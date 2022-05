Seite 1: OnePlus Nord 2T 5G im Test: Smartphone-Mittelklasse mit 80-W-Ladepower

Das OnePlus Nord 2T 5G hat eine Mission: Es soll Flaggschiff-Feeling zu einem Mittelklassepreis versprühen und sich zudem deutlich genug vom Nord 2 absetzen. Dafür spendiert OnePlus ihm unter anderem ein leistungsstärkeres SoC und verpasst ihm ein frisches Design. Zudem soll sein Akku dank 80-W-Schnellladeunterstützung extrem schnell aufgetankt werden.

Es ist noch nicht einmal ein Jahr lang her, dass wir das OnePlus Nord 2 5G testen konnten. Es überzeugte als Mittelklassemodell, dass sich vor vielen Oberklassemodellen nicht zu verstecken braucht - und erhielt auch unseren Preis-Leistungs-Award. Mit dem Nord 2T 5G will OnePlus nun nachschärfen.

Das T-Modell unterscheidet sich mit seinem frischen Design bereits äußerlich deutlich vom Vorgänger. In Form des MediaTek Dimensity 1300 erhält es ein leistungsstärkeres SoC. Zudem steigt die Ladeleistung des Schnellladenetzteils von bereits starken 65 W auf 80 W an. In anderen Bereichen hält OnePlus aber an Bewährtem fest. Auch das OnePlus Nord 2T 5G erhält wieder ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display mit 90-Hz-Unterstützung. Dazu werden weiterhin eine 50-MP-Hauptkamera, eine 8-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, eine 2-MP-Mono-Kamera und eine 32-MP-Frontkamera verbaut.

OnePlus bietet das Nord 2T 5G in zwei Speichervarianten an. Die Basisvariante mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher gibt es wahlweise in Gray Shadow oder Jade Green und zu einer UVP von 399 Euro. Für 12 GB RAM und 256 GB Speicher werden hingegen 499 Euro fällig. Diese Speichervariante wird zudem ausschließlich in Gray Shadow angeboten. Positiv fällt auf, dass die Preise beider Speichervarianten gegenüber dem Nord 2 5G konstant bleiben.

Parallel zum Nord 2T 5G bringt OnePlus auch erstmalig Nord-Ohrhörer auf den Markt. Diesen Nord Buds werden wir einen separaten Kurztest widmen.

Ausgeliefert wird das Nord 2T 5G mit 80-W-Ladegerät, USB-Typ-C-Kabel, Willkommensbrief, Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen und einem SIM-Kartenwerkzeug. Auch eine Schutzhülle gehört gleich zum Lieferumfang. Auf dem Smartphonedisplay klebt ab Werk eine Bildschirmschutzfolie.