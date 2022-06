MSI Raider GE77 und GE67 HX: Lichtschnelle Rennmaschinen

Neben seinem Titan GT77 rüstet MSI die GE-Familie auf und bringt im Laufe dieses Monats das Raider GE77 HX und das Raider GE67 HX in den Handel. Das Chassis bekommt zwar nur einen kleinen Facelift, dafür ändert sich hauptsächlich die Technik. So gibt es hier ebenfalls Intels HX-Prozessoren der Desktop-Klasse, die in Form des Core i9-12900HX und Core i7-12800HX repräsentiert werden. Kombiniert werden sie mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oder GeForce RTX 3070 Ti Laptop mit 16, bzw. 8 GB an Videospeicher. Dazu gibt es bis zu 64 DB DDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz und Platz für zwei schnelle PCI-Express-SSDs im M.2-Format.

Beim Display setzt MSI nun auf die OLED-Technik. Während hier bislang meist bei maximal 90 Hz Schluss war, sollen die neuen Geräte schnelle 240 Hz ermöglichen und obendrein DisplayHDR True Black 600 mit 100-prozentiger DCI-P3-Farbraumabdeckung unterstützen. Das wird über exklusive Samsung-Panels realisiert. Das größere Raider GE77 HX gibt es neben besagter 240-Hz-Option auch mit 120 Hz schnellem Panel und sogar mit UHD-Option. Das kleine Schwestermodell bietet 15,6 Zoll, das größere hingegen 17,3 Zoll in der Diagonale.

Wie das neue Gaming-Flaggschiff sind auch das MSI Raider GE77 HX und Raider GE67 HX für bis zu 250 W ausgelegt und können mit einem RGB-Leuchtstreifen aufwarten, welcher jedoch nicht so weit in den Raum strahlen soll. Das Gehäuse fällt insgesamt schlichter aus. Neueste Technik in Form von Killer-Netzwerk, WiFi 6E oder Thunderbolt 4 gibt es ebenso wie einen leistungsstarken Stromspeicher mit 99,9 Wh, welcher für lange Laufzeiten sorgen soll. Einzig der bislang übliche DisplayPort ist weggefallen. Ihn hat MSI durch einen zweiten Thunderbolt-4-Port ersetzt, was für mehr Flexibilität im Alltag sorgen soll. Sogar ein SD-Kartenleser ist noch integriert.

Viele neue Features

Dank der neuen Smart-Auto-Funktion im MSI Dragon Center muss sich der Anwender keine Gedanken über den Leistungsmodus machen. Das Gerät entscheidet je nach Anwendung selbst, welches Power-Budget es den jeweiligen Komponenten zur Verfügung stellen möchte. Damit nicht genug: Selbst die Lautstärke kann das Gerät vollautomatisch an seine Umgebung anpassen. Dann werden beispielsweise im Café Kühlung und Performance abgesenkt, um für eine ruhige Geräuschkulisse zu sorgen. Je nach Gerät stemmt die neue GE-Serie damit zwischen 2,38 und 2,9 kg auf die Waage, die Stellfläche liegt bei 358 x 267 mm und 397 x 284 mm.

Auch das MSI Raider GE77 HX und Raider GE67 HX sollen in den nächsten zwei Wochen vorbestellbar sein und ab Ende des Monats ausgeliefert werden. Zwischen 2.999 bis stolze 5.199 Euro werden dafür ausgerufen.