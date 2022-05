Seite 1: Fractal Design Meshify 2 RGB im Test: Vollbeleuchtetes Mesh-Gehäuse

Das Fractal Design Meshify 2 RGB ist kein völlig neues Gehäuse, sondern eine neue Ausstattungsvariante. Mit vier vorinstallierten Aspect-RGB-PWM-Lüftern, einem integrierten RGB-Controller, und Designelementen zur Optimierung der Beleuchtungswirkung soll es bestens beleuchtet werden. Als Meshify-Modell verspricht es zudem aber auch eine hohe Kühlleistung.

Die Meshify-Serie setzt sich aktuell aus dem regulären Meshify 2, dem platzsparenden Meshify 2 Compact und dem besonders großzügigen Meshify 2 XL zusammen. Vom mittelgroßen Meshify 2 kommen nun gleich zwei neue Ausstattungsvarianten auf den Markt, die über bzw. unter der Standardausstattungsvariante angesiedelt werden.

Das Meshify 2 RGB wird vor allem optisch aufgewertet - und zwar durch gleich vier beleuchete 140-mm-Lüfter. Drei davon strahlen durch das Frontgitter, der vierte sitzt an der Rückwand. Die Beleuchtung kann sowohl über eine Taste im Deckel als auch über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden. Nach hinten versetzte Halterungen sollen für einen verbesserten Blick auf die RGB-Effekte der Frontlüfter sorgen.

Angeboten wird das RGB-Gehäuse in den beiden Designs Meshify 2 RGB Black TG Light Tint und Meshify 2 RGB White TG Clear Tint - also in Schwarz mit leicht getöntem Glasseitenteil bzw. in Weiß und mit klarem Glasseitenteil. Beide sollen 179,99 Euro kosten.

Für preisbewusste Käufer, die keinen Wert auf ein aufwendiges Beleuchtungssystem legen, kommt zudem das Meshify 2 Lite auf den Markt. Es erhält einen anderen Korpus und bietet nur das offene Innenraumdesign, soll aber ansonsten die wesentlichen Merkmale des regulären Meshify 2 zu einem günstigeren Preis bieten. Meshify 2 Lite Black TG Light Tint und Meshify 2 Lite White TG Clear Tint sollen 127,99 Euro kosten. Für das Meshify 2 Lite RGB Black TG Light Tint werden hingegen 149,99 Euro aufgerufen.

Ausgeliefert wird das Gehäuse nicht nur mit Anleitung und Montagematerial, sondern auch mit schwarzen Kabelbindern und einem Putztuch.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: