Seite 1: Intel Xeon w9-3495X im Test: 56 P-Cores am Limit

Intel möchte wieder eine größere Rolle am Workstation-Markt spielen und sich hier nicht von AMD die Butter vom Brot nehmen lassen. Letzteren Eindruck konnte man über die vergangenen 2-3 Jahre durchaus gewinnen, wenngleich Intel dieses Segment nicht vollständig ignoriert hat. Mit der Sapphire-Rapids-Generation alias Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie will man hier nun aber wieder verstärkt aktiv werden. Auch die Enthusiasten sollen sich angesprochen fühlen, wenngleich die Plattform extrem teuer ist. Wir haben den Xeon w9-3495X in all seinen Aspekten getestet – Standard-CPU-Tests, gesonderte Workstation-Anwendungen und natürlich auch das Overclocking.

Über die Prozessoren und den Xeon w9-3495X im Speziellen wollen wir an dieser Stelle gar nicht so viel sagen. Die beiden Serien wurden Mitte-Februar vorgestellt und alle notwendigen Komponenten wie Mainboard, spezielle RAM-Kits, Kühler und auch die Prozessoren selbst sollten inzwischen im Handel erhältlich sein oder sind es in Kürze.

Die Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie der Workstation-Prozessoren verwendet Sapphire-Rapids-Design der Server-Modelle in abgewandelter Form und bringt sie in das Workstation-Segment. Für alle Details zur Architektur, dem Aufbau der Chips und der Plattform verweisen wir an dieser Stelle auf unseren Artikel zum Start der vierten Generation der Xeon-Scaleable-Prozessoren.

Die nun neue Xeon-Serie für Workstations teilt sich in zwei Segmente auf: Die Xeon-W-2400-Serie basiert auf dem Medium-Core-Count-Design (MCC) von Sapphire Rapids mit einer TDP von 225 W und mit bis zu 24 Kernen. Die Xeon-W-3400-Serie verwendet den Extreme-Core-Count-Ansatz (XCC), bestehend aus vier Chiplets auf einem Package und bringt es auf eine TDP von bis zu 350 W und 56 Kernen. Den theoretisch möglichen Vollausbau von 60 Kernen sehen wir bei den Workstation-Modellen also nicht.

Auch wenn wir uns heute auf das Spitzenmodell, den Xeon w9-3495X, konzentrieren werden, so wollen wir dennoch einen kurzen Überblick geben, wo die Unterschiede zwischen den beiden Serien liegen:

Die beiden Serien sind aber nicht nur in der Anzahl der Kerne und des Lane-Angebotes unterschiedlich, sondern auch beim Speicherausbau und der Breite des Interfaces. Während die Xeon-W-2400-Serie bis zu 2 TB auf vier Speicherkanälen unterstützt, sind es bei der Xeon-W-3400-Serie bis zu 4 TB auf acht Speicherkanälen.

Alle Modellnamen mit einem X am Ende sind zudem unlocked – haben also keinen festen Multiplikator und können daher übertaktet werden.

Gegenüberstellung der Modelle der Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie Modell Kerne L3-Cache Boost 3.0 / 1T-Boost Basis-Takt Basis-TDP Preis w9-3495X 56 105 MB 4,8 / 4,6 GHz 1,9 GHz 350 W 5.889 USD w9-3475X 36 82,5 MB 4,8 / 4,6 GHz 2,2 GHz 300 W 3.739 USD w7-3465X 28 75 MB 4,8 / 4,6 GHz 2,5 GHz 300 W 2.889 USD w7-3455 24 67,5 MB 4,8 / 4,6 GHz 2,5 GHz 270 W 2.489 USD w7-3445 20 52,5 MB 4,8 / 4,6 GHz 2,6 GHz 270 W 1.989 USD w5-3435X 16 45 MB 4,7 / 4,5 GHz 3,1 GHz 270 W 1.589 USD w5-3425 12 30 MB 4,6 / 4,4 GHz 3,2 GHz 270 W 1.189 USD w7-2495X 24 45 MB 4,8 / 4,6 GHz 2,5 GHz 225 W 2.189 USD w7-2475X 20 37,5 MB 4,8 / 4,6 GHz 2,6 GHz 225 W 1.789 USD w5-2465X 16 33,75 MB 4,7 / 4,5 GHz 3,1 GHz 200 W 1.389 USD w5-2455X 12 30 MB 4,6 / 4,4 GHz 3,2 GHz 200 W 1.039 USD w5-2445 10 26,25 MB 4,6 / 4,4 GHz 3,1 GHz 175 W 839 USD w3-2435 8 22,5 MB 4,5 / 4,3 GHz 3,1 GHz 165 W 669 USD w3-2425 6 15 MB 4,4 / 4,2 GHz 3,0 GHz 130 W 529 USD w3-2423 6 15 MB 4,2 / 4,0 GHz 2,1 GHz 120 W 359 USD

Von 12 bis 56 Kernen in der Xeon-W-3400-Serie und von 6 bis 24 Kernen in der Xeon-W-2400-Serie reicht das Angebot bei den Prozessoren. Die TDP spannt sich von 120 W für den Xeon w3-2423 auf bis zu 350 W für den Xeon w9-3495X auf. Auch wenn wir bisher gesagt haben, dass alle Workstation-Xeon-Prozessoren DDR5-4800 unterstützen, so müssen wir dennoch eine kleine Ausnahme machen, denn die w3-Modelle der Xeon-W-2400-Serie bieten nur die Support für DDR5-4400.

Auf den folgenden Seiten wollen wir auf das gesamte Worktstation-System mit den verwendeten Komponenten eingehen. Neben dem Prozessor selbst haben wir noch einiges mehr an Hardware benötigt, um die Tests machen zu können, denn zum Beispiel können wir nicht einfach 0815-DDR5-Speicher von der Stange verwenden.