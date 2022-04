KW16 / 2022: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der Mountain Everest 60 einen ausführlichen Praxistest unterzogen oder das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 auf den Prüfstand gestellt, sondern auch den MSI Artymis 323CQRDE, den Noctua NH-D12L, die EVGA Z12 und das Gigabyte AORUS Z690 AORUS Ultra getestet.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 14. April 2022: Mountain Everest 60 im Test: 60%-Layout, 100 % anpassbar

Mountain steht für besonders anpassbare Tastaturen. Die neue Everest 60 kommt nun als platzsparendes Modell im 60-Prozent-Layout auf den Markt. Bei Bedarf kann sie aber auch einfach um einen optionalen Ziffernblock ergänzt werden... [weiterlesen]

Samstag,16. April 2022: Enthusiasten-Board mit DDR4: ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 im Test

Wer sich explizit gegen den Einsatz des neuen DDR5-Arbeitsspeichers entscheidet, bekommt gerade bei den Oberklasse- und High-End-Mainboards so gut wie keine Auswahl, denn diese Platinen setzen beinahe zwingend den DDR5-Standard voraus. Das ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 von ASUS stellt dabei eine Ausnahme dar. Ob das Board in der Praxis überzeugt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Dienstag, 19. April 2022: MSI Artymis 323CQRDE im Test: 1.000R-Display für 600 Euro

Zuletzt hatten wir mehrere Gaming-Geräte auf dem Prüfstand, die mit einer planen Oberfläche ausgestattet waren. Mit dem MSI Artymis 323CQRDE gehen wir heute direkt ins anderen Extrem, denn eine stärker als 1.000R ist aktuell kein Mainstream-Gerät gekrümmt. Für eine hohe Immersion sollte bei dem 32-Zöller also gesorgt sein. Was der WQHD-Gamer darüber hinaus auf dem Kasten hat, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Mittwoch, 20. April 2022: Noctua NH-D12L im Test: Der 120-mm-Dual-Tower-Kühler mit minimierter Bauhöhe

Den NH-D12L hat Noctua ganz gezielt als 120-mm-Dual-Tower-Kühler mit möglichst geringer Höhe entwickelt. Er bietet sich damit als Spezialist für Nutzer an, die einen performanten Luftkühler suchen, aber keine höheren Modelle verbauen können. Dabei hat Noctua einigen Aufwand betrieben, um die Höhe so weit reduzieren zu können... [weiterlesen]

Donnerstag, 21. April 2022: Die spritzwassergeschützte Gaming-Tastatur: EVGA Z12 im Test

Mit der Z12 von EVGA haben wir heute den kleinsten Vertreter aus EVGAs Tastatur-Portfolio im Testn. Die Z12 ist zwar das kleinste Modell der Reihe, kommt aber trotzdem mit ein paar Features um die Ecke, die es bei den größeren Geschwistern nicht zu finden gibt... [weiterlesen]

Freitag, 22. April 2022: Solider LGA1700-Unterbau mit langem Startatem: Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra im Test

Als allererstes LGA1700-Mainboard hatten wir zum Alder-Lake-S-Launch Gigabytes Z690 AORUS Master im Test (Hardwareluxx-Test), das in vielen Punkten überzeugend war. Direkt unterhalb des Master-Modells angesiedelt, ist das Z690 AORUS Ultra aus der oberen Mittelklasse, das wir von Gigabyte für einen Testbericht erhalten haben. Kann auch das Z690 AORUS Ultra überzeugen... [weiterlesen]