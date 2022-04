Seite 1: Solider LGA1700-Unterbau mit langem Startatem: Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra im Test

Als allererstes LGA1700-Mainboard hatten wir zum Alder-Lake-S-Launch Gigabytes Z690 AORUS Master im Test (Hardwareluxx-Test), das in vielen Punkten überzeugend war. Direkt unterhalb des Master-Modells angesiedelt, ist das Z690 AORUS Ultra aus der oberen Mittelklasse, das wir von Gigabyte für einen Testbericht erhalten haben. Kann auch das Z690 AORUS Ultra überzeugen?

Im Vergleich zum Z690 AORUS Master hat Gigabyte beim Z690 AORUS Ultra die Anzahl der VCore-Leistungsstufen von 19 auf 16 Stück reduziert. Davon abgesehen, bleibt es bei zusätzlichen zwei AUX-Spulen und einer GT-Spule. Dies sind Änderungen auf dem Papier, die im praktischen Einsatz allerdings nicht unbedingt negativ auffallen müssen. Um den Sockel LGA1700 hat das Unternehmen eine gute Ausstattung verbaut, die dem Großteil der Nutzer mehr als ausreichen dürfte.

So bringt das Z690 AORUS Ultra zahlreiche USB- und Storage-Schnittstellen mit. Auch ist ein PCIe-5.0-x16-Steckplatz für eine dedizierte Grafikkarte mit an Bord und gesellt sich zu zwei mechanischen PCIe-3.0-x16-Slots. Hinzu kommen Wi-Fi 6, 2,5 GBit/s-LAN sowie etwas Onboard-Komfort. Um den Sound kümmert sich Realteks 4080-Codec und für die Kühlung hat Gigabyte ebenfalls eine Menge Header hinterlassen. Alles in allem klingt das Gigabyte Z690 AORUS Ultra wie ein ziemlich rundes Paket.

Von den Abmessungen her hat sich Gigabyte beim Z690 AORUS Ultra für das ATX-Format entschieden. Auch ist das PCB wieder in Schwarz gehalten, das Ultra-Modell bringt allerdings deutlich mehr silberne Oberflächen. Besonders auffällig ist auch in diesem Fall der große M.2-Kühler nahe des CPU-Sockels.

Die technischen Eigenschaften

Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des Gigabyte Z690 AORUS Ultra in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

Z690 AORUS Ultra Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1700 (für Intel Alder Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/MOSFETs 19 Stück (16+1+2)

16x Renesas RAA22010540 (VCore, 105A)

2x Monolithic Power MP87992 (VCCAUX, 70A)

1x Renesas RAA22010540 (VCCGT, 105A) Preis

ab 339 Euro Webseite Gigabyte Z690 AORUS Ultra

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z690-Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.200 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) SLI / CrossFire 2-Way CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

2x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z690

Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z690

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4/SATA 6 GBit/s über Intel Z690 USB PCH: 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

2x Realtek RTS5411E: 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)

2x USB-2.0-Hubs: 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)

Grafikschnittstellen 1x DisplayPort 1.2 Out

WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung I/O-Panel-Cover

2x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header

2x 4-Pin System-FAN/WPump-Header

4x 4-Pin System-FAN-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Q-Flash-Plus-Button (intern), Power-Button, Reset-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Quick-Installation-Guide

sechs SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

vier M.2-Schrauben

G-Connector

RGB-Verlängerungskabel

zwei Thermistor-Kabel

Noise-Detection-Kabel

Gigabyte-AORUS-Gehäusesticker

Das Gigabyte Z690 AORUS Ultra bringt auch ein paar Beilagen mit. So konnten wir in der Verpackung auch das User Manual und dazu ein Quick-Installation-Guide sowie auch sechs SATA-Kabel auffinden. Doch auch die WLAN-Antenne, je ein RGB-LED-Verlängerungs- und Noise-Detection- sowie zwei Thermistor-Kabel sind mit dabei. Bleiben noch die vier M.2-Schrauben, der G-Connector und ein Gigabyte-AORUS-Sticker übrig.