KW34 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Gigabyte G5 KD, das ASUS VivoBook Pro 15 OLED oder das MSI Katana GF76 11UG getestet, sondern auch das Antec DP503 und DP505 in einem Doppeltest auf den Prüfstand gestellt. Mit SSD und HDDs haben wir uns ebenso beschäftigt, wie mit der Arctic-Liquid-Freezer-II-Serie. Die Gamescom stand natürlich ebenfalls im Fokus der Berichterstattung.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 18. August 2022: Gigabyte G5 KD im Test: Ein preislich attraktiver Einstiegs-Gamer

Mit einem Preis von nicht ganz 900 Euro markiert das Gigabyte G5 KD das Einstiegssegment unter den Gaming-Notebooks des Herstellers. Die Serie richtet sich an Mainstream-Zocker, die ein Gerät für alle Einsatzzwecke suchen – egal, ob tagsüber für die Uni oder die Arbeit oder aber für abends und das eine oder andere Onlinegame. Wie sich das Modell mit Intel Core i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop sowie einer 512 GB großen NVMe-SSD und dem 15,6 Zoll messenden Bildschirm mit 144 Hz im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 19. August 2022: ASUS Vivobook Pro 15 im Test: Günstiges Multimedia-Gerät mit hervorragendem Display

Das ASUS VivoBook Pro 15 versucht ein erschwinglicher Multimedia-Laptop mit hoher Leistung zu sein. Kombiniert wird eine AMD-Ryzen-CPU mit einer dedizierten GeForce RTX 3050 Laptop und sogar einem hochwertigen OLED-Panel. Ob das Konzept aufgeht und wie sich der 15-Zöller in einer etwas älteren Modellversion für rund 950 Euro schlägt, das zeigen wir in diesem Hardwareluxx-Artikel auf. Wir haben das ASUS VivoBook Pro 15 OLED M3500QC auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Samstag, 20. August 2022: MSI Katana GF76 11UG im Test: Günstiger Vorgänger sinnvoll abgespeckt

Das MSI Katana GF76 ist immer ein Garant dafür, ein gutes Gesamtbild in der gehobenen Mittelklasse unter den Gaming-Laptops abzugeben. Das Katana GF76 11UG scheint obendrein eine echte Preisempfehlung zu sein, wechselt der 17-Zöller mit Intel Core i7-11800H und NVIDIA GeForce RTX 3070 sowie ausreichend Speicher doch derzeit schon für rund 1.300 Euro seinen Besitzer und hat damit zumindest auf dem Papier einiges zu bieten. Ob sich der Gaming-Bolide tatsächlich als ein echtes Schnäppchen entpuppt, das klärt dieser Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das MSI Katana GF76 11UG ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Sonntag, 21. August 2022: Back to School: Günstige Notebook-Empfehlungen von NVIDIA [Anzeige]

So langsam aber sicher neigt sich die Ferienzeit in Deutschland ihrem Ende entgegen. Während in einigen Bundesländern die Schüler bereits vor wenigen Wochen das neue Schuljahr begrüßen durften, ist es gerade in den südlicheren Regionen erst in ein paar Tagen so weit. Noch etwas Schonfrist haben die Studenten, die in der Regel Anfang Oktober, bzw. Anfang November ins Wintersemester starten. Die Zeit zwischen den Vorlesungen und Prüfungen wird häufig dazu genutzt, sich Gedanken über die eigene technische Ausstattung zu machen. Passend dazu hat NVIDIA wie im letzten Jahr eine Back-to-School-Aktion gestartet... [weiterlesen]

Montag, 22. August 2022: SSD oder HDD: Welche WD Red für welchen Zweck? [Anzeige]

Daten nur im PC zu speichern, ist nicht mehr modern: Wenn der PC ausgeschaltet ist oder ist man unterwegs, lässt sich die Datei mit dem Tablet nicht aufrufen. Mit einem NAS als eigenem zentralen Datenspeicher zu Hause sind die Daten allerdings immer verfügbar - und der mit dem Netzwerk verbundene Server stellt zudem weitere Funktionen parat, wie zum Beispiel eine Backup-Möglichkeit für alle Geräte. Western Digital hat mit der WD-Red-Serie dabei unterschiedliche Produkte, um sowohl im HDD-Bereich, als auch im SSD-Bereich NAS-Nutzer zu unterstützen... [weiterlesen]

Dienstag, 23. August 2022: Arctic-Liquid-Freezer-II-Serie: Dichtungsaustausch mit Service-Kit

Arctic startet für die beliebte Liquid-Freezer-II-Serie eine groß angelegte Service-Aktion. Der Hersteller hat festgestellt, dass bei einigen Modellen Probleme mit den Dichtungen auftreten können. Deshalb wird betroffenen Kunden ein Service-Kit zur Verfügung gestellt, mit dem sie einen Dichtungsaustausch einfach selbst vornehmen können... [weiterlesen]

Donnerstag, 25. August 2022: Antec DP503 und DP505 White im Test: Unterschiedliche Designs, aber immer Mesh

Mit Antec DP503 und DP505 White testen wir zwei Midi-Tower, die sich den gleichen Grundaufbau teilen, aber optisch deutlich unterscheiden. So werden unterschiedliche Geschmäcker angesprochen. Dank ihrer Mesh-Fronten lassen beide Gehäuse auf effektive Kühlung erhoffen... [weiterlesen]

Freitag, 26. August 2022: Besucherreport: Das ist die gamescom 2022

Nachdem die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, meldet sich die gamescom nun wieder zurück. Allerdings fehlen in diesem Jahr mit Sony, Activision Blizzard oder Nintendo diverse große Namen aus der Branche. Um herauszufinden, welche Auswirkungen die jüngsten Ereignisse auf die gamescom haben, ist Hardwareluxx nach Köln gereist, um sich selbst ein Bild von der aktuellen Lage zu machen... [weiterlesen]

Freitag,26. August 2022: Back to School: Notebooks mit GeForce RTX im Angebot [Anzeige]

Wie lässt es sich besser in ein neues Schul- oder Uni-Jahr starten, als mit einem neuen Notebook? Die handlichen Begleiter sind längst unverzichtbar im Alltag geworden und helfen dabei, Unterrichtsstunden oder Vorlesungen bestens zu protokollieren, über das Thema hinaus weitere Informationen zu recherchieren oder möglichst effizient am Online-Unterricht teilzunehmen. Gleichzeitig bieten aktuelle Notebooks mit NVIDIAs RTX-Grafik der 3000er-Reihe viel Potential zur Zerstreuung, denn auch schlanke Allround-Notebooks erreichen heutzutage eine rundum überzeugende Gaming-Leistung. So überzeugen aktuelle Geräte im Preisbereich von etwa 700 bis 1.200 Euro nicht nur im Hörsaal, sondern auch beim Gaming... [weiterlesen]