Besucherreport: Das ist die gamescom 2022

Nachdem die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, meldet sich die gamescom nun wieder zurück. Allerdings fehlen in diesem Jahr mit Sony, Activision Blizzard oder Nintendo diverse große Namen aus der Branche. Um herauszufinden, welche Auswirkungen die jüngsten Ereignisse auf die gamescom haben, ist Hardwareluxx nach Köln gereist, um sich selbst ein Bild von der aktuellen Lage zu machen.

Trotz der zahlreichen Absagen scheint das Interesse der Gamer ungebrochen zu sein. Das bestätigt auch die starke Nachfrage bei den verfügbaren Tickets. Für den kommenden Samstag ist die gamescom bereits restlos ausverkauft. Für alle anderen Tage gibt es bislang noch Eintrittskarten im Onlineshop des Veranstalters. Wie lange diese noch erhältlich sind ist ungewiss. Wer momentan mit dem Gedanken spielt, der Messe einen spontanen Besuch abzustatten, sollte sich also beeilen. Die Tageskarte liegt bei 25 Euro, beziehungsweise ermäßigt bei 18 Euro. All diejenigen, die das Messegelände als Familie besuchen möchten, werden mit 40 Euro zur Kasse gebeten. Für alle Langschläfer gibt es eine Abendkarte für 9 Euro. Diese ermöglicht den Zutritt ab 16 Uhr. Messebesucher, die mit dem Auto anreisen, müssen für das Parken unter freiem Himmel 10 Euro und für einen Stellplatz im Parkhaus 15 Euro zahlen (Tagespauschale). Des Weiteren gilt zu beachten, dass Privatbesucher die gamescom erst ab 10 Uhr betreten dürfen.

Für die meisten Messebesucher dürften die Hallen 7 sowie 8 und 9 zum Pflichtprogramm gehören. Hier finden sich Hersteller wie zum Beispiel Samsung, Western Digital oder Microsoft. Letzterer sah sich aufgrund der 5,2 m breiten und 2,2 m hohen Spinnenstatue sogar verpflichtet ein Warnschild aufzustellen. Allerdings handelte es sich hierbei nicht um die einzige gigantische Selfie-Option, um Content für den eigenen Social-Media-Account zu erstellen.

Auch andere Unternehmen versuchen die Besucher mit diversen Fotospots davon zu überzeugen, kostenloses Social-Media-Marketing zu betreiben. Neben einem riesigen Bowser können sich alle Dying Light 2: Stay Human-Anhänger mit einem lebensgroßen Zombie ablichten lassen. Zusätzlich findet sich bei Crunchyroll eine riesige Statue des One-Piece-Characters Ruffy (Luffy) wieder. Wer hingegen der Landwirtschaft zugeneigt ist, darf sich über einen Traktor und viel Grün am Stand des Farming-Simulators freuen. Passende Anspielstationen gibt es natürlich auch.

Neben den üblichen Verdächtigen besuchen in diesem Jahr auch Paysafecard, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) sowie die Techniker-Krankenkasse die gamescom 2022. Wobei die Techniker die Aufmerksamkeit der Spieler nicht mit einem reinen Infostand gewinnen will, sondern mit dem Rage Cage. Im besagten Käfig zerstören die Teilnehmer mit entsprechender Schutzausrüstung und Werkzeug diversen Elektroschrott. Neben einer PlayStation 3 kann man seine Wut an Laptops oder der Nintendo Wii auslassen. Tastaturen und diverse FRITZ!Boxen kommen jedoch auch unter den Hammer.

Körperlich anstrengend ist zudem der Parkour am Stand von Toyota. Hier stehen verschiedene Stationen zur Auswahl. Wer nach einem anstrengenden Messetag noch weitere Kalorien verbrennen will, kann sich bei den Japanern komplett auspowern.

Reichlich Merchandise und diverse Möglichkeiten sein Geld auszugeben finden sich in der Halle 5. Auf zwei Ebenen gibt es alles, was das Nerd-Herz begehrt. Neben Kuscheltieren von Super Mario oder Pokemon lassen sich zahlreiche Mangas, Figuren oder andere lustige Gimmicks wie zum Beispiel das Death Note (Anime) oder Grays Sports Almanac (bekannt aus Zurück in die Zukunft) in Halle 5 erwerben. Aber auch zahlreiche Überraschungsboxen werden von den Händlern angeboten. Unter anderem wird solch eine Box auch vom bekannten US-amerikanischen Maler und Fernsehmoderator Bob Ross angeboten.

In der Halle 10 befinden sich auf der oberen Ebene neben der Indie- auch die Retro- sowie die Outdoor-Area und der gamescom Campus. Insbesondere der Retrobereich ist einen Besuch wert. Nicht nur, dass hier zahlreiche Abspielmöglichkeiten von längst vergangenen Konsolen vorhanden sind, zusätzlich können zahlreiche Arcade-Automaten nach Herzenslust ausprobiert werden. Hier finden sich diverse Flipper mit modernen Themen wie zum Beispiel “Stranger Things” oder “The Mandalorian”. Abgerundet wird das Ganze von einer liebevoll gestalteten Deko. Die Verantwortlichen haben unter anderem ein Jugendzimmer aus den 90ern nachgebaut. Hier kann man natürlich auch eine Lavalampe und eine Boombox (Ghettoblaster) mit Tapedeck entdecken. Für alle Gamer, die sich nochmal in eine längst vergangene Zeit zurückversetzen und in zahlreichen Erinnerungen schwelgen möchten, ist die Retro Area ein absolutes “Muss” auf der To-Do-Liste.

Aufgrund der in Deutschland anhaltenden Hitzewelle ist die Outdoor-Area mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn es das ein oder andere schattige Plätzchen in der Beachbar gibt, sollten Gamer bei einem längeren Aufenthalt unbedingt entsprechende Schutzmaßnahmen vor der starken Sonneneinstrahlung in Betracht ziehen. Ein heftiger Sonnenbrand ist sicherlich kein Gamescom-Souvenir, das bei den Gamern weit oben auf der Liste steht.

Halle 6 war bei unserem Besuch leider geschlossen. Hier findet sich normalerweise die Eventarea. Die Hallen 2 bis 4 sind den Vertretern der Presse beziehungsweise den Ausstellern vorbehalten. Detaillierte Informationen zu allen Hallen finden sich hier.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich das Fehlen der vielen Big Player definitiv bemerkbar macht. Allerdings gibt es auch so genügend Attraktionen auf der gamescom 2022 zu entdecken. Zudem steht der Termin für das kommende Jahr bereits fest. Ob sich dann Nintendo, Sony und Co. wieder in Köln sehen lassen werden, bleibt abzuwarten.

Euch bleibt noch das Wochenende, um die gamescom zu besuchen. Bis Sonntag stehen die Messehallen Besuchern offen.