Der Test des Xeon w9-3495X war eine gewisse Herausforderung, denn 56 Kerne kommen, wenn man ihnen freien Lauf lässt, auf eine Leistungsaufnahme von 500 W. Uns standen gleich vier Kühler für den LGA4677 von Noctua zur Verfügung, die wir bei dieser Gelegenheit auch gleich gegenüber gestellt haben. Die Ergebnisse zeigen wir euch in diesem Artikel.

Der Xeon w9-3495X bieten mit seinen 56 Performance-Kernen eine brachiale Leistung, allerdings verbraucht er auch entsprechend viel und nicht immer können die 64 Kerne eines Ryzen Threadripper PRO geschlagen werden. Acht DDR5-Speicherkanäle und im Falle der Xeon-W-3400-Serie bis zu 112 PCI-Express-5.0-Lanes zeigen das Potenzial der Plattform allerdings deutlich auf. Ein passendes Zeta R5 DDR5-RDIMM-Kit von G.Skill haben wir uns ebenfalls bereits angeschaut.

Die hohe Leistungsaufnahme haben wir bereits angesprochen und dementsprechend muss auch die Kühlung ausgelegt sein. Da der Sockel LGA4677 für alle Sapphire-Rapids-Prozessoren zum Einsatz kommt, können die Hersteller ihre Kühllösungen nicht nur auf die Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie auslegen, sondern auch auf die Server-Prozessoren.

Bevor wir zu den Testergebnissen kommen, wollen wir einen Vergleich der technischen Daten aufstellen:

Gegenüberstellung der LGA4677-Kühler von Noctua Modell NH-U14S DX-4677 NH-U12S DX-4677 NH-U9 DX-4677 NH-D9 DX-4677 4U Abmessungen ohne Lüftern 165 x 150 x 52 mm 158 x 125 x 45 mm 125 x 95 x 71 mm 125 x 95 x 95 mm Abmessungen mit Lüftern 165 x 150 x 110 mm 158 x 125 x 97 mm 125 x 95 x 120 mm 134 x 95 x 120 mm Gewicht ohne Lüfter 797 g 626 g 660 g 584 g Gewicht mit Lüftern 1.136 g 1.018 g 895 g 769 g Lüftermodell 2x Noctua NF-A15 HS-PWM 2x Noctua NF-A12x25 PWM 2x Noctua NF-A9 PWM 2x Noctua NF-A9 HS-PWM

Die Abmessungen werden in Höhe x Breite x Tiefe angegeben.

Die Abmessungen sind sicherlich die wichtigsten Aspekte für den Einsatz des einen oder anderen Kühlers. Die Größe gibt in gewisser Weise auch vor, wie viel Abwärme der Kühler abführen kann. Dies werden wir in den Testergebnisse sehen.

Noctua NH-U14S DX-4677

Noctua NH-U12S DX-4677

Noctua NH-U9 DX-4677

Noctua NH-D9 DX-4677 4U

Auf ein paar Aspekte zweier Modelle wollen wir noch eingehen, da uns diese im Rahmen des Tests aufgefallen sind. Je nachdem in welcher Ausrichtung sich der Sockel und die DIMM-Steckplätze auf dem Mainboard befinden, kann es zu Problemen mit der Montage des Lüfters kommen, da die DDR5-Module hier im Weg sind.

Beim Noctua NH-U9 DX-4677 blockiert einer der Lüfter die Installation in einem DIMM-Steckplatz. Beim NH-D9 DX-4677 4U kann dies in anderer Richtung ebenfalls der Fall sein – eben je nachdem, wie die Steckplätze neben dem Sockel ausgerichtet sind.

Im Lieferumfang aller Kühler befindet sich ein NA-YC1 4-Pin PWM Y-Kabel und ein NM-SMT5 Torx T30 als Montagewerkzeug. Die NT-H1-Wärmeleitpaste ist bereits auf der Kühlerunterseite aufgebracht. Über das SecuFirm2-Montagekit ist es recht einfach, das große Prozessor-Package im LGA4677 zu befestigen. Wir hatten auch während des häufigen Wechsels keinerlei Probleme.

Messungen

Die Last-Messungen sind allesamt während eines Renderings in Blender entstanden. Dabei wurde die Testszene (Cosmos Laundromat) mit 5.000 Samples berechnet und die Werte wurden nach 30 Minuten abgelesen.

CPU-Temperatur Blender-Rendering über 30 Minuten Noctua NH-U12S DX-4677 75 XX Noctua NH-U14S DX-4677 76 XX Noctua NH-U9 DX-4677 90 XX Noctua NH-D9 DX-4677 4U 92 XX °C Weniger ist besser

Sowohl der NH-U14S DX-4677 als auch der NH-U12S DX-4677 sind in der Lage, den Xeon w9-3495X bei etwa 500 W an Leistungsaufnahme in einem Temperaturbereich von 75 bis 76 °C zu halten. Der NH-U9 DX-4677 und NH-D9 DX-4677 4U schaffen dies nicht und lassen die CPU nahe an der Drosselung durch hohe Temperaturen arbeiten.

