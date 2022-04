Seite 1: Noctua NH-D12L im Test: Der 120-mm-Dual-Tower-Kühler mit minimierter Bauhöhe

Den NH-D12L hat Noctua ganz gezielt als 120-mm-Dual-Tower-Kühler mit möglichst geringer Höhe entwickelt. Er bietet sich damit als Spezialist für Nutzer an, die einen performanten Luftkühler suchen, aber keine höheren Modelle verbauen können. Dabei hat Noctua einigen Aufwand betrieben, um die Höhe so weit reduzieren zu können.

Wenn ein Tower-Kühler möglichst klein gestaltet werden soll, ist der problematischste Faktor schnell der CPU-Lüfter. Natürlich kann man einfach zu kleineren Lüftern greifen. Noctua selbst bietet z.B. mit dem NH-D9L einen Dual-Tower-Kühler mit 92-mm-Lüfter und einer Bauhöhe von nur 11 cm an. Dabei büßt man aber deutlicher an Volumenstrom und an Kühlleistung ein. Beim NH-D12L wollte Noctua deshalb gezielt einen leistungsstarken Dual-Tower-Kühler mit 120-mm-Lüfter entwickeln und gleichzeitig die Höhe so weit wie möglich reduzieren.

Die bisherigen Noctua Tower-Kühler mit 120-mm-Lüfter haben eine Höhe von 15,8 cm. Das gilt z.B. auch für den NH-U12S redux, den Noctua für preisbewusste Käufer anbietet. Unsere Messungen zur maximalen CPU-Kühlerhöhe für die Gehäusetests machen allerdings deutlich, dass diese Kühler längst nicht in jedes PC-Gehäuse passen. Der NH-D12L ragt nun nur noch 14,5 cm in die Höhe. Dafür hat Noctua mit dem NF-A12x25r PWM extra eine neue Variante des innovativen NF-A12x25 entwickelt. Die neue Variante benötigt mit ihrem runden Rahmen weniger Platz und kann so tiefer im Kühler montiert und der Kühler damit insgesamt flacher gestaltet werden.

Der NH-D12L wird im Handel für rund 90 Euro angeboten. Den NF-A12x25r PWM mit abgerundetem Lüfterrahmen gibt es im Handel auch separat zu kaufen. Er kostet rund 30 Euro. Auch eine Push-Pull-Konfiguration mit zweien dieser Lüfter ist am NH-D12L möglich. Wir werden im Test noch zeigen, was sie in der Praxis für Auswirkungen hat.

Noctua legt dem NH-D12L Anleitungen und Montagematerial für die unterstützten AMD- und Intel-Sockel, einen einfachen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Dosierspritze mit NH-H1-Wärmeleitpaste, einen zweiten Satz Lüfterklammern, einen Low-Noise-Adapter (L.N.A., Typ NA-RC14) und ein aus Metall gefertigtes Case-Badge bei.