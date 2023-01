Werbung

Mit der GeForce RTX 4070 Ti betritt heute der dritte Vertreter der Ada-Lovelace-Generation die Bühne. Den unrühmlichen Start als GeForce RTX 4080 12 GB wollen wir gleich noch einmal aufarbeiten, werden uns im Rahmen des Artikels jedoch auf die eigentlichen Karten konzentrieren. Diese stammen von ASUS, Gigabyte, Inno3D, MSI und ZOTAC und bilden somit eine breite Palette des Angebots an Varianten der GeForce RTX 4070 Ti ab. Wie sich die Modellserie gegen AMDs Radeon RX 7900 XT schlägt und sich das Leistungsverhältnis gegenüber der Vorgänger-Serie darstellt, dürfte ebenfalls ein wichtiger Punkt für viele sein.

Wir müssen allerdings noch einmal auf die Ankündigung der GeForce RTX 4080 12 GB GeForce RTX 4070 Ti zurückkommen, denn diese wird diesem Modell noch immer zur Last gelegt. NVIDIA kündigte die Karte als GeForce RTX 4080 12 GB an, was natürlich direkt für Aufschrei sorgte, denn es sollte auch die eigentliche GeForce RTX 4080 mit 16 GB und vor allem mehr Shadereinheiten und auf Basis der AD103-GPU geben. Zwei Modelle unter dem Namen "GeForce RTX 4080" auf Basis unterschiedlicher Chips sind sicherlich keine gute Idee, was letztendlich auch NVIDIA erkannte und die Karte in dieser Form zunächst zurückzog.

Aber selbst als GeForce RTX 4070 Ti muss die Karte in dieser Form einiges an Kritik verkraften, denn NVIDIA verschiebt seine Modellnamen in eine Richtung, welche auf dem Papier langsamere Karten schneller aussehen lässt. So kommt die GeForce RTX 4070 Ti mit einem nur 192 Bit breiten Speicherinterface und 504 GB/s, während die GeForce RTX 3070 Ti noch 256 Bit bei 608 GB/s zu bieten hatte. Der schnellere GDDR6X-Speicher hilft NVIDIA hier sicherlich, das schmalere Speicherinterface zu kompensieren.

In gewisser Weise setzt NVIDIA das fort, das man mit der GeForce RTX 4080 im Vergleich zur GeForce RTX 3080 bereits begonnen hat: Ein schmaleres Speicherinterface im Vergleich zur Vorgänger-Generation, aber mehr Funktionseinheiten, um über eine verbesserte Architektur auf ein entsprechendes Leistungsplus zu kommen. Wie sich die GeForce RTX 4070 Ti dann letztendlich einordnen wird, wird sich zeigen müssen.

Gegenüberstellung der Karten GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 GPU AD104 AD103 AD102

Transistoren 35,8 Milliarden 45,9 Milliarden 76 Milliarden Fertigung 4 nm 4 nm 4 nm Chipgröße 294,5 mm² 378,6 mm² 608,3 mm² FP32-ALUs 7.680 9.728 16.384 INT32-ALUs 3.840 4.864 8.192 SMs 60 76 128 Tensor Cores 240 304 512 RT Cores 60 76 128 Basis-Takt 2.310 MHz 2.210 MHz 2.230 MHz Boost-Takt 2.610 MHz 2.505 MHz 2.520 MHz Speicherkapazität 12 GB 16 GB 24 GB Speichertyp GDDR6X GDDR6X GDDR6X

Speicherinterface 192 Bit 256 Bit 384 Bit Speichertakt 1.313 MHz 1.400 MHz 1.313 MHz Speicherbandbreite 504 GB/s 720 GB/s 1.008 GB/s TDP 285 W 320 W 450 W Preis 899 Euro 1.469 Euro 1.949 Euro

Aber schauen wir uns die GeForce RTX 4070 Ti im Vergleich zu den bisherigen beiden Modellen der GeForce-RTX-40-Serie an. Anstatt der AD102- und AD103-GPU kommt nun die AD104-GPU zum Einsatz. Die Anzahl der Shadereinheiten wird auf 7.680 reduziert. Bei einem 192 Bit breiten Speicherinterface kann NVIDIA sechs oder zwölf Speicherchips zur Anwendung bringen und entschied sich in der Kapazität für 12 GB.

Die GeForce RTX 3070 Ti brachte es auf 6.144 Shadereinheiten, 48 RT-Kerne und 192 Tensor-Kerne. NVIDIA verwendet für die GeForce RTX 4070 Ti also einen um 25 % größeren Ausbau, reduziert das Speicherinterface allerdings um 33 %, womit die Speicherbandbreite um 20 % zurückgeht.

​Die drei Ada-GPUs im Vergleich

Mit der GeForce RTX 4070 Ti betritt außerdem die AD104-GPU offiziell die Bühne. Diese schauen wir uns zunächst im Vergleich zur AD102- und AD103-GPU an:

Gegenüberstellung der Ada-Lovelace-GPUs

AD102 AD103 AD104 Die-Größe 608,3 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Anzahl der Transistoren 76 Milliarden 45,9 Milliarden 35,8 Milliarden Transistordichte 124,9 MTr/mm² 121,2 MTr/mm² 121,6 MTr/mm² SMs 144 80 60 FP32-Recheneinheiten 18.432 10.240 7.680 RT Cores 144 80 60 Tensor Cores 576 320 240 L2-Cache 96 MB 64 MB 48 MB ROPs 192 112 80 Speicherinterface 384 Bit 256 Bit 192 Bit

Während NVIDIA für die GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 4080 mit der AD102- und AD103-GPU nicht den Vollausbau der Chips verwenden konnte, ist dies bei der GeForce RTX 4070 Ti mit der AD104-GPU erstmals der Fall. Ermöglicht wird dies durch wohl durch den wesentlich kleineren Chip, der auf nur 294,5 mm² kommt. Der GA104 der Vorgänger-Generation kam auf 393 mm² und wurde von Samsung in 8 nm gefertigt. Mit 17,4 Milliarden Transistoren war er nur halb so komplex im Aufbau.

Links ist die AD104-GPU im Vollausbau zu sehen. Zumindest im Hinblick auf die Shadereinheiten kommt sie so auch auf der GeForce RTX 4070 Ti zum Einsatz. Aber, NVIDIA beschneidet sie um drei der sechs NVDEC-De- und -Encoder und so wird daraus das rechte Blockdiagramm.

Die Testkandidaten in einem ersten Vergleich

Bevor wir uns die einzelnen Karten anschauen, wollen wir diese direkt miteinander in den technischen Details vergleichen:

Gegenüberstellung der Karten

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti OC

Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iChill X3 OC MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO Preis 899 Euro 969 Euro - 1.039 Euro 1.089 Euro Boost-Takt 2.730 MHz 2.640 MHz 2.670 MHz 2.775 MHz 2.700 MHz Power-Limit 285 W 285 W 320 W 285 W 285 W Abmessungen 295 x 130 x 60 mm 335 x 140 x 55 mm 335 x 145 x 56 mm 336 x 140 x 70 mm 355 x 150 x 72 mm Slot-Belegung 3 3 3 4 4 Lüfterdurchmesser 3x 90 mm 3x 96 mm 3x 98 mm 3x 95 mm 3x 105 mm RGB-Beleuchtung Ja Ja Ja Ja Ja Dual-BIOS Ja Ja Nein Ja Ja Display-Ausgänge 3x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

Neuer 12VHPWR-Adapter

Bisher lieferten NVIDIA und die Partner mit den Karten 12VHPWR-Adapter mit drei oder vier 8-Pin-Anschlüssen aus. Mit der GeForce RTX 4070 Ti sehen wir eine dritte Variante, die mit zwei 8-Pin-Anschlüssen auskommt. Bei einer TDP von 285 W reichen zwei dieser aber auch aus – oder eben direkt der 12VHPWR, wenn er denn vom Netzteil angeboten wird.

Weitere Änderungen hat es offenbar nicht gegeben. Der Stecker sieht noch immer genauso aus. Die Sense-Pins sind nicht länger und an der Arretierung hat sich ebenfalls nichts getan.