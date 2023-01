Werbung

Auch während der CES 2023 und damit während einer anstrengenden Messewoche für die Redaktion mit vielen News der Branche, gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur als eine der ersten Redaktionen überhaupt dem Intel Core i5-13400F kräftig auf den Zahn fühlen können oder gleich fünf Modelle der neuen NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti testen können, sondern auch die Soldidigm P44 Pro, den Teamgroup T-Force Vulcan, die EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB und das Philips Hue Perifo Set ausführlich auf den Prüfstand stellen können. Die ersten Customkarten der Radeon RX 7900 XT(X) von ASUS und Sapphire standen in dieser Woche ebenso auf dem Testprogramm wie das Thermaltake Ceres 500 TG ARGB.

Freitag, 30.12.2022: Solidigm P44 Pro im Test

Mit der Solidigm P44 Pro betritt ein Debütant unseren Testparcours. Zumindest indirekt. Tatsächlich steckt unter dem noch relativ unbekannten Namen niemand geringeres als Speicherspezialist SK Hynix, der wiederum die Tochtergesellschaft Solidigm im Zuge der Übernahme der Speichersparte von Intel gründete. Was also wirklich hinter der P44 Pro steckt und ob damit ein neuer HighEnd-Hersteller die Top-Modelle von Samsung, Western Digital und Crucial angreift, klären wir mit unserem Testparcours... [weiterlesen]

Samstag, 31.12.2022: Teamgroup T-Force Vulcan α DDR5-6000 im Test

Die aktuelle Ryzen-7000-Serie bzw. die entsprechenden Prozessoren haben einen integrierten Speichercontroller, der DDR5 mit 5.200 MT/s unterstützt. Aber auch diese Prozessoren profitieren von höheren Durchsatzraten und geringeren Timings. Hinzu kommt, dass mit den EXPO-Profilen nun eine einfache Möglichkeit besteht, die höheren Settings einzustellen. Wir schauen uns heute die Teamgroup T-Force Vulcan α DDR5-6000 an und vergleichen sie mit einem DDR5-6000-Kit von Corsair... [weiterlesen]

Sonntag, 01.01.2023: EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB im Test

Die EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB fällt auf den ersten Blick durch die intensive Beleuchtung der Lüfter und die kreisrunde Beleuchtung auf dem Pumpendeckel auf. Sie verspricht aber auch eine effektive Kühlung - und Kompatibilität zu einem ominösen "Next-gen Intel-Sockel"... [weiterlesen]

Montag, 02.01.2023: Philips Hue Perifo Set angeschaut

Der Smart-Home-Bereich erlebt weiter ein starkes Wachstum, in diesem Jahr auch angetrieben durch Einsparpotentiale beispielsweise durch smarte Heizkörperthermostate. Eine der ersten Firmen, die "smarte" Produkte für die breite Masse auf den Markt gebracht hat, war Philips mit den eigenen Hue-Lampen. Diese sind jetzt schon einige Jahre auf den Markt, werden aber immer wieder durch neue Produkte ergänzt. Wir haben das in diesem Sommer vorgestellte Deckenschienensystem Philips Hue Perifo einmal montiert und ausprobiert... [weiterlesen]

Montag, 02.01.2023: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion angespielt

Bereits im September konnten wir uns auf den Square Enix Plays in London ein erstes Bild von der Neuauflage des aus dem Jahr 2007 stammenden Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion machen. Jetzt ist der ehemalige PlayStation-Portable-Titel auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Ob Square Enix mit Crisis Core an den Erfolg des Remakes von Final Fantasy 7 anknüpfen kann, klären wir in diesem Hardwareluxx-Angespielt... [weiterlesen]

Dienstag, 03.01.2023: Radeon RX 7900 XT(X) von ASUS und Sapphire im Test

Nach dem Start der Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX war das Fazit durchwachsen. Einerseits gute Ansätze, auf der anderen Seite aber ist auch bei AMD nicht alles Gold was glänzt. Üblicherweise schauen wir uns nach dem Start der Referenzversionen auch immer direkt einige Custom-Modelle an. Diese verzögern sich in der aktuellen Generation aber bzw. sind spät dran. Insofern sind es zunächst einmal nur zwei Karten, die wir uns anschauen wollen. Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition und die Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X. Sind sie jeweils die bessere Interpretation der Navi-31-Karten... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.01.2023: Fünf Modelle der GeForce RTX 4070 Ti im Test

Mit der GeForce RTX 4070 Ti betritt heute der dritte Vertreter der Ada-Lovelace-Generation die Bühne. Den unrühmlichen Start als GeForce RTX 4080 12 GB wollen wir gleich noch einmal aufarbeiten, werden uns im Rahmen des Artikels jedoch auf die eigentlichen Karten konzentrieren. Diese stammen von ASUS, Gigabyte, Inno3D, MSI und ZOTAC und bilden somit eine breite Palette des Angebots an Varianten der GeForce RTX 4070 Ti ab. Wie sich die Modellserie gegen AMDs Radeon RX 7900 XT schlägt und sich das Leistungsverhältnis gegenüber der Vorgänger-Serie darstellt, dürfte ebenfalls ein wichtiger Punkt für viele sein... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.01.2023: Thermaltake Ceres 500 TG ARGB im Test

Thermaltake präsentiert zur CES eine ganz neue Gehäuseserie: Die Airflow-optimierte Ceres-Serie. Wir konnten direkt zum Launch den Midi-Tower Ceres 500 TG ARGB testen und zudem auch mit dem optionalen LCD Panel Kit aufwerten... [weiterlesen]

Freitag, 06.01.2023: Der Intel Core i5-13400F im Test

Nach der Vorstellung vor wenigen Tagen und der sofortigen Verfügbarkeit schauen wir uns heute den ersten Prozessor der Raptor-Lake-Generation ohne K-Zusatz an. Der Core i5-13400F bietet dabei sechs Performance- und vier Efficiency-Kerne. Die TDP ist mit 65 W deutlich niedriger angelegt als bei den K-Modellen. Was ein solcher Prozessor dennoch zu bieten hat und ob er sich beispielsweise als günstiger Gaming-Prozessor eignet, schauen wir uns im Rahmen des Artikels an... [weiterlesen]