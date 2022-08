Seite 1: Back to School: Günstige Notebook-Empfehlungen von NVIDIA

Advertorial / Anzeige:

So langsam aber sicher neigt sich die Ferienzeit in Deutschland ihrem Ende entgegen. Während in einigen Bundesländern die Schüler bereits vor wenigen Wochen das neue Schuljahr begrüßen durften, ist es gerade in den südlicheren Regionen erst in ein paar Tagen so weit. Noch etwas Schonfrist haben die Studenten, die in der Regel Anfang Oktober, bzw. Anfang November ins Wintersemester starten. Die Zeit zwischen den Vorlesungen und Prüfungen wird häufig dazu genutzt, sich Gedanken über die eigene technische Ausstattung zu machen. Passend dazu hat NVIDIA wie im letzten Jahr eine Back-to-School-Aktion gestartet.

Für das Studium, aber auch die Schulzeit ist das Notebook ein unverzichtbarer Begleiter geworden und hat sich gerade in den letzten Jahren doch mächtig gewandelt. Dank stetig effizienter gewordener Hardware sind die Geräte weitaus kompakter und leichter geworden, was den Transport deutlich angenehmer macht. Trotzdem steckt ihn ihnen teils richtig potente Hardware, die mehr als nur die Tabellenkalkulation oder das Schreibprogramm ausführen kann. Im Gegenteil: Ein aktuelles Notebook ist zu einem echten Allrounder geworden. Vormittags kompakt, leicht und schnell genug für den Arbeitseinsatz auf dem Campus, nachmittags für die Nacharbeit und abends sogar für das eine oder andere Spiel leistungsstark genug, denn dank NVIDIA GeForce RTX 30 ist das problemlos möglich.

Wirklich tief in die Tasche greifen muss man dafür selbst in Zeiten der Inflation nicht. Schon für unter 1.000 Euro bis nicht ganz 1.500 Euro bekommt man ein neues Arbeits-Notebook für das Studium und ein Gerät, welches zugleich fit fürs Gaming ist. Hier muss man allerdings genau hinsehen und die Angebote stets durchforsten. NVIDIA gibt hier eine Hilfestellung, die passende Geräte listet. Drei davon werden zudem in diesem Beitrag ausführlich vorgestellt.

Mit RTX, DLSS und Studio ganz nach vorne

In der Preisklasse von unter 1.000 Euro hat sich vor allem die NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop als interessante GPU etabliert. Sie ermöglicht mit ihren Tensor- und RT-Cores, welche erstmals in der unteren Preis- und Leistungsregion anzutreffen sind, Funktionen wie RTX oder DLSS. Gerade mit Deep Learning Super Sampling, können selbst die forderndsten Grafikkracher beschleunigt werden.

Hierfür wird das Spiel zunächst in einer niedrigeren Auflösung von der Grafikkarte gerendert und das Ergebnis mit einer bei NVIDIA hinterlegten, optimalen Version des Frames verglichen. Im Anschluss wird aus diesen beiden über die dedizierten Hardware-Einheiten die echte Bildausgabe generiert. So erhält man eine sehr gute Kombination aus einer hohen Bildqualität und einer flüssigen Darstellung, was gerade günstigeren Geräten zugutekommt. Teilweise kann die Bildqualität sogar überboten werden.

In der nächsten Preisklasse ab etwa 1.000 Euro ist vor allem die NVIDIA GeForce RTX 3060 interessant, welche in Sachen Leistung und Speicherausstattung noch einmal eine ordentliche Schippe drauflegt. Wer etwa 1.300 Euro ausgibt, findet sogar Geräte mit noch schnellerer NVIDIA GeForce RTX 3070.

Weiterhin zu erwähnen ist die Max-Q-Technik, welche besonders sparsame Grafikprozessoren vorsieht und so Thin-&-Light-Modellen erst möglich macht. Hierfür wird die TGP begrenzt, der Takt und damit die Leistungsaufnahme samt Abwärme abgesenkt.

Aber auch NVIDIAs Studio-Label trägt zum Erfolg bei. Laptops, die mit dieser Validierung ausgezeichnet wurden, erfüllen besondere Anforderungen, die die Arbeit innerhalb der Kreativ-Branche vereinfachen und sich damit überwiegend an Fotografen, Designer und Video-Künstler richten. Wer einen Laptop speziell für die Foto-Bearbeitung, den Videoschnitt oder für das Rendern von aufwendigen 3D-Inhalten sucht, der muss nicht mehr aufwendig die Hardware in Eigenregie vergleichen, sondern holt sich einfach einen Studio-Laptop ins Haus, der ihm optisch und preislich am besten zusagt.

Man kann sich sicher sein, dass das Gerät den Anforderungen im Alltag gerecht wird.

Gegenüberstellung der GPUs Modell Shadereinheiten Boost-Takt Speicher TGP GeForce RTX 3080 Ti Laptop 7.424 1.125 - 1.590 MHz 16 GB GDDR6 80 - 150+ W GeForce RTX 3080 Laptop 6.144 1.245 - 1.710 MHz 8 / 16 GB GDDR6 80 - 150+ W GeForce RTX 3070 Ti Laptop 5.888 1.035 - 1.485 MHz 8 GB GDDR6 80 - 125+ W GeForce RTX 3070 Laptop 5.120 1.290 - 1.620 MHz 8 GB GDDR6 80 - 125 W GeForce RTX 3060 Laptop 3.840 1.283 - 1.703 MHz 6 GB GDDR6 60 - 115 W GeForce RTX 3050 Ti Laptop 2.560 1.035 - 1.695 MHz 4 GB GDDR6 35 - 80 W GeForce RTX 3050 Laptop 2.048 1.057 - 1.740 MHz 4 GB GDDD6 35 0 80 W

Im Rahmen seiner diesjährigen Back-to-School-Kampagne hat NVIDIA eine Reihe unterschiedlichster Notebooks mit GeForce RTX zusammengestellt und diese in Kooperation mit den Partnern teilweise sogar rabattiert.

Drei dieser Geräte sollen in diesem Beitrag gesondert präsentiert werden. Vorgestellt werden drei Modelle im Preisrahmen von 850 bis 1.300 Euro.

Advertorial / Anzeige: