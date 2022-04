Seite 1: Enthusiasten-Board mit DDR4: ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 im Test

Wer sich explizit gegen den Einsatz des neuen DDR5-Arbeitsspeichers entscheidet, bekommt gerade bei den Oberklasse- und High-End-Mainboards so gut wie keine Auswahl, denn diese Platinen setzen beinahe zwingend den DDR5-Standard voraus. Das ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 von ASUS stellt dabei eine Ausnahme dar. Ob das Board in der Praxis überzeugt, klärt unser Test.

Die DDR5-RAM-Module sind nicht nur ziemlich neu am Markt, sondern auch je nach Taktfrequenz und Speicherkapazität ziemlich kostenintensiv. Um dennoch in den Genuss von Intels 12. Core-Generation zu kommen, setzen viele Interessenten und DIY-User weiterhin auf den bewährten DDR4-Arbeitsspeicher. Das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 ist nicht nur mit DDR4-UDIMM-Modulen kompatibel, sondern bringt auch eine umfassende Ausstattung mit. Doch auch für die neuen DDR5-Module bietet ASUS das ROG Strix Z690-A Gaming WiFi an, das allerdings rund 35 Euro höher bepreist ist. Die Einzelheiten des DDR4-Modells werden wir uns nun im Detail anschauen.

Gerade für helle Builds eignet sich das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 ziemlich gut. Das ATX-PCB selbst ist schwarz, während die Kühlkörper silber gehalten sind. Hinzu kommen ein paar weiße Zierelemente. Insgesamt könnte das Kontrast kaum größer sein. Auf dem I/O-Cover ist ein RGB-LED-Bereich mit dem Strix-Schriftzug von ASUS hinterlassen worden.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4 Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (Intel Alder Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

Phasen/MOSFETs 17 Phasen (16+1)

16x Vishay SiC659 (VCore, 80A)

1x Vishay SiC659 (GT, 80A)

Preis

ab 354 Euro

Webseite ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WiFi D4

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.333 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690

1x PCIe 3.0 x1 (x1) über Intel Z690 Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z690

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über Intel Z690

USB Chipsatz: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern), 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern), 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) 6x USB 2.0 (2x intern, 4x extern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Output

1x DisplayPort 1.4 Output WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

Savitech SV3H712 AMP

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x USB-C LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

5x 4-Pin Chassis-FAN-Header

Onboard-Komfort Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern), Flash-BIOS-Button (extern) Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inkl. Support-DVD (Treiber und Software)

Quick-Start-Guide

Sicherheitsinformationen

Infokarte zur Produktgarantie

vier SATA-Kabel

diverse ROG-Sticker

2T2R-WLAN-Antenne

zwei M.2-Q-Latches

zwei M.2-Abstandshalter aus Gummi

ROG-Strix-Schlüsselanhänger

sieben Kabelbinder

Beim ROG Maximus Z690 Hero (Hardwareluxx-Test) hat ASUS auf die DVD verzichtet und hat stattdessen auf einen USB-Stick gesetzt. So allerdings nicht beim ROG Strix Z690-A Gaming WiFI D4. Davon abgesehen liefert ASUS auch hier ein Handbuch und darüber hinaus weitere Unterstützung in Form des Quick-Start-Guides und der Sicherheitsinformationen. Kabeltechnisch liegen dem Mainboard vier SATA-Kabel sowie die 2T2R-WLAN-Antenne bei.

Aber auch sieben Kabelbinder, diverses M.2-Zubehör, einige ROG-Sticker und ein ROG-Strix-Schlüsselanhänger konnten von uns im Karton vorgefunden werden.