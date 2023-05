Werbung

Die FlexScan-Reihe von EIZO ist für viele der Inbegriff der klassischen Office-Displays. Ein unauffälliges Gehäuse, trifft auf exzellente Einstellmöglichkeiten und eine ausgewogene Bildqualität. Mit dem FlexScan EV2781 haben wir jetzt das nächste Modell der Reihe im Test, das unter anderem mit USB-C-Docking punkten soll.

Der FlexScan EV2781 wird von EIZO für das Home-Office vorgesehen und kann mit einem 27-Zoll-Panel aufwarten, das auf der IPS-Technik basiert und mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auflöst. EIZO verlässt sich an dieser Stelle also auf ein bewährtes Duo. Für eine überzeugende Farbdarstellung soll eine Look-up-Table mit 10 bit sorgen.

Gleichzeitig rückt EIZO die Anschlüsse in den Mittelpunkt, denn so kann der Komfort im Home-Office-Einsatz schnell gesteigert werden. Es gibt zahlreiche USB-Schnittstellen und Docking via Typ-C.

Darüber hinaus hat sich der japanische Hersteller schon seit längerem einen möglichst ökologischen Betrieb seiner Geräte auf die Fahnen geschrieben. So auch beim FlexScan EV2781. Es kommt erneut die von anderen Modellen der Reihe bekannte Sensorik zum Einsatz, die erkennt, wenn der Anwender wirklich vor dem Gerät sitzt oder die Leuchtdichte an die Umgebungshelligkeit anpasst.

Wie von EIZO gewohnt, ist auch der FlexScan EV2781 kein Schnäppchen. Rund 610 Euro werden im Preisvergleich aktuell aufgerufen.

Spezifikationen des EIZO EV2781 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 610 Euro Garantie: 60 Monate (Vor-Ort) Homepage: www.eizo.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 350 cd/m²

Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

1x Typ C (90 W PD)

4x USB 3.0 (4x down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 8,5 kg Abmessungen (B x H x T): 611 x 368 x 230 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 176,6 mm

Neigung: -5° - 35°

Drehung: -172° - 172°

Pivot-Funktion Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: Tragegriff, Auto EcoView, EcoView Optimizer