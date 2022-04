Modding-Contest 2021: Die Jury stellt sich vor

Modding-Erfahrung:

Ernsthaft mit dem Casemodding habe ich erst im Jahr 2014 im Zuge des HWL-Contests angefangen. Davor hielten sich meine Modding-Ambitionen, mit gesleevten Kabeln und einem gravierten Seitenteil eher in Grenzen.



Bereits ein Jahr später, 2015, bin ich dann voll in die Materie eingestiegen und stelle seitdem mehrere Projekte im Jahr fertig. Mein Fokus liegt dabei vor allem im Bereich Scratch Builds/Casecons. Oft lasse ich mich dabei von Videospielen oder Filmen inspirieren. Ich mag die Herausforderung, Designs aus diesen Medien mit Casemodding zu verbinden, um besondere Einzelstücke zu fertigen. Auch habe ich auf diesem Weg eine Möglichkeit, die Arbeit der verschiedenen Künstler dieser Bereiche wertzuschätzen und hervorzuheben.



Ab 2018 konnte ich dann Casemodding vom Hobby zum Beruf machen. Seitdem baue ich für verschiedene Firmen Mods für Show- und Präsentationszwecke.



Um meine Arbeiten auch außerhalb des Forums einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, nehme ich an nationalen sowie internationalen Veranstaltungen teil. Diese reichen von der gamescom in Köln bis hin zur computex in Taipeh oder der CES in Las Vegas.