Lautstärke Blender-Rendering über 30 Minuten Noctua NH-U14S DX-4677 41.7 XX Noctua NH-U12S DX-4677 43.8 XX Noctua NH-U9 DX-4677 48.7 XX Noctua NH-D9 DX-4677 4U 48.7 XX db(A) Weniger ist besser

Bei der dazugehörigen Lautstärke punkten die eben genannten Kühler ebenfalls, was sich gleich auch anhand der Lüfterdrehzahlen zeigen wird, denn unter Last drehen die 120/140-mm-Lüfter am langsamsten und sorgen damit auch für die niedrigste Geräuschkulisse.

Lüfter-Drehzahl (Idle) Idle in Windows Noctua NH-U14S DX-4677 680 XX Noctua NH-U12S DX-4677 860 XX Noctua NH-U9 DX-4677 925 XX Noctua NH-D9 DX-4677 4U 1090 XX RPM Weniger ist besser

Lüfter-Drehzahl (Last) Blender-Rendering über 30 Minuten Noctua NH-U14S DX-4677 1500 XX Noctua NH-U12S DX-4677 2185 XX Noctua NH-U9 DX-4677 2530 XX Noctua NH-D9 DX-4677 4U 2575 XX RPM Weniger ist besser

Die Drehzahlen unter Last decken sich mit den Messungen der Lautstärke. Bei fast 3.000 Umdrehungen pro Minute dürfte es nicht weiter verwunderlich sein, dass ein NF-A9 deutlich lauter ist, als ein NF-A15 oder NF-A12x25 bei 1.500 bzw. 2.200 Umdrehungen pro Minute.

CPU-Leistungsaufnahme Blender-Rendering über 30 Minuten Noctua NH-U14S DX-4677 503.8 XX Noctua NH-U12S DX-4677 514.4 XX Noctua NH-U9 DX-4677 530.3 XX Noctua NH-D9 DX-4677 4U 531.9 XX W Weniger ist besser

Interessant sind die Angaben zur Leistungsaufnahme. Je kühler der Prozessor, desto geringer die Leistungsaufnahme, was sich mit dem zu erwartenden Verhalten eines Chips deckt. Die Leckströme sind mit höheren Temperaturen größer und dies muss kompensiert werden, was zu einer höheren Leistungsaufnahme führt.

CPU-Takt Blender-Rendering über 30 Minuten Noctua NH-U14S DX-4677 2896 XX Noctua NH-U12S DX-4677 2896 XX Noctua NH-U9 DX-4677 2896 XX Noctua NH-D9 DX-4677 4U 2896 XX MHz Mehr ist besser

Am Ende aber ist sicherlich entscheidend, welche Leistung der Prozessor erbringen kann und anhand des Taktes zeigt sich deutlich, dass wir mit allen vier Kühlern die gleiche Leistung erreichen – der Xeon w9-3495X taktet immer mit 2,9 GHz auf allen 56 Kernen.

Fazit

Intel legt den Xeon w9-3495X für ein Power-Limit von 420 W an maximaler Turbo Power und 350 W Base Power aus. Diese Limits sind auf den meisten Mainboards aber nicht aktiv und so kann der Prozessor sich so viel Leistung genehmigen, wie es die Kühlung ermöglicht. Hier sind wir dann auch beim Kern dieses Tests.

Alle vier getesteten LGA4677-Kühler von Noctua konnten den Xeon w9-3495X ausreichend kühlen, sodass dieser seine maximale Leistung erreichen konnte. Die Leistungsaufnahme lag bei 500 W, mit den 420/350 W aus den Vorgaben kommen sie somit allesamt ebenfalls zurecht.

Die Wahl des richtigen Kühlers dürfte von mehrere Faktoren abhängen. Je nach Gehäuse geben die Abmessungen des Kühlers vor, ob dieser passt oder nicht. Spielen die Abmessungen keine Rolle, geht es sicherlich um die Kühlleistung und Lautstärke. Hier liefern der Noctua NH-U14S DX-4677 und NH-U12S DX-4677 die besten Ergebnisse. Die Temperaturen bleiben im Bereich von etwa 75 °C und die Lautstärke ist noch erträglich. Bei 500 W an Abwärme sollte man nicht davon ausgehen, dass dies nahezu lautlos geschieht.

Ehrlich gesagt waren wir überrascht, wie gut alle drei Kühler mit der Abwärme des Xeon w9-3495X zurechtgekommen sind. Der NH-U14S DX-4677 bleibt dabei vergleichsweise leise, der NH-U12S DX-4677 ist hinsichtlich der Lautstärke auch noch eine Empfehlung.

Wo die Abmessungen wichtig sind, müssen Kompromisse gemacht werden. Der NH-U9 DX-4677 und NH-D9 DX-4677 4U können den Prozessor noch gerade so ausreichend kühlen, werden dabei aber (teilweise) extrem laut. Auf eine mechanische Kompatibilität sollte dabei ebenfalls geachtet werden.

Die LGA4677-Kühler von Noctua sind zu folgenden Preisen erhältlich:

Tower-Kühler bzw. besonders flache Kühler für den Einsatz in Servergehäusen sind bereits ab 60 Euro erhältlich. AiO-Kühler für den LGA4677 oder Custom-Wasserblöcke kosten ebenfalls 130 Euro und mehr. Bei den Plattformkosten für die Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-Serie spielen 130/140 Euro aber sicherlich auch keine große Rolle mehr. Bei der gebotenen Leistung sind die LGA4677-Kühler eine gute Empfehlung für den Einsatz mit diesen verbrauchsstarken Prozessoren.