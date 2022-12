Werbung

Razer hat bereits einige Produkte für Streamer und Content Creator im Programm, was bis dato aber noch fehlte war eine Steuerzentrale. In Kooperation mit Loupedeck, bietet Razer nun auch eine Steuerzentrale mit deren Hilfe sowohl die eigenen als auch fremde Produkte gesteuert werden können. Wie haben den Razer Stream Controller ausprobiert.

Der Stream Controller ist auf den ersten Blick anscheinend nur ein umgelabeltes Loupedeck Live und man hat sich bei Razer durch die Kooperation bewusst dazu entschieden, kein eigenes Gerät zu entwickeln. Was vom Grundsatz her auch keine schlechte Entscheidung ist. So kann man mit einem Hersteller zusammenarbeiten, der bereits ein seit längerem am Markt platziertes Geräte anbietet.

Neben dem Razer Stream Controller/Loupedeck Live, wird auch noch ein Loupedeck+, als auch ein Loupedeck CT direkt über Loupedeck vertrieben, ob diese ebenfalls als eine Razer Variante auf dem Markt erscheinen werden, ist uns bis jetzt nicht bekannt. Der Stream Controller ist nicht wie ein Elgato Streamdeck einfach nur ein Gerät mit ein paar LCD-Tasten, sondern bietet durch die weiteren Drucktasten und Drehregler noch ein paar mehr Funktionen, welche durch die Software direkt auf die einzelnen Tasten und Drehregler gebunden werden können.