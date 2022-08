SSD oder HDD: Welche WD Red für welchen Zweck?

Advertorial / Anzeige:

Daten nur im PC zu speichern, ist nicht mehr modern: Wenn der PC ausgeschaltet ist oder ist man unterwegs, lässt sich die Datei mit dem Tablet nicht aufrufen. Mit einem NAS als eigenem zentralen Datenspeicher zu Hause sind die Daten allerdings immer verfügbar - und der mit dem Netzwerk verbundene Server stellt zudem weitere Funktionen parat, wie zum Beispiel eine Backup-Möglichkeit für alle Geräte. Western Digital hat mit der WD-Red-Serie dabei unterschiedliche Produkte, um sowohl im HDD-Bereich, als auch im SSD-Bereich NAS-Nutzer zu unterstützen.

Zusammen mit WD-Red-NAS-Speicherprodukten und zwei QNAP-Systemen werfen wir einen Blick auf ein paar praktische Antworten, wie externer Speicherplatzbedarf effizient und einfach umgesetzt werden kann. Ob mobil oder stationär, mit Festplatten oder SSDs für Zwischenspeicher oder besonders schnellen Zugriff, die beiden Storage-Lösungen sind flexibel einsetzbar, einfach zu installieren und bieten eine Menge Speicherplatz.

Als erste Möglichkeit bietet sich mit Geräten wie einem QNAP TBS-464 die Option, SSDs als externe Speichermöglichkeit einzusetzen. Exemplarisch haben wir hierfür Western Digitals WD Red SN700 als moderne NVME-SSD verwendet, die schnell - und mit einem entsprechend kompakten NAS - auch mobil eingesetzt werden kann.

Die zweite Option ist die klassische Festplatte: WD Red Plus oder PRO HDDs haben mittlerweile den Status einer hochwertigen NAS-Festplatte mit hervorragender Haltbarkeit. Ein Vorteil dieser Produkte: In NAS-Systemen wie dem exemplarisch verwendeten TS932PX-4G können fünf große Festplatten eingebaut werden und somit eine sehr hohe Kapazität realisieren. WD Red Pro Festplatten sind mittlerweile mit bis zu 22 TB verfügbar, was in unserem Setup eine Gesamtkapazität von bis zu 110 TB ermöglichen würde.

Welches Szenario ist nun für welche Anwendungsmöglichkeiten das bessere? Und wie lassen sich die WD-Red-Produkte hier bestmöglich nutzen?

Das SSD-Setup mit WD Red SN700 NVME-SSDs

Die WD Red SN700 NVMe-SSDs sind spezielle SSDs für die Nutzung im NAS. Gedacht sind sie für Prozesse mit einem hohen Workload, bei denen die I/O-Leistung eine entscheidende Rolle spielt, beispielsweise bei Multitasking-Anwendungen mit mehreren Anwendern. Auch für Virtualisierungen oder umfangreiche Datenbankaufgaben ist ein NAS mit einem SN700-Setup prädestiniert. Damit sind die NVMe-SSDs auch ideal für den Einsatz in kleineren und mittleren Unternehmen gedacht. Die WD Red SN700 NVME-SSDs lassen sich nicht nur zum Speichern von Daten nutzen, sondern auch als Zwischenspeicher im NAS um den Zugriff auf Dateien zu beschleunigen.

Gleichzeitig bietet sich die SN700 aufgrund der M.2-Bauform für kompakte und leise NAS-Lösungen an, die beispielsweise im Wohnzimmer oder direkt im Arbeitszimmer untergebracht werden können. Erhältlich sind sie in den Speicherkapazitäten von 250 GB bis 4 TB. Die Leistung beim sequenziellen Lesen liegt bei 3.100 MB/s, während das sequentielle Schreiben mit 1.600 MB/s vonstattengeht. Mit ihren 1.000 TBW sind sie für jede Arbeitslast im NAS bestens geeignet.

Hersteller Western Digital Serie Red SN700 Kapazität 500 GB TBW 1000 Cache Schnittstelle PCIe Gen3, 8 Gbit/s, bis zu 4 Lanes Übertragungsgeschwindigkeit (Lesend / Schreibend) 3.430 MB/s / 2.600 MB/s Übertragungsstandard NVMe Bauform M.2 2280-S3-M Energieverbrauch Spitzenlast/Leerlauf/Standby 9,24 W/ 0,07 W / 0,0035 W IOPS (zufällig Q32T1, 4 K, Lesend / Schreibend) 420000 / 380000 MTBF 1.750.000 Garantie 5 Jahre Modell WDS500G1R0C Preis UVP

Als NAS nutzen wir das TBS-464 von QNAP. Dabei handelt es sich um ein sehr kleines, platzsparendes System, welches aufgrund der Nutzung der WD-Re-NVME-SSDs sehr leistungsfähig ist. Mit vier NVME-SSD-M.2-Steckplätzen lässt sich ein kleines Kraftpaket schnüren. Mit 2x 2,5-GBit/s-Netzwerkanschlüssen lässt das NAS mit einem leistungsstarken Netzwerk verbinden. Mancher Leser wird bei NVME-SSDs natürlich den 10-GBit/s-Anschluss vermissen, jedoch zielt diese Lösung eher auf eine niedrige elektrische Leistungsaufnahme und eine geringe Geräuschkulisse ab. Hierzu passt auch, dass die vier M.2 Ports mit Gen3 x2 angebunden sind.

Hersteller QNAP Bezeichnung TBS-464 Prozessor Intel Celeron® N5105 Quad-Core 2,0 GHz (2,9 GHz Boost) Prozessor Arbeitsspeicher 8 GB, nicht erweiterbar Speicherplatz 4 x M.2 2280 NVME Gen3 x2 (4 GB Flash für das Betriebssystem) Anschlüsse Rückseite: zwei 2,5GbE RJ45, zwei USB 2.0 Typ-A, Kensington-Schloss, zwei HMDI 2.0 Netzanschluss Vorderseite: zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A Port Seite: USB 2.0 Type-A-Port Maße (H x B x T) 30,0 × 230,0 × 165,0 mm Besonderheiten 5 Jahre Garantie Gewicht 1,7 kg Preis aktuell ca. 630 Euro

Mit diesem kleinen und platzsparenden NAS und den WD Red SN700 NVMe-SSDs kann auch auf minimaler Fläche ein sehr leistungsstarker zusätzlicher Speicherplatz entstehen. Auch einem mobilen Einsatz, wie z.B. bei einer Dienstreise oder einer LAN-Party, steht mit dieser Kombination nichts im Wege. Mit seinen zwei 4K-HDMI-Ausgängen kann das NAS auch vielseitige Aufgaben übernehmen sowie dank Echtzeit-Transkodierung auch ein Multimedia-Erlebnis bieten.

Anwender, denen die Kapazitäten bis 4 TB der M.2-SSDs für ihre Daten ausreichend sind, können so auch ein sehr leises NAS erhalten. Eine ausreichend schnelle Internetverbindung vorausgesetzt, ließen sich die M.2-SSDs auch als Zwischenspeicher nutzen, um so durch das NAS auch Cloud-Speicher schnell im Netzwerk bereitstellen zu können.

Das HDD-Setup mit WD-RED-Plus-Festplatten

Im vorliegenden Fall nutzen wir 6-TB-Festplatten aus der Red-Plus-Serie. Durch CMR liefern sie innerhalb von kleinen NAS-Umgebungen mit bis zu acht Festplatten-Einschüben geballte Leistung für anspruchsvolle Workloads in kleinen und mittleren Unternehmen - aber auch im Home-Office können die HDDs entsprechend überzeugen.

Mit ihrer niedrigen Umdrehungszahl eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in ruhigen Umgebungen und müssen nicht in einem separaten Technikraum untergebracht werden. Dank der NASware-3.0-Technologie bieten die RED-Plus-HDDs höchste Kompatibilität und das richtige Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit in NAS- und RAID-Umgebungen.

Unerlässlich für diesen Anwendungsfall ist auch die Freigabe zum Dauerbetrieb und das Vorhandensein der Sensorik zur Erkennung von Vibrationen. Diese ermöglicht es den speziellen NAS-Festplatten im Verbund zu arbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören. Das wirkt sich positiv auf den Langzeiteinsatz aus. Ebenso wurden für die WD RED Plus NAS-Festplatten RAID-Fehlerbehebungsprotokolle entworfen, sodass Ausfälle im NAS minimiert werden können.

Gegenüber eine SSD-Lösung können klassische, mechanische HDDs immer noch mit sehr viel höheren Kapazitäten auftrumpfen. Das sieht man schon an unserem Beispiel: Wir verwenden attraktive 6-TB-Modelle, die bereits eine größere Kapazität mitbringen, als das größte SN700-Modell mit 4 TB. Geht es also um Kapazität, sind HDDs heute immer noch führend - wobei WD die WD RED Plus-Serie mit bis zu 14 TB und die WD RED PRO-Serie anbietet und somit nach oben sehr viel Luft hinsichtlich der Kapazität ist.

