi-Fi 7 schnell teuer. Mesh-Systeme mit drei Endpunkten kosten auch schnell fast 1.000 Euro. Nur wegen eines Endgerätes gleich auf Wi-Fi 7 zu wechseln, muss man sich daher gut überlegen. Es wird in den meisten Haushalten noch einige Zeit dauern, bis mehrere Geräte eine Umrüstung rechtfertigen.

Aber dies soll die Leistung des Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 nicht schmälern. Es handelt sich um eine vergleichsweise günstige Hardware, welche aber das volle Potential der Technik ausschöpft. Hat man beispielsweise einen PC oder ein Notebook mit M.2-WLAN-Modul im Einsatz, wird das Update hier schnell und einfach ermöglicht – sofern man denn im Notebook auch einfach an den entsprechenden Steckplatz herankommt und sich die Arbeit mit den diffizilen Antennen-Kabeln zutraut.

Der Umstieg auf Wi-Fi 7 ist aber sicherlich auch noch kein Muss. Viele kommen mit der dedizierten Hardware in Form des Moduls selten in Kontakt. Vielmehr werden wir in diesem Jahr mehr und mehr Notebook-Hersteller sehen, welche das BE1750-Modul einsetzen werden. Wann dann die Zeit gekommen ist, sich einen WLAN-Router mit Wi-Fi 7 anzuschaffen, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 Pro gute WLAN-Übertragungsraten

günstige Anschaffung

Austausch älterer WLAN-Module möglich Kontra WLAN-Router für Wi-Fi 7 noch vergleichsweise teuer