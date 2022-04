Seite 1: Die spritzwassergeschützte Gaming-Tastatur: EVGA Z12 im Test

Mit der Z12 von EVGA haben wir heute den kleinsten Vertreter aus EVGAs Tastatur-Portfolio im Testn. Die Z12 ist zwar das kleinste Modell der Reihe, kommt aber trotzdem mit ein paar Features um die Ecke, die es bei den größeren Geschwistern nicht zu finden gibt.

Die kleinste und somit auch günstigste Variante ist optisch den beiden größeren Varianten ähnlich, in der Detailbetrachtung wird auch auffallen, dass einige Features der Z15 und der Z20 in der Z12 vereint wurden. Angeboten wird die EVGA Z12 nur mit einer Art von Switches, was sie schon einmal deutlich von den anderen Modellen aus dem Hause EVGA unterscheidet, denn sie verfügt als einziges Modell nicht über mechanische Switches. Die Z12 ist eine Tastatur mit Rubberdome-Switches und soll daher eher an die Käufer gerichtet sein, die keine mechanischen Switches mögen.

Dadurch, dass wir hier das kleinste Modell der Reihe vorliegen haben, fehlen aber auch ein paar Features der großen Geschwister, wie eine individuelle Beleuchtung pro Taste oder auch eine Handballenauflage. Trotzdem muss man beispielsweise auf eine Beleuchtung nicht verzichten und auch eine Handballenauflage kann im E-Shop von EVGA separat erworben werden.

Preislich ordnet sich die EVGA Z12 mit ihren knapp 50 Euro im Mittelfeld der spritzwassergeschützten Rubberdome-Tastaturen ein. Direkte Konkurrenten wären also Beispielsweise eine HP HyperX Alloy Core RGB oder auch eine Corsair Gaming K55 RGB PRO, die sich ebenfalls im gleichen Preisrahmen bewegen.