Das Cooler Master MasterBox NR200P V2 soll so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau unter den Mini-ITX-Gehäusen sein. Das elegant gestaltete Modell ist kompakt, kann aber trotzdem eine Wasserkühlung mit 240- oder 280-mm-Radiator aufnehmen. Je nach Vorliebe montiert man entweder ein Glas- oder ein Gitterseitenteil. Und das alles wird auch noch zu einem moderaten Preis angeboten.

Das grundlegende Konzept des MasterBox NR200P V2 hat Cooler Master bereits beim Vorgänger genutzt. Das MasterBox NR200P kam 2020 als Mini-ITX-Gehäuse mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem gelungenen Mix aus kompakten Maßen und Nutzungsmöglichkeiten auf den Markt. Das NR200P V2 baut auf diesen Grundlagen auf, wird aber modernisiert.

Der Innenraum ist nun konsequent auf eine vertikale Montage der Grafikkarte ausgelegt. Ein PCIe-4.0-Riserkabel gehört direkt zum Lieferumfang. Die werkseitige Lüfterbestückung wurde angepasst. Bei der V2 ist ein 120-mm-Lüfter am Boden vormontiert, der von unten Frischluft in das Gehäuse befördert. Das I/O-Panel kann bei der Neuauflage nun mit USB-C aufwarten. Auch beim NR200P V2 hat der Nutzer an der linken Gehäuseseite die Wahl zwischen zwei mitgelieferten Seitenteilen. Das Glasseitenteil gibt vor allem den Blick auf die Grafikkarte frei. Wer sein Gehäuse lieber luftiger gestaltet, der montiert einfach das Meshseitenteil.

Das NR200P V2 wird in zwei Farben angeboten: In Schwarz und in Weiß. Wir haben von Cooler Master die weiße Variante erhalten. Die UVP liegt farbunabhängig bei 119,90 Euro. Der Vorgänger kam vor vier Jahren noch für 99,99 Euro auf den Markt.

Als Zubehör liefert Cooler Master das Glasseitenteil, ein kurzes PCIe-4.0-Riserkabel, die Anleitung, Montagematerial, Kabelbinder und eine Mini-Grafikkartenstütze aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: