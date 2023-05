Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx einige spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den neusten Noctua-Kühlern einen umfangreichen Testbericht unterzogen oder aktuellen DDR5-Speicher von Corsair und G.Skill auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den Iceberg Thermal IceSLEET G6 Stealth, das XMG Focus 15 E23 und die Mountain Makalu Max getestet. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke den EIZO FlexScan EV2781 und den ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM auf seine Praxistauglichkeit.

Donnerstag, 11.05.2023: Noctua-Kühler im Vergleichstest

Der Test des Xeon w9-3495X war eine gewisse Herausforderung, denn 56 Kerne kommen, wenn man ihnen freien Lauf lässt, auf eine Leistungsaufnahme von 500 W. Uns standen gleich vier Kühler für den LGA4677 von Noctua zur Verfügung, die wir bei dieser Gelegenheit auch gleich gegenüber gestellt haben. Die Ergebnisse zeigen wir euch in diesem Artikel... [weiterlesen]

Freitag, 12.05.2023: Speicher von Corsair und G.Skill im Test

Mit den Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 haben wir uns bereits ein erstes Speicherkit angeschaut, welches die neuen Module mit 24 beziehungsweise 48 GB verwendet. Damit werden auch Zwischenspeichergrößen zu den sonst üblichen 16, 32, 64, 128 GB (...) möglich. Einen "Makel" hatte unser erster Test allerdings: Mit 5.600 MT/s waren die Module nicht besonders schnell und preislich lagen sie zudem so unattraktiv, dass es mehr Sinn gemacht hätte, direkt zu 64 anstatt den gebotenen 48 GB zu greifen. Heute schauen wir uns zwei 48-GB-Speicherkits von Corsair und G.Skill an, die mit 7.000 MT/s aufwarten können... [weiterlesen]

Sonntag, 14.05.2023: Iceberg Thermal IceSLEET G6 Stealth im Test

Kühlleistung, Design und geringe Lautstärke - diese drei Eigenschaften soll der Iceberg Thermal IceSLEET G6 Stealth vereinen. Der Towerkühler fällt dafür wuchtig aus und verbirgt in seinem Inneren einen 140-mm-Lüfter... [weiterlesen]

Montag, 15.05.2023: XMG Focus 15 E23 im Test

Ursprünglich mal als Einsteiger-Laptopserie gestartet, wurde die XMG-Focus-Reihe von Schenker Technologies dann allerdings in einer höheren Leistungsklasse positioniert. Zuletzt wurde sie sogar mit den deutlich performanteren HX-Prozessoren in Kombination mit den schnellen GeForce-RTX-40-Lösungen angeboten. Dazu kommen verschiedene Displaygrößen und Auflösungen, vor allem aber eine gewohnt große Auswahl an verschiedenen Komponenten. Wie sich die 15-Zoll-Variante mit NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop schlägt, das haben wir uns für diesen Hardwareluxx-Artikel vorgenommen... [weiterlesen]

Dienstag, 16.05.2023: Mountain Makalu Max im Test

Mountain hat mit der Makalu Max eine neue Gaming-Maus entwickelt, die sich besonders leicht anpassen lässt. Der Nutzer kann zwischen unterschiedlichen magnetischen Griffschalen wählen und das Gewicht durch spezielle Gewichtsringe anpassen. Die kabellose Maus soll aber auch darüber hinaus bestens ausgestattet sein... [weiterlesen]

Mittwoch, 17.05.2023: EIZO FlexScan EV2781 im Test

Die FlexScan-Reihe von EIZO ist für viele der Inbegriff der klassischen Office-Displays. Ein unauffälliges Gehäuse, trifft auf exzellente Einstellmöglichkeiten und eine ausgewogene Bildqualität. Mit dem FlexScan EV2781 haben wir jetzt das nächste Modell der Reihe im Test, das unter anderem mit USB-C-Docking punkten soll... [weiterlesen]

Freitag, 19.05.2023: ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM im Test

Mit dem ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM strengt sich das nächste OLED-Display an, sich die Gaming-Krone zu verdienen. Mit einer vollen Gaming-Ausstattung, einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz und der OLED-typisch kurzen Reaktionszeit werden schon einmal beste Voraussetzungen geboten. Ob wir in der Praxis auch Nachteile feststellen mussten, klärt unser Test... [weiterlesen]