Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben pünktlich zum Start in die Weihnachtszeit nicht nur unsere Weihnachtsempfehlungen für das Jahr 2022 veröffentlicht, sondern auch das MSI Raider GE67 HX 12UHS oder die Toshiba S300 (HDWT840) mit 4 TB getestet. Außerdem standen das Phanteks Eclipse G500A, der Montech Metal DT24 Premium und die Antec Vortex 360 ARGB bei uns auf dem Prüfstand. Ansonsten haben wir weitere Benchmarks zum Intel Core i7-13700K nachgereicht und das neue Dying Light 2 angespielt.

Donnerstag, 24.11.2022: Hardwareluxx Weihnachtsempfehlungen 2022

Unsere letzten beiden Weihnachtsfeste standen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf Lieferketten und Verfügbarkeiten. Mit den Lagerbeständen sieht es dieses Jahr besser aus, bei den Preisen nicht unbedingt. Dennoch kann sich rund um das Weihnachtsfest ein Upgrade lohnen. In der dunklen Jahreszeit verbringt man schließlich oftmals viel Zeit vor dem PC, die man sich mit neuer Hardware versüßen kann. Unsere Empfehlungen hat die Hardwareluxx-Redaktion ausdiskutiert und sogfältig ausgewählt. Welches Produkt sich unter dem Tannenbaum lohnt? Wir hätten da ein paar Ideen... [weiterlesen]

Freitag, 25.11.2022: Notebook-Deals mit NVIDIA GeForce RTX

Passend zum Black Friday gibt es zahlreiche Notebooks mit NVIDIA GeForce RTX-Grafik zu absoluten Schnäppchen-Preisen. Wir haben die interessantesten Angebote zusammengetragen: Vom schnellen Mittelklasse-Gamer, bis zum High-End-Noteook oder der mobilen Studio-Workstation: Für jeden ist ein passendes Notebook mit NVIDIA-Grafik aktuell deutlich günstiger zu bekommen... [weiterlesen]

Sonntag, 27.11.2022: MSI Raider GE67 HX 12UHS im Test

Auf den ersten Blick bekam das MSI Raider GE67 HX 12UHS im Vergleich zum direkten Vorgänger nur einen kleinen Facelift spendiert. Tatsächlich hat sich aber mehr getan als nur ein zusätzliches Hersteller-Logo auf dem Deckel oder eine komplett überarbeitete Unterseite. So gibt es nun Hardware der Desktop-Klasse sowie einen hochwertigen OLED-Bildschirm, der mit 240 Hz deutlich schneller agiert als die meisten anderen Panels dieser Art. Wie sich der 15-Zöller mit Intel Core i9-12900HX und NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop im Spielealltag schlägt, das klärt dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Montag, 28.11.2022: Toshiba S300 (HDWT840) mit 4 TB im Test

Auch wenn wir alle sehnsüchtig auf die ersten großen 22-TB-Festplatten warten, wollen wir uns bis zu deren Marktverfügbarkeit mit etwas Kleinerem beschäftigen. Die HDWT840 oder auch Toshiba S300 mit 4 TB ist eine neue Surveillance-HDD mit SMR als Aufnahmemethode. Trotz - oder besser gesagt genau wegen - dieser eignet sie sich ideal für die Aufzeichnung von Bilderstreams auch innerhalb von Festplattenverbünden mit mehr als einer Festplatte. Warum das so ist, erfahrt ihr hier in unserem Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 29.11.2022: Phanteks Eclipse G500A im Test

Phantecs will mit dem Eclipse G500A nicht einfach ein weiteres High-Airflow-Gehäuse anbieten. Denn der Midi-Tower soll sich durch Großzügigkeit und clevere Lösungen von der Konkurrenz absetzen... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.11.2022: Montech Metal DT24 Premium im Test

Montech bringt mit dem Metal DT24 Premium einen ambitionierten Luftkühler auf den Markt. Der wuchtige Kühlwürfel soll als Dual-Tower mit zwei Lüftern eine überzeugende Kühlleistung bieten - und dabei dank Aluminium-Abdeckung mit umlaufender A-RGB-Beleuchtung auch schick aussehen... [weiterlesen]

Mittwoch, 30.11.2022: Dying Light 2: Bloody Ties angespielt

Bereits im Februar des aktuellen Kalenderjahres haben wir das Open-World-Action-Rollenspiel Dying Light 2: Stay Human von Techland in einem Hardwareluxx-Angespielt näher unter die Lupe genommen. Jetzt ist mit "Bloody Ties" ein erster Story-DLC erschienen, der für rund 10 Euro sowohl für Sonys PlayStation als auch Microsofts Xbox und via Steam beziehungsweise im Epic Games Store erhältlich ist... [weiterlesen]

Donnerstag, 01.12.2022: Core i7-13700K und Ryzen 7 5800X3D Gaming-Benchmarks

Mit dem Core i5-13600K und Core i9-13900K haben wir uns das Einsteiger- und Topmodell der K-Serie von Raptor Lake schon im Test angeschaut, es fehlte aber noch der Core i7-13700K. Dies wollen wir heute nachholen. Kurz zuvor gingen die Ryzen-7000-Prozessoren an den Start und auch dazu haben wir entsprechende Tests. In den Reviews gab es einige Umstellungen – unter anderem bei den Spiele-Benchmarks und hier fehlte bisher der Ryzen 7 5800X3D, der den Abschluss der AM4-Plattform bildet. Auch in dieser Hinsicht wollen wir das Bild nun komplettieren... [weiterlesen]

Freitag, 2. Dezember 2022: Razer Stream Controller im Test

Razer hat bereits einige Produkte für Streamer und Content Creator im Programm, was bis dato aber noch fehlte war eine Steuerzentrale. In Kooperation mit Loupedeck, bietet Razer nun auch eine Steuerzentrale mit deren Hilfe sowohl die eigenen als auch fremde Produkte gesteuert werden können. Wie haben den Razer Stream Controller ausprobiert... [weiterlesen]

Freitag, 2. Dezember 2022: Antec Vortex 360 ARGB im Test

Antecs Vortex 360 ARGB verspricht ein neues Design mit Leuchtspirale im Pumpendeckel und mit drei harmonisch beleuchteten A-RGB-Lüftern. Im Test achten wir aber nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern wollen vor allem herausfinden, wie leistungsstark die 360-mm-AiO-Kühlung ist... [weiterlesen]