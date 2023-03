Vor allem durch die Anforderungen im Serversegment sollen sich bei DDR5-Speicher Zwischenschritte bei den Kapazitäten etablieren. 24 GB und 48 GB werden nun zunächst im Endkundenbereich eingeführt. Für Server sollen auch Kapazitäten von 96 GB und 192 GB eine Rolle spielen. Wir haben uns ein erstes Speicherkit mit diesen neuen Größen angeschaut, genauer gesagt die Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 mit 2x 24 GB durch unseren Testparcours gejagt.

Corsair stellte zunächst die langsamerem Kits mit bis zu 5.600 MT/s vor und eben ein solches testen wir heute. Ein paar Tage später stellt man dann auch eine Variante mit 7.000 MT/s vor. Kurz darauf zog G.Skill nach und präsentierte seinerseits die Trident Z5 RGB DDR5-8000, die noch einmal schneller sind. Bei den Modulen von G.Skill sollten Speicherchips von Sk hynix zum Einsatz kommen, während unsere Vengeance RGB DDR5-5600 auf Micron setzen.

Aktuell unterstützt die Mainboards für Intels LGA1700-Plattform die neuen Kits mit 2x 24 GB oder 2x 48 GB bereits. Voraussetzung ist der Betrieb mit dem neuesten BIOS für das jeweilige Mainboard. Bei AMDs AM5-Plattform sieht dies noch anders aus. Hier arbeiten die Mainboard-Hersteller noch am nächsten AGESA-Update, welches die neuen Kits dann problemlos unterstützen soll.

Einerseits wird in diesem Beitrag also um das Thema Leistung gehen, wobei man bei DDR5-5600 CL40 keine Wunder erwarten kann. Hier geht es vielmehr darum über eine Kapazität 48 GB zu verfügen, wenn 32 GB nicht ausreichend sind. Wir werden uns aber auch anschauen, ob sich die Module noch etwas übertakten lassen.

Zweiter Punkt wird die Kapazität sein. Gibt es Spiele, die beispielsweise die 16 und 32 GB bereits auslasten? Ein Speicherausbau von 16 GB dürfte das Minimum sein, was beim Aufbau eines aktuellen Gaming-System gewählt werden sollte. 2x 16 GB die empfohlene Ausstattung. Aber welche Vorteile bringen hier 2x 24 GB?

Hersteller und Bezeichnung Corsair Vengeance RGB DDR5-5600, CL40-40-40-77

CMH48GX5M2B5600C40 Modulhöhe 45 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 195 Euro Homepage Corsair XMP / EXPO XMP 3.0 Garantierte Timings CL40-40-40-77-117 Spannung 1,25 V Chips Micron Revision B Eigenschaften - Garantiezeit Lebenslange Garantie Kapazität 48 GB (2x 24 GB)

Die Vengeance-RGB-Serie ist hinlängst bekannt. Was wir hier sehen ist die Tatsache, dass die Module auf eine Kapazität von 24 GB kommen. Acht Banks, vier Banks pro Gruppe und eine Single-Rank-Konfiguration kommen zum Einsatz. Die Speicherchips stammen von Micron und offenbar handelt es sich um B-Dies.

Aufgrund der verwendeten Heatspreader mit dazugehörigen RGB-Beleuchtung kommen die Module auf eine Höhe von 45 mm. Damit liegen sie in einem üblichen Bereich für DDR5-Speicher mit Heatspreader und bei den meisten eingesetzten Luftkühler kann der Lüfter sogar noch über den Kits installiert werden. Meist aber versuchen die Hersteller natürlich ihren Kühler so zu gestalten, damit die RAM-Module und die Lüfter nicht kollidieren. Die Dominator-Platinum-RGB-Module bauen mit 55 mm noch einmal höher auf.

Auf der Rückseite der Module sind die wichtigsten Informationen zum Kit zu finden. Vorgesehen ist es für 5.600 MT/s bei Timings von CL40-40-40-77 und einer Spannung von 1,25 V. Mit 1,1 V kommt Corsair hier also nicht mehr aus. Diese Daten sind auch in einem XMP-3.0-Profil hinterlegt und können auf einer Intel-Plattform im BIOS abgerufen werden.

Auch optisch sollen die Corsair Vengeance RGB etwas hermachen und sind mit einer RGB-Leiste versehen, welche nicht wie bei den Capellix-RGBs klare Punkte darstellt, sondern ein diffuser Streifen ist, unter dem sich die RGB-LEDs befinden. Per Software können die LEDs angesteuert und mit verschiedenen Effekten belegt werden.

