Crisis Core und mehr: Alle Infos von den Square Enix Plays 2022

Am 15. September 2022 fanden in London die Square Enix Plays statt. Auf der genannten Veranstaltung hatten geladene Pressevertreter sowie Influencer die Gelegenheit, zahlreiche bald erscheinende Titel der japanischen Spieleschmiede auszuprobieren. Unter anderem war es möglich, den kommenden Remaster von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion anzuspielen. Auch Hardwareluxx hat sich auf dem Square-Enix-Event in der englischen Hauptstadt genauer umgeschaut.

Wie schon bei unserer Reise nach Japan, gab es auch bei den Square Enix Plays diverse Kirschbaumblüten und die landestypische Nudelsuppe Ramen als Instant-Version zu entdecken. Außerdem hatte die Spieleschmiede noch zahlreiche japanische Süßigkeiten und Merchandise im Angebot. Natürlich durften die Spiele auf dem Event aber nicht zu kurz kommen. Square Enix präsentierte insgesamt acht Spiele mit unterschiedlichen Anspielstationen. Je nach Titel standen eine Switch beziehungsweise eine PlayStation 5 oder ein PC bereit. Das Highlight der in London gezeigten Games stellte sicherlich Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion dar.

Das HD-Remaster des erstmals im Jahr 2007 veröffentlichten Action-Rollenspiels ist für den 13. Dezember 2022 angekündigt und wird von den Franchise-Anhängern bereits sehnlichst erwartet. Die Geschichte rund um Zack Fair konnte in der Originalversion Millionen von Gamern überzeugen. Zudem lieferte die Spieleschmiede mit dem Remake von Final Fantasy VII eine würdige Neuauflage des Klassikers ab. Aus diesem Grund sind die Erwartungen der Gamer bei der Neuauflage des ursprünglich für die PlayStation Portable entwickelten Rollenspiels hoch.

In London war es möglich diverse Bereiche des ersten Kapitels von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion anzuspielen. Dabei gab es zum Aufwärmen erst ein paar Kämpfe gegen feindliche Soldaten, gefolgt von einem doppelten Zwischenboss. Nachdem Vajradhara Tai und Wu besiegt wurden, ging es beim großen Finalkampf gegen Ifrit weiter. Sobald wir den Sieg davongetragen hatten, endete die Demo.

Die beiden genannten Kämpfe sind im folgenden eingebetteten Hardwareluxx-YouTube-Video in voller Länge zu sehen:

Die Steuerung des Protagonisten konnte in der Demo überzeugen. Spezialattacken oder Heiltränke lassen sich mit einer Kombination aus L1-Taste und dem Dreieck- beziehungsweise X- sowie Viereck- und Kreis-Button nutzen. Die Bewegungen des eigenen Charakters sind flüssig. Zudem behält man bei hektischen Kampfhandlungen jederzeit den Überblick.

Insgesamt waren mit Normal und Hard zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade vorhanden. Auch bei der leichtesten Stufe war es nicht möglich, Ifrit im Hack-and-Slay-Style zu besiegen. Hier galt es, den Angriffen des Endgegners geschickt auszuweichen. Die beiden Zwischenbosse waren hingegen keine Herausforderung. Somit soll sich Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion auch für absolute Neulinge im Final-Fantasy-Universum eignen. Eine finale Beurteilung gibt es dann im kommenden Angespielt der Crisis-Core-Neuauflage.

Neben der Standard-Version bietet Square Enix auf Amazon ein exklusives Steelbook an. Die Steelbook-Edition von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ist sowohl für die Nintendo Switch als auch für die PlayStation 5 für rund 60 Euro erhältlich. Xbox- und PS4-Nutzer schauen an dieser Stelle leider in die Röhre. Vorbesteller - unabhängig von der Version - erhalten zusätzlich das Materia-Set von Soldat gratis.

Alle Fans der nordischen Mythologie kommen bei Valkyrie Elysium auf ihre Kosten. Das Action-Rollenspiel bietet Echtzeitkämpfe in typischer Hack-and-Slay-Manier und erscheint bereits am 29. September 2022 auf der PlayStation 4 & 5. Der Release auf dem PC via Steam erfolgt am 11. November 2022. Neben der Standard-Version ist Valkyrie Elysium auch als Digital-Deluxe-Edition verfügbar. Wer sich bereits im Vorfeld ein Bild vom Gameplay machen möchte, hat im PS-Store die Möglichkeit, eine kostenlose Demo herunterzuladen.

Mit dem Power Wash Simulator sind alle Gamer in der Lage, ordentlich Druck abzulassen. Bewaffnet mit einem Hochdruckreiniger ist kein Schmutzfleck mehr sicher. Ob Grill, Rasenmäher oder ein ganzer Brunnen: Beim Power Wash Simulator gibt es genügend dreckige Objekte, die dringend gereinigt werden müssen. Der Titel ist seit dem Jahr 2021 erhältlich und kann auf der Xbox sowie dem Windows-PC gespielt werden.

Das am 4. November 2022 für die Nintendo Switch und dem PC erscheinende Harvastella ist ein Fantasy- und Lebenssimulations-RPG, bei dem Jahreszeiten eine wichtige Rolle spielen. Es müssen unter anderem Feldfrüchte angebaut oder diverse Gegenstände hergestellt werden. Zudem bietet der Titel Conceptart von Isamu Kamikokuryo, der allen Final-Fantasy-XII-Fans ein Begriff sein sollte.

Am 27. Oktober 2022 erscheint mit Star Ocean: The Divine Force der sechste Hauptteil der beliebten JRPG-Reihe für die Xbox sowie die PlayStation 4 & 5. Es stehen zahlreiche Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung. Außerdem veröffentlichte die Spieleschmiede auf der Tokyo Game Show 2022 einen neuen Trailer von Star Ocean: The Divine Force.

Bei Nier: Automata handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, für dessen Entwicklung das Studio Platinum Games verantwortlich ist. Der Titel war erstmals am 7. März 2017 im Handel verfügbar. Die Geschichte von Nier: Automata spielt im gleichen Universum wie das Spiel Nier, ein Ableger der Drakengard-Reihe. Square Enix releast am 6. Oktober 2022 die The-End-of-YoRHa-Edition für die Nintendo Switch.

Pünktlich zur Weihnachtszeit schickt Square Enix am 9. Dezember 2022 ebenfalls das Adventure Dragon Quest Treasures auf der Switch ins Rennen. Erik und seine Schwester Mida leben auf einem Wikingerschiff und träumen davon, die Welt zu erkunden, um nach kostbaren Schätzen zu suchen. Eines Nachts begegnen sie zwei fremdartigen Wesen und werden ins geheimnisvolle Drakonien versetzt.

Die Arcadia-Bay-Collection von Life is Strange war der letzte Titel auf der Liste der anspielbaren Games der Square Enix Plays 2022. Am 27. September 2022 erscheint der Titel auf der Switch. Die Remaster-Collection enthält neben Life is Strange auch das Prequel Life is Strange: Before The Storm.

