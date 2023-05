Werbung

Ursprünglich mal als Einsteiger-Laptopserie gestartet, wurde die XMG-Focus-Reihe von Schenker Technologies dann allerdings in einer höheren Leistungsklasse positioniert. Zuletzt wurde sie sogar mit den deutlich performanteren HX-Prozessoren in Kombination mit den schnellen GeForce-RTX-40-Lösungen angeboten. Dazu kommen verschiedene Displaygrößen und Auflösungen, vor allem aber eine gewohnt große Auswahl an verschiedenen Komponenten. Wie sich die 15-Zoll-Variante mit NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop schlägt, das haben wir uns für diesen Hardwareluxx-Artikel vorgenommen.

Vor wenigen Jahren noch waren die Geräte der XMG-Focus-Reihe eher dem Einsteiger-Segment zuzuordnen und favorisierten preisbewusste Spieler, die weniger anspruchsvolle Grafiktitel spielen wollten. Seit der letzten Generation hat sich das gehörig geändert und Schenker Technologies positioniert die Geräte seitdem selbst in einer höheren Leistungsklasse. Im Modelljahr E23 kombiniert man sogar die noch schnelleren HX-Prozessoren von Intel mit NVIDIAs GeForce-RTX-40-Chips und setzt damit in Sachen Leistung noch einmal eine Schippe obendrauf. Erhältlich sind die Geräte wahlweise mit einem 15,6, 16 Zoll oder gar 17,3 Zoll großen Bildschirm sowie natürlich mit zahlreichen, frei wählbaren Konfigurations-Möglichkeiten bei der Speicherausstattung.

Das XMG Focus 15 (E23) ist ausschließlich mit einem Intel Core i9-13900HX verfügbar, der entweder ohne dedizierte Grafiklösung oder einer GeForce RTX 4050, RTX 4060 oder gar GeForce RTX 4070 Laptop ausgeliefert werden kann. Natürlich setzt Schenker Technologies auf die höchstmöglichen TGP- und TDP-Werte und damit auf 55, bzw. 140 W. Dazu lassen sich zwei DDR5-Riegel und zwei M.2-SSDs konfigurieren, die teilweise sogar im schnellen RAID-Verbundsystem zusammengeschaltet werden können. Die 15-Zoll-Variante ist wahlweise mit 1.920 x 1.080 oder gegen Aufpreis mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten erhältlich, während es die beiden größeren Modelle ausschließlich mit 2.560 x 1.600, bzw. 2.560 x 1.440 Bildpunkten gibt. Die IPS-Panels erreichen eine Bildwiederholrate von 165 bis 240 Hz.

Anschlussseitig bietet die XMG-Focus-Familie eigentlich alles, was das Spielerherz begehrt. So gibt es auf Seiten der Kommunikation Gigabit-LAN und WiFi 6E sowie Bluetooth 5, aber auch mehrere USB-Ports und natürlich Thunderbolt 4 sowie HDMI, miniDisplayPort und einen Kartenleser. Das alles packen die Leipziger in ein recht schlicht gehaltenes, mattschwarzes Clevo-Barebone aus Kunststoff mit einer Bauhöhe von 26,9, 27,5 und 28,2 mm sowie einem Gewicht von etwa 2,6 bis 2,9 kg. Natürlich dürfen auch eine mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung bei der Tastatur sowie hochwerige Stereo-Lautsprecher mit Sound-Blaster-Studio-Technik und ein wechselbarer Akku nicht fehlen. Ab 1.550, respektive 1.650 und 1.679 Euro ist das XMG Focus in der Modellvariante E23 über den bestware-Shop erhältlich.

Wie sich das XMG FOCUS 15 in seiner neusten Modellgeneration in Sachen Leistung, Lautstärke und Temperatur-Verhalten schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben eine rund 2.150 Euro teure Testkonfiguration mit NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop zum Test erhalten.