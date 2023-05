Mit den Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 haben wir uns bereits ein erstes Speicherkit angeschaut, welches die neuen Module mit 24 beziehungsweise 48 GB verwendet. Damit werden auch Zwischenspeichergrößen zu den sonst üblichen 16, 32, 64, 128 GB (...) möglich. Einen "Makel" hatte unser erster Test allerdings: Mit 5.600 MT/s waren die Module nicht besonders schnell und preislich lagen sie zudem so unattraktiv, dass es mehr Sinn gemacht hätte, direkt zu 64 anstatt den gebotenen 48 GB zu greifen. Heute schauen wir uns zwei 48-GB-Speicherkits von Corsair und G.Skill an, die mit 7.000 MT/s aufwarten können.

Inzwischen unterstützen sowohl die DDR5-Mainboards für die Intel- wie auch die AMD-Plattform die neuen Module mit einer Einzelkapazität von 24 oder 48 GB. Diese Kapazitäten folgen eigentlich einem Bedarf des Server-Segments, damit hier beispielsweise anstatt 256 auch "nur" 192 GB installiert werden können. Bei mehreren Dutzend oder gar hunderten Servern spielt eine solche gezielte Auslegung auf den jeweiligen Speicherbedarf eine wichtige Rolle bei den Kosten. Das Prinzip soll aber auch auf die Endkunden-Systeme übertragen werden. Micron und Sk hynix sind die Produzenten der Chips, die hier zum Einsatz kommen.

Corsair stellte zunächst die langsamerem Kits mit bis zu 5.600 MT/s vor. Ein paar Tage später zog man dann auch eine Variante mit 7.000 MT/s nach, die wir uns heute anschauen. Kurz darauf zog G.Skill nach und präsentierte seinerseits die Trident Z5 RGB DDR5-8000, die noch einmal schneller sind. Wir haben die Module, die mit 7.200 MT/s spezifiziert sind vorliegen.

Wer ein AM5-System verwendet, der muss gar nicht erst zu solch schnellem Speicher greifen. Bei etwa 6.000 MT/s ist der Speichercontroller der Ryzen-Prozessoren meist am Ende, womöglich laufen auch noch 6.200 oder 6.400 MT/s, aber zu einem 7.000-MT/s-Kit muss man sicherlich nicht greifen. Bei Intel sieht die Situation etwas anders aus. Die meisten Prozessoren bzw. deren IMCs machen 7.000 MT/s mit. Wer zu den schnellen Kits mit 8.000 MT/s greift, ist dann aber etwas abhängig von der Qualität des Speichercontrollers.

DDR5-7000 CL40 gegenüber DDR5-7200 CL36 lauten also die Gegenüberstellungen heute. Bevor wir uns die Modele etwas genauer anschauen und zu den Benchmarks kommen, ein Blick auf die technischen Daten:

Hersteller und Bezeichnung Corsair Vengeance schwarz 2x 24 GB, DDR5-7000, CL40-52-52-114

CMK48GX5M2B7000C40 G.Skill Trident Z5 RGB schwarz 2x 24 GB, DDR5-7200, CL36-46-46-115

F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK Modulhöhe 35 mm 43,5 mm Rank Single-Rank, x8 Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 175 Euro 320 Euro Homepage Corsair G.Skill XMP / EXPO XMP 3.0 XMP 3.0 Garantierte Timings CL40-52-52-114

CL36-46-46-115 Spannung 1,40 V 1,35 V Chips Micron Revision B Eigenschaften - RGB-Beleuchtung Garantiezeit Lebenslange Garantie Lebenslange Garantie Kapazität 48 GB (2x 24 GB) 48 GB (2x 24 GB)

Der Unterschied von nur 200 MT/s in der Geschwindigkeit der Speicher-Kits spielt sicherlich kaum eine Rolle. Aber es gibt auch Unterschiede in den Timings. Das Kit von Corsair kommt auf CL40-52-52-114 und benötigt dazu eine Spannung von 1,4. Bei G.Skill hat man das Kit auf CL36-46-46-115 ausgelegt und die Chips von Sk hynix erreichen den Takt und die Timings schon bei 1,35 V.