Hersteller Western Digital Serie Red Plus Kapazität 6 TB Anzahl Schächte bis zu 8 nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenem Bit, max. 1 Sektor pro 10E14 maximaler jährlicher Workload 180 TB Cache 128 MB U/min 5.640 Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 185 MB/s Übertragungsstandard SATA III 600 Aufnahmemethode CMR Energieverbrauch Last/Leerlauf/Standby 6,2 / 4,1 /0,4 Geräusch Leerlauf / Last (dB(A)) 30 / 25 MTBF 1.000.000 Garantie 3 Jahre Modell WD60EFZX Preis UVP 181,99 Euro

Für unser HDD-Setup nutzen wir die QNAP TurboStation TS932PX-4G, die Platz für zwei verschiedene Laufwerkstypen bietet. Zum einen können fünf 3,5-Zoll-Festplatten senkrechtstehend verbaut werden. Darunter befinden sich vier 2,5-Zoll-Laufwerksschächte, welche mit SATA-SSDs ausgestattet werden können. Dort könnten z.B. WD Red SA500 NAS SATA-SSDs entweder als Cache oder schneller Speicherplatz verwendet werden.

Ausgestattet ist sie mit einem Annapurna Labs Alpine AL324 Quad-Core 1,7 GHz Prozessor, zwei 2,5GbE-, zwei 10GbE-Anschlüssen (letztere als SFP+) und standardmäßig 4 GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher, welcher auf bis zu 16 GB DDR4 SO-DIMM erweitert werden kann. Neben dem USB-Type-A-Anschluss auf der Vorderseite befinden sich zwei USB-Type-A-Anschlüsse, zwei 2,5-GBit/s-RJ45- und zwei 10-GBit/s-SFP+-Anschlüsse sowie der 140-mm-Lüfter auf der Rückseite. Passend zu den langsam drehenden Festplatten lässt sich auch das Regelungsprofil des Lüfters anpassen.

Es ist aber auf den ersten Blick bereits zu sehen: Diese Lösung verbraucht aufgrund der Ausstattung bereits deutlich mehr Strom, bringt damit aber auch diverse Extra-Features mit.

Hersteller QNAP Bezeichnung Turbo Staton TS-932PX-4G Prozessor Annapurna Labs Alpine AL324 Quad-Core 1,7 GHz Prozessor Arbeitsspeicher 4 GB SO-DIMM DDR4 (erweiterbar auf bis 16 GB DDR4 SO-DIMM) Speicherplatz fünf 3,5-Zoll und vier 2,5-Zoll SATA3 6Gb/s Anschlüsse Rückseite: zwei 2,5GbE RJ45, zwei 10GbE SFP+, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A, Kensington-Schloss, Netzanschluss Vorderseite: USB 3.2 Gen 1 One-Touch-Kopie Typ-A Port Maße (H x B x T) 182,7 × 224,6 × 224,1 mm Besonderheiten 5 Jahre Garantie Gewicht 3,39 kg Preis aktuell ca. 600 Euro

Viel Platz und wenig Verbrauch

Beide Varianten zeigen gut, was im NAS-Bereich momentan Trend ist:

Die WD RED SN700 (und auch die SATA-Variante SA500) sind als SSDs in der Lage, platzsparende, lautlose und stromsparende externe Speicherlösungen zu realisieren. Die SN700 mit NVME-Protokoll ist dabei auch superschnell, könnte also auch entsprechende Performance in ein NAS bringen, wenn dies benötigt wird. SSDs sind zwar in den vergangenen Jahren bereits preislich attraktiver und bezüglich der Kapazität gewachsen, als neuere Technik mit entsprechend höherer Performance sind SSDs aber weiterhin die kostenintensiveren Produkte.

Geht es um Kapazitäten zu einem niedrigen Preis, sind die ausgereiften WD RED Festplatten die beste Wahl. Mit bis zu 14 TB Kapazität bei der WD RED Plus und 22 TB bei der WD RED PRO können die Modelle in unserem QNAP-System mit einem RAID-5 beispielsweise eine nutzbare Kapazität von bis zu 88 TB erreichen - das ist mit SSDs noch nicht realisierbar. Der klassische Weg eines NAS mit Festplatten ist also dann der richtige Weg, wenn eine hohe Kapazität erreicht werden soll. Auch wenn Festplatten der WD RED-Familie hinsichtlich ihrer Geräuschkulisse und dem Stromverbrauch über die Jahre immer wieder deutlich verbessert worden sind, ist die SSD-Technik in diesen Bereichen natürlich überlegen.

Es zeigt sich also: WD hat für jeden Anwendungsfall die passende NAS-Speicherlösung im Gepäck. Soll es ein kompaktes, aber dennoch leistungsstarkes NAS sein, das aufgrund der niedrigen Lautstärke auch im Wohnzimmer betrieben werden kann, bietet sich ein Griff zu den WD RED SN700 NVME-SSDs an, die darüber hinaus mit einer exzellenten Leistung aufwarten können. Wird hingegen mehr Speicherplatz benötigt, bieten sich die WD-RED-Plus-HDDs an, die ideal auf den Einsatz in NAS-Geräten mit bis zu acht HDDs abgestimmt sind. Beide Möglichkeiten bieten die gewohnte Zuverlässigkeit und Qualität der Western-Digital-Produkte, die im Storage-Bereich unabdingbar ist.

