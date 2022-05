KW20 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Patriot P400 einen ausführlichen Test unterzogen, sondern auch das MSI Creator Z16P, die Kioxia Exceria Pro, den Flexispot EG8 und das Corsair HS65 Surround auf den Prüfstand gestellt. Aber auch das Fractal Design Meshify 2 RGB stand in dieser Woche pünktlich zu seinem Marktstart bei uns auf dem Teststand. Zu guter Letzt hatten wir dem OnePlus Nord 2T 5G und den OnePlus Nord Buds einen Praxistest unterzogen.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 12. Mai 2022: Patriot P400 im Test: Schnell und heiß dank Innogrit-Controller

Mit der Patriot P400 erreicht uns eine neue, spannende Consumer-SSD, die durch ihren Innogrit-Controller tatsächlich ein Novum in unserem Testparcours darstellt. Mit einem fairen Preispunkt und dem Verzicht auf DRAM platziert Patriot die P400 bewusst außerhalb seiner VIPER-Serie, die vorrangig Enthusiasten und Gamer anspricht. Ob die P400 dennoch ein spannender Massenspeicher für potenzielle Käufer sein kann und wo die SSD ihre Stärken hat, klären wir daher wie gewohnt in unserem Test... [weiterlesen]

Samstag, 14. Mai 2022: MSI Trident X und Optix-Display: perfektes Duo für anspruchsvolle Spiele [Anzeige]

Die Trident-X-Serie von MSI hat sich längst als Tipp etabliert, wenn es darum geht, die maximale Leistung auf kleinstem Raum zu realisieren. Da stellt auch das neue Top-Modell, der MEG Trident X 12VTF-058DE, keine Ausnahme dar, der mit aktuellsten Komponenten bestückt wurde. Kombiniert mit einem aktuellen Optix-Display im 32-Zoll-Format und Quantum-Dot-Panel bietet MSI eine Komplett-Lösung, die an Gaming-Spaß kaum zu überbieten ist... [weiterlesen]

Sonntag, 15. Mai 2022: MSI Creator Z16P im Test: Ästhetik trifft Technik auf ganzer Linie

Das MSI Creator Z16P vereint nicht nur Ästhetik mit aktueller Technik und schließt mit einem fast rahmenlosen 16-Zoll-Display die Lücke zwischen den bisherigen 15- und 17-Zoll-Formaten, sondern richtet sich obendrein an professionelle Anwender und Spieler zugleich. Ob das Konzept mit Intel Core i9-12900H, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop, 32 GB RAM, 2 TB NVMe-SSD und QHD+-Bildschirm samt Vollmetallgehäuse und Steelseries-Tastatur aufgeht, klären wir in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das fast 4.600 Euro teure Flaggschiffmodell auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 16. Mai 2022: Kioxia Exceria Pro im Test: Schneller Phison-Controller trifft BiCS5

Mit der neuen Exceria Pro schließt nun auch endlich einer der größten Hersteller von Speicherlösungen zu PCIe4 auf und präsentiert sein neustes Spitzenmodell der Exceria-Serie. Während man bei dem Controller dabei auf den bewährten, schnellen Phison PS5018-E18 setzt, den wir bislang in einer Reihe von SSDs testen durften, kommt der hauseigene, in Kooperation mit Western Digital entwickelte, neue BiCS-NAND in bereits fünfter Generation zum Einsatz. Ob die hohen Erwartungen an diese HighEnd-Kombo erfüllt werden können, klären wir dabei in unserem Review... [weiterlesen]

Dienstag, 17. Mai 2022: Flexispot EG8: Ein kompakter Computertisch ausgepackt und angefasst

Diverse Gaming-Tische hatten wir bereits im Test oder Video - aber alle hatten eines gemeinsam: Sie sind meistens schwarz, mit einer großen Mausmatte als Cover, mit einer Holzkonstruktion als Tischplatte. Dabei gibt es sie in unterschiedlichen Größen mit und ohne Höhenverstellbarkeit. Wenn es jetzt aber farblich etwas dezenter sein soll, oder man vielleicht auch andere Materialien bevorzugt, ist bei den klassischen Gaming-Tischen eigentlich keine Auswahl gegeben. FlexiSpot hat uns den EW8 in weiß mit einer Glas-Oberfläche zugesendet, den es als EG8 auch in schwarzer Farbe mit Holzplatte gibt. Wir packen ihn aus und bauen ihn einmal auf... [weiterlesen]

Mittwoch, 18. Mai 2022: Corsair HS65 Surround im Test: Mit SoundID und gutem Raumklang

Vor Kurzem wurde das neue HS65 Surround präsentiert. Heute dürfen wir den Test des ersten Gaming-Headsets der Amerikaner mit SoundID veröffentlichen. Wie sich das neu gestylte Headset in der Praxis schlägt, klärt unser Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 19. Mai 2022: Fractal Design Meshify 2 RGB im Test: Vollbeleuchtetes Mesh-Gehäuse

Das Fractal Design Meshify 2 RGB ist kein völlig neues Gehäuse, sondern eine neue Ausstattungsvariante. Mit vier vorinstallierten Aspect-RGB-PWM-Lüftern, einem integrierten RGB-Controller, und Designelementen zur Optimierung der Beleuchtungswirkung soll es bestens beleuchtet werden. Als Meshify-Modell verspricht es zudem aber auch eine hohe Kühlleistung... [weiterlesen]

Donnerstag, 19. Mai 2022: OnePlus Nord 2T 5G im Test: Smartphone-Mittelklasse mit 80-W-Ladepower

Das OnePlus Nord 2T 5G hat eine Mission: Es soll Flaggschiff-Feeling zu einem Mittelklassepreis versprühen und sich zudem deutlich genug vom Nord 2 absetzen. Dafür spendiert OnePlus ihm unter anderem ein leistungsstärkeres SoC und verpasst ihm ein frisches Design. Zudem soll sein Akku dank 80-W-Schnellladeunterstützung extrem schnell aufgetankt werden... [weiterlesen]

Donnerstag, 19. Mai 2022: OnePlus Nord Buds im Test: Die ersten Nord-Ohrhörer

Die Nord-Smartphones sollen Oberklassefeeling zum Mittelklassepreis bieten. Das will OnePlus jetzt auch auf die neuen Nord Buds übertragen: Die ersten Ohrhörer der Nord-Serie sind kabellose In-Ears mit Dolby-Atmos-Unterstützung und einem attraktiven Preis... [weiterlesen]