Beide Kits verfügen ausschließlich über JEDEC- und XMP-3.0-Profile. EXPO wird nicht unterstützt. Die G.Skill Trident Z5 liegen uns in einer RGB-Variante vor.

Einen deutlichen Unterschied gibt es beim Preis. Die Corsair Vengeance DDR5-7000 (CL40-52-52-114) mit 2x 24 GB kosten aktuell 175 Euro, während die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 (CL36-46-46-115) bei gleicher Kapazität 320 Euro kosten sollen.

Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40

Die Corsair Vengeance sind hinsichtlich ihres Designs einfach und kompakt gehalten. Auf dem schwarzen PCB sitzt ein ebenso schwarzer Heatspreader, der in der Mitte mit einer Aluminium-Blende versehen ist. Auf eine RGB-Beleuchtung verzichtet Corsair in der Vengeance-Serie. Mit einer Modulhöhe von nur 35 mm sollten Inkompatibilitäten mit so manchem Luftkühler nur in wenigen Ausnahmen störend ausfallen.

Mit 7.000 MT/s bei Timings von CL40-52-52-114 zählt das Kit eher zu den weniger aggressiven, aber schnellen Kits in diesem Segment. Mit 185 Euro sind sie aber auch vergleichsweise günstig. Dennoch sind hier 1,4 V notwendig, damit die Module bei der angegebenen Geschwindigkeit und den Timings auch zuverlässig booten.

G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36

Die G.Skill Trident Z5 RGB lagen uns ebenfalls in Schwarz vor, wenngleich die Farbe Schwarz fast schon in den Hintergrund tritt, denn ein Großteil des Heatspreaders ist silbernfarben. Aber auch hier ist das PCB schwarz. Mit 43,5 mm bauen die Module aufgrund des größeren Heatspreaders deutlich höher auf. Dies liegt auch an der eingebauten RGB-Beleuchtung, die sich an der Oberseite des Heatspreaders wiederfindet.

G.Skill garantiert 7.200 MT/s bei Timings von CL36-46-46-115. Die meisten Intel-Prozessoren dürften diese Geschwindigkeit mit den gebotenen Timings auch problemlos mitmachen. Hier und da kann man aber auch ein schlechtes Modell aus der Silicon-Lotterie ziehen und bekommt selbst 7.200 MT/s nicht lauffähig. Interessanterweise benötigt G.Skill für 7.200 MT/s bei CL36 nur 1,35 V, verwendet aber auch andere Speicherchips von Sk hynix, während Corsair auf die Micron Revision B setzt.

Benchmarks

Mit dem aktuellen BIOS 0812 konnten wir die 24-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich.

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Speicherlatenz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 59.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 59.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 66.0XX DDR5-6600 CL34 66.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 66.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 69.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 69.5XX DDR5-6000 CL34 70.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 71.5XX Micron DDR5-5600 CL46 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 82.7XX Micron DDR5-5200 CL42 83.0XX ns Weniger ist besser

Werbung

AIDA64 Lesedurchsatz Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 113490XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 113320XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 107681XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 105266XX DDR5-6600 CL34 100940XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 98849XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 98615XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92627XX DDR5-6000 CL34 92406XX Micron DDR5-5600 CL46 87957XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 84014XX Micron DDR5-5200 CL42 82275XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 109440XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 109350XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104097XX DDR5-6600 CL34 96130XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93434XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 92772XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 88340XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87631XX DDR5-6000 CL34 87302XX Micron DDR5-5600 CL46 77244XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74288XX Micron DDR5-5200 CL42 72893XX MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 108800XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 108370XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 104874XX DDR5-6600 CL34 96568XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 94419XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 93416XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 92064XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 87347XX DDR5-6000 CL34 87222XX Micron DDR5-5600 CL46 78440XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 74796XX Micron DDR5-5200 CL42 73929XX MB/s Mehr ist besser

Y-Cruncher 1T (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 90.527XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 90.827XX DDR5-6600 CL34 90.920XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 90.945XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 91.028XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 91.452XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 91.585XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 92.791XX DDR5-6000 CL34 93.049XX Micron DDR5-5200 CL42 101.095XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 101.752XX Micron DDR5-5600 CL46 102.017XX s Weniger ist besser

Y-Cruncher nT (500M) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 8.934XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 8.984XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 9.126XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 9.331XX DDR5-6600 CL34 9.370XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 9.503XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 9.529XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 9.597XX DDR5-6000 CL34 9.694XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 10.126XX Micron DDR5-5600 CL46 10.216XX Micron DDR5-5200 CL42 10.331XX s Weniger ist besser

Temperaturen 30 Minuten Speichertest Micron DDR5-5200 CL42 54.0XX Micron DDR5-5600 CL46 54.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 55.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 62.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 66.0XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 68.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 69.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 75.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 77.0XX in °C Weniger ist besser

Gaming-Benchmarks

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Control 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 201.2XX 132.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 200.7XX 131.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 199.9XX 127.7XX DDR5-6600 CL34 199.1XX 131.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 198.7XX 130.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 198.1XX 130.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 197.7XX 129.0XX DDR5-6000 CL34 197.1XX 132.6XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 185.2XX 127.3XX Micron DDR5-5600 CL46 185.1XX 111.3XX Micron DDR5-5200 CL42 184.7XX 110.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 184.0XX 111.7XX FPS Mehr ist besser

Control 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 135.1XX 96.3XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 135.0XX 95.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 134.9XX 96.6XX DDR5-6600 CL34 134.5XX 95.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 134.5XX 96.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 134.3XX 96.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 134.2XX 93.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 134.0XX 89.7XX DDR5-6000 CL34 133.9XX 93.8XX Micron DDR5-5600 CL46 131.6XX 87.6XX Micron DDR5-5200 CL42 131.5XX 87.7XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 130.4XX 87.2XX FPS Mehr ist besser

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Cyberpunk 2077 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 147.9XX 83.0XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.0XX 82.2XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 146.6XX 89.9XX DDR5-6600 CL34 145.3XX 81.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 144.8XX 81.3XX DDR5-6000 CL34 144.4XX 81.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 143.9XX 81.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 143.3XX 80.5XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 142.6XX 93.8XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 138.8XX 80.2XX Micron DDR5-5200 CL42 134.6XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 134.4XX 79.6XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 96.5XX 68.2XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 95.5XX 68.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 95.3XX 72.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 95.3XX 70.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 94.9XX 68.2XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 94.9XX 71.6XX DDR5-6000 CL34 94.5XX 69.7XX DDR5-6600 CL34 94.5XX 68.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 94.3XX 67.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 93.3XX 69.8XX Micron DDR5-5600 CL46 91.2XX 68.1XX Micron DDR5-5200 CL42 91.1XX 68.3XX FPS Mehr ist besser

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

DOOM: Eternal 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 402.5XX 282.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 400.0XX 282.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 399.4XX 274.2XX DDR5-6600 CL34 398.4XX 276.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 398.4XX 283.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 397.7XX 274.6XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 395.7XX 266.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 395.6XX 275.1XX DDR5-6000 CL34 394.8XX 277.4XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 389.9XX 274.5XX Micron DDR5-5600 CL46 388.9XX 273.2XX Micron DDR5-5200 CL42 388.3XX 272.4XX FPS Mehr ist besser

DOOM: Eternal 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 313.0XX 214.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 312.9XX 212.9XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 311.9XX 215.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 311.7XX 219.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 311.3XX 216.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 311.1XX 215.8XX DDR5-6000 CL34 310.6XX 215.2XX DDR5-6600 CL34 310.5XX 214.1XX Micron DDR5-5200 CL42 310.4XX 212.4XX Micron DDR5-5600 CL46 310.3XX 212.5XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 310.2XX 212.0XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 310.0XX 217.9XX FPS Mehr ist besser