Per CPU-Z können die im XMP-3.0- sowie den SPD-Profilen hinterlegten Taktraten, Timings und Spannungen noch einmal ausgelesen werden. Die meisten Nutzer werden nach dem Einbau des Kits sicherlich im BIOS das XMP-3.0-Profil auswählen und los gehts. Bei 5.600 MT/s sowie den Timings dürften 99 % der Systeme diese Einstellungen problemlos übernehmen und booten. Bei Kits mit 7.000 MT/s und strafferen Timings kann dies schon anders aussehen.

Ein EXPO-Profil für AMDs Ryzen-7000-Prozessoren gibt es nicht. Corsair hat dazu eine gesonderte Speicherserie aufgelegt, die bisher noch keine Varianten mit 24 oder 48 GB vorzuweisen hat.

Overclocking möglich?

Module mit einer Einzelkapazität von 24 GB, dazu Micron-Speicher B-Die – natürlich wollten wir auch schauen, ob die Module mehr als die spezifizierten 5.600 MT/s bei CL40 erreichen.

Eine Verschärfung der Timings führte allerdings nicht zum Erfolg, auch nicht mit einer höheren Spannung. Also haben wir den Takt angehoben und gleichzeitig die Timings etwas gelockert. Mit 1,425 V konnten wir dann immerhin mit DDR5-6000 CL42-42-42-84 booten und auch den MemTest erfolgreich absolvieren. Weiter verwunderlich ist das Ergebnis allerdings nicht, denn die guten Module wird Corsair für seine DDR5-7000-Modelle verwenden.

Und was bringen die 48 GB Kapazität?

Wer sich für 2x 24 GB entscheidet, dem reichen offensichtlich 2x 16 GB nicht aus. 2x 32 GB mit DDR5-5600 kosten aber auch bei Corsair nicht die Welt. Ab 235 Euro sind solche Kits erhältlich und so müssen wir uns an dieser Stelle schon die Frage stellen, wer denn überhaupt 2x 24 GB benötigt.

Wir haben einfach einmal ein paar Spiele gestartet und geschaut, ob wir bei 2x 16 GB an eine Grenze kommen, bei der uns 2x 24 GB helfen würden. In fast allen Spielen ist dies nicht der Fall. Hogwarts Legacy mit 22 GB oder Icarus mit 20 GB gehören schon zu den Titeln, die sich außergewöhnlich viel Arbeitsspeicher greifen, wenn dieser denn verfügbar ist.

Aber es gibt auch Extrembeispiele, die wir aber nicht alle testen konnten. Star Citizen soll sich beispielsweise auch gerne viel Arbeitsspeicher gönnen. Ähnliches gilt für Titel wie GTA V, The Witcher und einige andere mit zahlreichen installierten Mods. Auch wer mehr als nur Spiele spielt, sondern sich für ein Hobby-Projekt mit der Unreal Engine 5 beschäftigt, wird im Editor schnell die 32 GB knacken und hier könnten dann 48 GB helfen. Aber helfen können dann auch gleich 64 GB bei diesem geringen Preisunterschied.

Aktueller Stand für AMDs AM5-Plattform

Wie bereits erwähnt, arbeiten die Mainboard-Hersteller aktuell mit einer neuen AGESA-Version an einer Kompatibilität zu den neuen Modulen mit 24 und 48 GB. Wir haben aber dennoch einmal ausprobiert was passiert, wenn man das Kit auf einem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI zusammen mit einem Ryzen 9 7900X3D betreiben möchte.

Leider will das System aber gar nicht erst booten. Die entsprechende LED zeigt an, das es Probleme mit dem Arbeitsspeicher gibt. Noch nicht einmal bis ins BIOS sind wir gekommen, was von einigen anderen Mainboards berichtet wird.

Ohnehin dürfte Corsair gesonderte Varianten für AMD-Systeme vorsehen, die dann auch ein EXPO-Profil vorweisen können.

Update:

Am Wochenende hat ASUS Beta-Version seiner BIOS-Dateien für einige Mainboards mit X670(E)- und B650(E)-Chipsatz veröffentlicht. Wir haben das Beta-BIOS in der Version 1003 auf einem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI installiert und zusammen mit einem Ryzen 9 7900X3D ein paar neue Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 ausprobiert.

Anders als zuvor lief der Boot-Vorgang durch, im BIOS wurden alle Spezifikationen korrekt ausgelesen. Das XMP-3.0-Profil konnten wir nicht übernehmen, die 5.600 MT/s sowie die Timings von 42-40-40-77 konnten wir aber übernehmen und das System lief.

Benchmarks

Mit dem aktuellen BIOS 0812 konnten wir die 24-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich.

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX DDR5-6000 CL34 70.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 77.1XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 82.7XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0XX ns Weniger ist besser

AIDA64 Lesedurchsatz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX DDR5-6600 CL34 100940XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 89156XX Micron DDR5-5600 CL46 87957XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 84014XX Micron DDR5-5200 CL42 82275XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX DDR5-6600 CL34 96130XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 78844XX Micron DDR5-5600 CL46 77244XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74288XX Micron DDR5-5200 CL42 72893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX DDR5-6600 CL34 96568XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 80431XX Micron DDR5-5600 CL46 78440XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74796XX Micron DDR5-5200 CL42 73929XX MB/s Mehr ist besser

Y-Cruncher 1T (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 97.285XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 101.752XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 9.818XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 10.126XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331XX s Weniger ist besser

Gaming-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 185.8XX 111.5XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1XX 111.3XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7XX 110.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 184.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 132.7XX 91.2XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6XX 87.6XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5XX 87.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 130.4XX 87.2XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 139.3XX 80.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 138.8XX 80.2XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 94.4XX 69.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 93.3XX 69.8XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2XX 68.1XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1XX 68.3XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 395.3XX 174.8XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9XX 273.2XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3XX 272.4XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0XX 214.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9XX 212.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9XX 215.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3XX 216.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 311.2XX 214.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1XX 215.8XX DDR5-6000 CL34 310.6XX 215.2XX DDR5-6600 CL34 310.5XX 214.1XX Micron DDR5-5200 CL42 310.4XX 212.4XX Micron DDR5-5600 CL46 310.3XX 212.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 310.2XX 212.0XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 227.6XX 128.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9XX 122.2XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6XX 122.5XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 177.2XX 110.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9XX 106.5XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3XX 108.0XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 202.4XX 128.3XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5XX 127.1XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4XX 126.7XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 112.2XX 82.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4XX 79.5XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 130.1XX 94.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6XX 91.0XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4XX 91.2XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1XX 84.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7XX 84.3XX DDR5-6600 CL34 108.5XX 85.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9XX 84.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2XX 83.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9XX 82.9XX DDR5-6000 CL34 106.8XX 85.3XX Micron DDR5-5200 CL42 106.7XX 85.2XX Micron DDR5-5600 CL46 106.7XX 85.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 106.5XX 85.6XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 104.8XX 84.7XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6XX 160.0XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4XX 160.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 258.7XX 157.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 256.0XX 150.6XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL42 219.8XX 156.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6XX 156.3XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2XX 156.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Hinsichtlich der Leistung in Anwendungen und Spielen kann man von einem Kit mit 5.600 MT/s keine Wunder erwarten. Da Intel die Speichercontroller seiner Raptor-Lake-Prozessoren bis DDR5-5600 spezifiziert, sind entsprechende Kits ein guter Einstieg, da jegliches Anwenden eines XMP-Profils auch gleich ein Overclocking darstellt.

Der Hauptpunkt dieser Kits ist sicherlich die Erweiterung der Speicherkapazität. Anstatt 2x 16 GB für insgesamt 32 GB sind mit 2x 24 GB eben 48 GB möglich. Ein sinnvoller Zwischenschritt für dann weiter zu 2x 32 GB = 64 GB? Das ist die große Frage und hängt von vielen Faktoren ab.

Spieler sind mit insgesamt 32 GB meist gut bedient. Keines der aktuellen AAA-Spiele kommt selbst bei höchsten Grafik- und Detaileinstellungen auf mehr als 22 GB. Extrembeispiele sind Mods und je mehr Mods installiert sind, desto höher kann der Speicherbedarf sein. Dies sind aber extrem individuelle Anforderungen, die wir an dieser Stelle nicht nachgestellt haben.

Wo wir aber einen Unterschied zwischen 32 und nun vorhandenen 48 GB sehen konnten, sind Kreativ-Anwendungen wie beispielsweise der Editor der Unreal Engine 5. Hier kann man eigentlich nicht genügend Speicher haben.

Der Preis wird, wie so oft, eine wichtige Rolle spielen. Das von uns getestete Kit Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 (CL40-40-40-77, CMH48GX5M2B5600C40) kostet aktuell 195 Euro. 2x 32 GB, also ingesamt 64 GB, kosten vom gleichen Hersteller und ebenfalls mit RGB-Beleuchtung immerhin schon 275 Euro. Ohne RGB liegen wir aber bei nur noch 235 Euro und somit ist die Preisdifferenz gar nicht mehr so groß. Man kann sich also durchaus überlegen, gleich auf 64 GB zu gehen. Für höhere Transferraten gehen die Preise etwas weiter auseinander, bei DDR5-5600 stellt sich die Situation aktuell so dar, wie sie ist.

Allzu viel Potential hat unser Kit von Corsair auch nicht mehr zu bieten. Wir konnten den Takt etwas anheben, mussten die Timings aber auch etwas lockern. Ein paar Prozent an Leistung lassen sich aus den Modulen aber noch herausquetschen.