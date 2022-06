Gamescom 2022: Auch Sony sagt seine Teilnahme ab

Eigentlich sollte in diesem Jahr die große Rückkehr der Gamescom in Köln gefeiert werden. Neben zahlreichen Spielern werden natürlich auch diverse Hersteller beziehungsweise Unternehmen auf der Messe in der Domstadt erwartet. Allerdings haben die gesetzten Gäste scheinbar Bedenken die Gamescom 2022 mit ihrer Anwesenheit zu beglücken. Nachdem sich Nintendo und Activision Blizzard bereits aus dem Lineup verabschiedet haben, gibt es jetzt den nächsten heftigen Schlag für die Veranstalter. Denn auch Sony wird in diesem Jahr der Domstadt fernbleiben. Was insbesondere Konsolen-Spielern missfallen dürfte. Warum Sony in Köln nicht vertreten sein wird, ist nicht bekannt.

Ob in naher Zukunft noch weitere Studios und Publisher der Gamescom 2022 einen Laufpass geben werden, bleibt vorerst abzuwarten. Allerdings haben die jüngsten Ereignisse definitiv Signalwirkung. Auch andere Studios könnten dem Beispiel folgen und ihre Teilnahme absagen. Ihr Erscheinen bestätigt haben hingegen unter anderem Bandai Namco Entertainment, Koch Media sowie THQ Nordic. Informationen von Bethesda, Capcom, CD Projekt Red, Square Enix und Ubisoft stehen noch aus.

Trotz der schlechten Nachrichten soll zumindest der Ticketverlauf gut laufen. Insgesamt hat man schon rund 60.000 Eintrittskarten an den Mann beziehungsweise die Frau bringen können. Ob dies nach dem Bekanntwerden der Absagen so bleiben wird, ist ungewiss. Zudem ist fraglich, ob eine Gamescom im Jahr 2023 dann überhaupt noch stattfinden kann. Sollten immer mehr Hersteller dem Event fernbleiben, ist die Veranstaltung auch für die Besucher uninteressant. Es bleibt bis August 2022 spannend, welche Aussteller letztendlich auf der Messe mit einem Stand vertreten sein werden und welche nicht.

Alle Spieler, die bislang noch nicht in Köln auf der Gamescom vorbeigeschaut haben, bekommen in unserem Artikel “Mein Tag auf der Gamescom 2019 in Köln” einen guten ersten Eindruck, was einen in der Domstadt alles erwarten könnte.