Seite 1: Mountain Everest 60 im Test: 60%-Layout, 100 % anpassbar

Mountain steht für besonders anpassbare Tastaturen. Die neue Everest 60 kommt nun als platzsparendes Modell im 60-Prozent-Layout auf den Markt. Bei Bedarf kann sie aber auch einfach um einen optionalen Ziffernblock ergänzt werden.

Schon mit seiner ersten Tastatur, der Everest Max, sorgte Mountain für Aufsehen. Dieses mechanische Modell kann flexibel um eine Reihe unterschiedlicher Module erweitert und so an die Vorlieben des Nutzers angepasst werden. Dazu gehörte bereits, dass der Ziffernblock als eigenes Modul abgenommen oder wahlweise links oder rechts mit der Tastatur verbunden werden konnte. Mit der Everest Core wird auch eine günstigere Variante gleich ohne Ziffernblock angeboten.

Die neue Everest 60 wurde nicht nur als TKL-Modell (also als Tastatur ohne Ziffernblock) entwickelt, sondern die verbliebenen Tasten auch stellenweise verdichtet angeordnet. Ergebnis ist ein platzsparendes 60-Prozent-Layout. Der Tastaturzwerg kann zwar nicht alle Module der Everest Max aufnehmen, lässt sich bei Bedarf aber einfach um einen modularen Ziffernblock ergänzen. Die Switches sind gesockelt und können bei Bedarf ohne Löten ausgetauscht werden. Dabei wechselt Mountain selbst aber von Cherry-MX-Switches auf Switches aus eigenem Haus. Und schließlich will Mountain auch ganz unterschiedlich gestaltete Tastaturkappen anbieten.

Für die Everest 60 wird eine UVP von 139,99 Euro angesetzt. Dieser Preis liegt immerhin 10 Euro unter der UVP (und dem aktuellen Marktpreis) der Everest Core. Für das Bundle aus Tastatur und Ziffernblock setzt Mountain 189,99 Euro an. Das Bundle aus Everst 60 und Mineral PBT-Tastenkappen soll 159,99 Euro und das Bundle aus Tastatur, Ziffernblock und Mineral PBT-Tastenkappen 209,99 Euro kosten. Everest bietet all diese Bundles über die eigene Seite an. Vorerst gibt es die Everest 60 ausschließlich mit US-ANSI-Layout - andere Layouts könnten in Zukunft aber noch folgen.

Ausgeliefert wird die kleine Everest mit Schnellstartanleitung, Stickerbogen, vier magnetisch haftenden Standfußelementen, dem abnehmbaren Anschlusskabel (USB Typ-A auf Typ-C, 1,6 m), einer Tastenkappe mit Mountain-Logo und einem Werkzeug. Eine Seite dieses Werkzeugs kann zum Abziehen der Tastenkappen, das andere zum Herausziehen der Schalter genutzt werden. Eine Handballenauflage gibt es anders als bei der Everest Max nicht.

Technische Details - Mountain Everest 60: