Passend zum Black Friday gibt es zahlreiche Notebooks mit NVIDIA GeForce RTX-Grafik zu absoluten Schnäppchen-Preisen. Wir haben die interessantesten Angebote zusammengetragen: Vom schnellen Mittelklasse-Gamer, bis zum High-End-Noteook oder der mobilen Studio-Workstation: Für jeden ist ein passendes Notebook mit NVIDIA-Grafik aktuell deutlich günstiger zu bekommen.

Notebooks sind heutzutage wahre Allrounder und können der ideale tägliche Begleiter im Studium sein. Trotz ihrer kompakten Bauweise bieten Geräte mit RTX-Grafik eine beachtliche Gaming-Leistung, wenn nach der Vorlesung eine Runde gezockt werden soll. Gleichzeitig liefern die modernen Grafikchips eine Performance, mit der auch anspruchsvolle Kreativ-Anwendungen Top-Ergebnisse liefern.

Möglich machen dies die aktuellen GeForce-RTX-30-GPUs, die eine maximale Gaming- und Compute-Performance garantieren. Passend zum Black Friday gibt es viele interessante Geräte im Angebot. Wer also mit einem neuen mobilen Gerät liebäugelt, macht aktuell sicherlich nichts falsch. Egal ob kompaktes Allround-Gerät, großformatiger Gaming-Könner oder ein Kreativ-Gerät, interessante Angebote mit NVIDIA-Grafik gibt es in allen Klassen.

NVIDIA bietet den Mehrwert

Die NVIDIA GeForce RTX GPUs sorgen bei aktuellen AAA-Titeln für eine Top-Gaming-Leistung und bieten darüber hinaus viele durchdachte Funktionen, die höhere FPS, eine bessere Grafik oder eine längere Laufzeit garantieren.

NVIDIA DLSS nutzt ein KI-Rendering, das die Frameraten steigert und dabei dank der dedizierten KI-Recheneinheiten auf der GeForce RTX gleichzeitig die Bildqualität verbessert. Im Notebook-Einsatz kann so die Effizienz weiter gesteigert werden.

Gleichzeitig simuliert Raytracing das physikalische Verhalten des Lichts, was zu einer extrem realistischen Kino-Darstellung, auch in komplexesten Spiele-Szenarien sorgt.

Damit das Notebook unterwegs dennoch lang genutzt werden kann, setzt NVIDIA Max-Q auf diverse von KI-gestützte Technologien, die kontinuierlich jeden Anwendungsfall analysieren. So können der Stromverbrauch und die Lautstärke in jedem Szenario auf ein Minimum reduziert werden, was maximale Effizienz verspricht.

Für Kreativ-User hat NVIDIA das Studio-Programm ins Leben gerufen. Entsprechend validierte Geräte garantieren aufeinander abgestimmte, leistungsfähige Komponenten und spezielle Studio-Treiber, die auf Kreativ-Anwendnungen wie Photoshop oder Premiere optimiert wurden.

Von Mittel-Klasse bis Luxus-Klasse: Die besten Notebook-Angebote

Die Auswahl an stark rabattierten Gaming-Notebooks ist riesig, weshalb wir uns dazu entschieden haben, einige interessante Modelle in den Mittelpunkt zu stellen.

Mit dem GIGABYTE G5 MD-51DE123SD bekommt man ein aktuelles 15,6-Zoll-Gerät, das mit einem Core i5-11400H und einer GeForce RTX 3050Ti aufwarten kann. Passend dazu gibt es ein schnelles 144-Hz-Display mit der FullHD-Auflösung. Jetzt wurde das attraktive Einsteiger-Gerät von 899 Euro auf 777 Euro reduziert.

Ein weiteres interessantes Notebook mit einer GeForce RTX 3050 Ti ist das Lenovo Legion 5 15ACH6. Als Prozessor kommt dieses Mal ein AMD-Modell, genauer gesagt ein AMD Ryzen 5 5600H zum Einsatz. Für eine schnelle Darstellung sorgt das 15,6 Zoll große FullHD-Display mit 144 Hz und 3 ms. Das Legion 5 wurde um 32 % rabattiert und ist zu einem Preis von 699 Euro zu haben.

Eine Stufe schneller und größer ist das 17,3 Zoll großen MSI Katana GF76, das mit einer GeForce RTX 3060 ausgestattet wird und als Prozessor auf einen Core i5-11400H mit acht Kernen setzt. Das FullHD-Display arbeitet auch bei MSI mit 144 Hz, ist für Games also bestens geeignet. Das Katana kostet aktuell 899 Euro, während die UVP bei 1.249 Euro liegt.

Abgerundet werden die drei genannten Notebooks von 16 GB an RAM und einer 512 GB fassenden SSD.

Noch eine Stufe schneller ist das ASUS ROG Strix 17, das mit einem einem Ryzen 7-5900HX und einer GeForce RTX 3070 bestück ist und somit in der aktuelle GPU-Top-Klasse unterwegs ist. Daher kann das 17,3 Zoll große 2K-Panel auch mit schnellen 165 Hz arbeiten. Der RAM fasst 16 GB, während Daten auf einer 1 TB großen NVMe-SSD gespeichert werden können. Im Black-Friday-Sale ist das ASUS ROG Strix 17 zu einem Preis von 1.499 Euro zu haben.

(Prozessor, RAM, SSD, Display, Betriebssystem) Lenovo IdeaPad Gaming 3 799 Euro 1.199 Euro -16 % GeForce RTX 3060 Core i7-12500H, 16 GB, 512 GB, 15,6 Zoll, DOS MSI Katana GF76 899 Euro 1.249 Euro -20 % GeForce RTX 3060 Core i5-11400H, 16 GB, 512 GB, 17,3 Zoll, DOS ASUS ROG Strix 17 1.499 Euro 1.999 Euro -25 % GeForce RTX 3070 Ti Ryzen 9-5900HX, 16 GB, 1 TB, 17,3 Zoll, Win 11 Gigabyte G5 777 Euro 899 Euro -13,5 % GeForce RTX 3050 Ti Core i5-11400H, 16 GB, 512 GB, 15,6 Zoll, Dos Lenovo Legion 5 1.199 Euro 1.499 Euro -20 % GeForce RTX 3070 Ryzen 5-5600H, 16 GB, 512 GB, 15,6 Zoll Gigabyte A5 799 Euro 899 Euro -11 % GeForce RTX 3060 Ryzen 5-5600H, 16 GB, 512 GB, 15,6 Zoll, Dos Lenovo Legion 5 699 Euro 1.029 Euro -32 % GeForce RTX 3050 Ti Ryzen 5-5600H, 16 GB, 512 GB, 15,6 Zoll, Win 11 Gigabyte AORUS 17 1.599 Euro 2.149 Euro -26 % GeForce RTX 3070 Ti Core i7-12700H, 16 GB, 1 TB, 17,3 Zoll, Win 11 MSI Katana GF66 1.149 Euro 1.599 Euro -28 % GeForce RTX 3060 Core i7-12700H, 16 GB, 512 GB, 15,6 Zoll, Windows 11

Hier sparen Kreativ-Könner: Studio-Notebooks im Angebot

Neben der riesigen Auswahl an Gaming-Notebooks, gibt es auch Studio-Geräte im Black-Friday-Sale, die speziell auf Kreativ-User zugeschnitten wurden.

Das ZenBook 14 Pro kommt mit gleich zwei Displays, denn zusätzlich zu, 14,5 Zoll großen Hauptdisplay, stellt sich im Betrieb ein Touch-OLED-Monitor auf, der für erweiterte Eingaben genutzt werden kann. Angefeuert wird das Notebook von einer GeForce RTX 3050 Ti und einem Core i7-12700H. Weiterhin gibt es eine 1 TB große SSD und 16 GB an RAM. Der Preis liegt rabattiert bei 2.069 Euro.

Das MSI Creator Z17 wird ebenfalls im Black Friday-Sale angeboten. Es ist mit einer GeForce RTX 3070 Ti und einem Core i9-12900H äußerst leistungsstark ausgestattet. Das 17 Zoll große WQHD-Panel arbeitet maximal mit 165 Hz. Das merkt man auch am Preis, der rabattiert bei 3.199 Euro liegt.

Ein weiteres Gerät mit Studio-Zertifizierung ist das 1.999 Euro teure GIGABYTE AERO 16, das ebenfalls eine GeForce RTX 3070 Ti nutzt und als Prozessor einen Core i7-12700H mitbringt. Als Besonderheit gibt es ein OLED-Display mit der UHD-Auflösung. Auch die SSD fällt mit 2 TB besonders groß aus.

Abgerundet wird das Studio-Line-up vom Microsoft Surface Laptop Studio, der über eine flexible Monitor-Lösung verfügt. Hier wird eine GeForce RTX 3050 Ti mit einem Core 7 kombiniert. Der Preis wurde um 15 % auf 1.849 Euro reduziert.

(Prozessor, RAM, SSD, Display, Betriebssystem) ASUS Zenbook Pro 14 2.069 Euro 2.299 Euro -10 % GeForce RTX 3050 Ti Core i7-12700H, 16 GB, 1 TB, 14,5 Zoll + OLED, Win 11 MSI Creator Z17 3.199 Euro 3.749 Euro -15 % GeForce RTX 3070 Ti Core i9-12900H, 32 GB, 1 TB GB, 17 Zoll, Win 11 MSI Creator M17 1.499 Euro 1.699 Euro -12 % GeForce RTX 3050 Core i7-12700H, 16 GB, 512 GB, 16 Zoll, Win 11 GIGABYTE AERO 16 1.999 Euro 2.699 Euro -26 % GeForce RTX 3070 Ti Core i7-12700H, 16 GB, 2 TB, 16 Zoll, Win 11 Microsoft Surface Laptop Studio 1.849 Euro 2.199 Euro -16 % GeForce RTX 3050 Ti Core i7-11370H, 16 GB, 512 GB, 14,4 Zoll, Win 11

