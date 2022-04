Seite 1: MSI Artymis 323CQRDE im Test: 1.000R-Display für 600 Euro

Zuletzt hatten wir mehrere Gaming-Geräte auf dem Prüfstand, die mit einer planen Oberfläche ausgestattet waren. Mit dem MSI Artymis 323CQRDE gehen wir heute direkt ins anderen Extrem, denn eine stärker als 1.000R ist aktuell kein Mainstream-Gerät gekrümmt. Für eine hohe Immersion sollte bei dem 32-Zöller also gesorgt sein. Was der WQHD-Gamer darüber hinaus auf dem Kasten hat, klären wir in unserem Test.

Der MSI Artymis 323CQRDE ist klar auf den Gaming-Betrieb ausgelegt und bietet neben der starken Panel-Krümmung eine maximale Wiederholfrequenz von 165 Hz, welche mit einer Reaktionszeit von 1ms (MPRT) kombiniert wird. Mit seinem Konsolen-Modus hat der Monitor auch Besitzer von Next-Gen-Modellen im Blick, da die native Auflösung aber bei 2.560 x 1.440 Bildpunkten liegt, muss es nicht HDMI 2.1 sein. Dank der genutzten VA-Technik sollte das Panel zudem mit einem guten Kontrastumfang aufwarten können.

Ebenso darf HDR nicht fehlen. Es wird allerdings nur der kleinste Standard in Form von DisplayHDR 400 umgesetzt. für eine ansprechende Farbdarstellung setzt MSI auf ein Wide-Gamut-Panel und eine Farbverarbeitung mit 10 bit.

Dafür bietet MSI das gewohnte, gut abgestimmte Feature-Set für Gamer. Unter dem Label Gaming Intelligence werden Features wie eine Geräuschunterdrückung für ein angeschlossenes Headset, ein sich anpassendes Fadenkreuz oder der integrierte Helligkeits-Sensor zusammengefasst. Auch eine KVM-Lösung wird von MSI integriert. Als Zubehör legt MSI noch einen Mouse-Bungee bei, der direkt mit dem Rahmen verbunden werden kann.

Der zuletzt getestete MSI Optix MEG381CQR war zwar noch einmal ein gutes Stück umfangreicher ausgestattet, dafür aber auch deutlich teurer. Mit einem Preis von rund 600 Euro orientiert sich der MSI Artymis 323CQRDE deutlich stärker im Mainstream-Segment.

Spezifikationen des MSI Artymis 323CQRDE in der Übersicht Straßenpreis: ca. 600 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung 1.000R Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: VA-Panel Look up Table: 10 bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 2.500:1 Helligkeit: max. 400 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms (GtG)

1 ms (MPRT) Wiederholfrequenz: 165 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

2x Thunderbolt 2

1x Typ C (15 W PD)

3x USB 2.0 (1up, 2 down) HDCP: ja Gewicht: 9,0 kg Abmessungen (B x H x T): 701,4 x 317,7 x 473,4 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -30 ° - 30° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: FreeSync, GamingOSD, MouseBungee, Headset-Halter