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

F1 22 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 249.9XX 144.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 248.1XX 147.6XX DDR5-6600 CL34 240.7XX 140.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 239.2XX 142.8XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 235.2XX 135.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 235.1XX 138.9XX DDR5-6000 CL34 234.8XX 132.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 234.1XX 135.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 233.3XX 141.6XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 214.2XX 122.0XX Micron DDR5-5600 CL46 213.9XX 122.2XX Micron DDR5-5200 CL42 213.6XX 122.5XX FPS Mehr ist besser

F1 22 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 181.1XX 114.6XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 180.4XX 112.8XX DDR5-6600 CL34 180.0XX 115.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 179.8XX 115.7XX DDR5-6000 CL34 179.3XX 115.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 178.4XX 117.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 178.3XX 116.1XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 178.0XX 109.0XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 177.9XX 116.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 176.2XX 106.1XX Micron DDR5-5600 CL46 175.9XX 106.5XX Micron DDR5-5200 CL42 175.3XX 108.0XX FPS Mehr ist besser

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

The Riftbreaker 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 215.9XX 138.3XX DDR5-6600 CL34 213.4XX 131.1XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 212.2XX 136.5XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 211.0XX 133.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 210.7XX 131.5XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 210.7XX 130.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 209.9XX 130.9XX DDR5-6000 CL34 208.9XX 134.4XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 205.7XX 133.2XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 200.8XX 126.5XX Micron DDR5-5200 CL42 200.5XX 127.1XX Micron DDR5-5600 CL46 200.4XX 126.7XX FPS Mehr ist besser

The Riftbreaker 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 118.3XX 92.3XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 117.4XX 82.6XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 117.3XX 90.3XX DDR5-6600 CL34 116.8XX 85.4XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 116.7XX 87.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 116.6XX 86.2XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 116.5XX 87.9XX DDR5-6000 CL34 116.2XX 84.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 115.0XX 80.0XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 108.9XX 79.6XX Micron DDR5-5200 CL42 108.5XX 79.5XX Micron DDR5-5600 CL46 108.4XX 79.5XX FPS Mehr ist besser

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Marvel’s Spider-Man Remastered 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 148.6XX 114.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 147.5XX 113.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 145.2XX 109.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 145.2XX 115.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 143.1XX 106.6XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 142.9XX 108.1XX DDR5-6600 CL34 139.5XX 98.3XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 137.1XX 99.8XX DDR5-6000 CL34 135.4XX 97.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 128.8XX 90.7XX Micron DDR5-5600 CL46 128.6XX 91.0XX Micron DDR5-5200 CL42 128.4XX 91.2XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man Remastered 3.840 x 2.160 Pixel (Hoch) G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 111.8XX 89.4XX Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 111.1XX 84.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 110.7XX 84.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 109.9XX 87.5XX DDR5-6600 CL34 108.5XX 85.1XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 107.9XX 84.7XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 107.2XX 83.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 106.9XX 82.9XX DDR5-6000 CL34 106.8XX 85.3XX Micron DDR5-5200 CL42 106.7XX 85.2XX Micron DDR5-5600 CL46 106.7XX 85.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 104.8XX 84.7XX FPS Mehr ist besser

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

A Total War Saga: TROY 1.280 x 720 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 274.2XX 184.8XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 273.6XX 184.5XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 270.2XX 177.4XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 268.7XX 169.8XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 267.9XX 172.9XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 267.7XX 170.6XX DDR5-6600 CL34 267.6XX 167.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 265.3XX 172.4XX DDR5-6000 CL34 262.3XX 159.1XX Micron DDR5-5600 CL46 259.6XX 160.0XX Micron DDR5-5200 CL42 259.4XX 160.1XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 256.0XX 150.6XX FPS Mehr ist besser

A Total War Saga: TROY 1.920 x 1.080 Pixel (Hoch) Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 CL34 223.9XX 158.3XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34 223.6XX 158.4XX G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 222.8XX 158.1XX G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 CL32 221.6XX 156.9XX Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 CL40 220.8XX 156.3XX DDR5-6600 CL34 220.8XX 157.8XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6000 CL32 219.6XX 164.7XX Kingston Fury Renegade DDR5 RGB DDR5-6400 CL32 219.3XX 164.3XX Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 219.1XX 164.5XX DDR5-6000 CL34 218.5XX 157.1XX Micron DDR5-5600 CL46 212.6XX 156.3XX Micron DDR5-5200 CL42 212.2XX 156.1XX FPS Mehr ist besser

Fazit

Das wichtigste Argument der Speicherkits mit 2x 24 GB ist sicherlich die höhere Kapazität. Für Spieler können wir aber sagen, dass sich daraus Stand heute keinerlei Vorteile ergeben. Hogwarts Legacy mit 22 GB oder Icarus mit 20 GB gehören schon zu den Titeln, die sich außergewöhnlich viel Arbeitsspeicher greifen, wenn dieser denn verfügbar ist. Mit 2x 16 GB ist man hier also noch gut versorgt.

Aber es gibt auch Extrembeispiele, die wir aber nicht alle testen konnten. Star Citizen soll sich beispielsweise auch gerne viel Arbeitsspeicher gönnen. Ähnliches gilt für Titel wie GTA V, The Witcher und einige andere mit zahlreichen installierten Mods. Auch wer mehr als nur Spiele spielt, sondern sich für ein Hobby-Projekt mit der Unreal Engine 5 beschäftigt, wird im Editor schnell die 32 GB knacken und hier könnten dann 48 GB helfen.

Vergleicht man die beiden Vertreter von Corsair und G.Skill miteinander, so hat das G.Skill Trident Z5 RGB als DDR5-7200 auch wegen der Timings von CL36 die Nase vorne. Vor allem in Spielen machen sich die zurückhaltenden Timings des Corsair Vengeance DDR5-7000 bemerkbar. Hier sind per Takt langsamere Kits sogar schneller. Interessanterweise benötigt Corsair für die weniger schnellen Kits mit anderem Speicher 1,4 V, während die Module von G.Skill mit 1,35 V auskommen.

Beim Preis wird es interessant: Zu 48 GB greifen oder gleich auf 64 GB gehen? Das Kit von Corsair kostet aktuell 175 Euro. Schnelle Kits mit 2x 32 GB oder 4x 16 GB und damit einer Gesamtkapazität von 64 GB sind aber nicht unter 275 Euro zu bekommen. Immerhin bieten auch diese Timings von CL32-39-39-76, kommen aber auch "nur" auf 6.600 MT/s. Jedes AM5 ist damit bereits ausgelastet, bei Intel wäre noch Luft nach oben.

Das Kit von G.Skill kostet etwa 320 Euro, ist damit deutlich teurer, wenngleich eben 7.200 MT/s bei CL36-46-46-115 geboten werden. Wer es rein auf 48 GB an Kapazität bei 7.000 MT/s abgesehen hat, muss nicht derart viel Geld ausgeben. Wer DDR5 an seine Grenzen bringen möchte, dem bleibt neben G.Skill keinerlei Alternative.

Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40 Pro 48 GB an Speicherkapazität

geringe Bauhöhe

hoher Datendurchsatz

guter Preis Kontra relativ hohe Timings

1,4 V notwendig

in Spielen bringen 48 GB keinerlei Vorteile

G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36 Pro 48 GB an Speicherkapazität

RGB-Beleuchtung

hoher Datendurchsatz

geringe Timings Kontra hoher Preis

in Spielen bringen 48 GB keinerlei Vorteile

Preise und Verfügbarkeit Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 48GB, DDR5-7000, CL40-52-52-114 245,90 Euro 303,90 Euro Ab 177,26 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>