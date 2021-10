KW42 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Antec Draco 10 einem ausführlichen Praxistest unterzogen, sondern auch die EVGA X17, das MSI MPG Quietude 100S, das ASRock Rack E3C256D4U-2L2T und das MSI MPG X570S Carbon Max WiFi sowie das Cooler Master MasterBox NR200P MAX getestet. Mehrere 8-TB-Festplatten verschiedener Hersteller hatten wir ebenfalls im Test. Zu guter Letzt testete die Redaktion das MSI GP66 Leopard 11UG auf Herz und Nieren.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 14. Oktober 2021: Antec Draco 10 im Test: Günstiger Mini-Tower mit Leuchtstreifen

Antec möchte mit dem Draco 10 einen günstigen und trotzdem überzeugenden Mini-Tower anbieten. Die markante Front mit schräg verlaufendem A-RGB-Streifen weist es genauso wie die recht flexiblen Kühlmöglichkeiten als Micro-ATX-Gehäuse für Spieler aus... [weiterlesen]

Freitag, 15. Oktober 2021: EVGA X17 im Test: Eine Gamingmaus entgegen dem Leichtbautrend

Bei EVGA denken die meisten unserer Leser wahrscheinlich erst einmal an Grafikkarten oder Mainboards, denn dafür ist der Hersteller bekannt, aber auch in anderen Bereich ist EVGA mit seinen Produkten vertreten. So unter anderem auch im Bereich der Eingabegeräte. Mit der X17 präsentiert EVGA eine neue Maus, die sich optisch von seiner Konkurrenz absetzt und nicht den Trend der Leichtbauweise verfolgt... [weiterlesen]

Montag, 18. Oktober 2021: MSI MPG Quietude 100S und MEG Silent Gale P12 im Test: Silentgehäuse trifft auf Silentlüfter

MSI möchte nicht mehr nur Spieler, sondern auch Silent-Enthusiasten glücklich machen. Dafür bringt man mit dem MPG Quietude 100S ein Silent-Gehäuse und mit dem MEG Silent Gale P12 einen Silent-Lüfter auf den Markt. Wir haben die Ohren gespitzt und uns die Kombination genau angehört... [weiterlesen]

Dienstag, 19. Oktober 2021: ASRock Rack E3C256D4U-2L2T für Xeon E-2300 im Test

Nachdem wir uns zwei Mainboards für den großen LGA4189 und die dazugehörigen Ice-Lake-Prozessoren angeschaut haben, folgt heute mit dem ASRock Rack E3C256D4U-2L2T ein erstes Board für die kleine Xeon-Serie. Diese sieht Intel vor allem im Bereich der kleinen Firmenserver und Workstations. Die abgespeckte CPU-Konfiguration soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier noch immer ausreichend Massenspeicher-Optionen und zweimal 10GbE vorfinden. Wie sich das E3C256D4U-2L2T in allen wichtigen Aspekten schlägt, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Mittwoch, 20. Oktober 2021: MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI im Test: Kostspieliges Mittelklasse-Board

Vom MSI MAG X570S TORPEDO MAX (Hardwareluxx-Test) steigen wir nun eine Stufe höher und verlagern unsere Blicke in die MSIs MPG-Serie. Im Detail wird sich innerhalb dieses Artikels alles um das MPG X570S CARBON MAX WIFI drehen, das von MSI mit weiteren Features aus der umfangreicheren MEG-Reihe versehen wurde und mit in die Mittelklasse gerutscht sind... [weiterlesen]

Donnerstag, 21. Oktober 2021: 8-TB-Festplatten verschiedener Hersteller im Test

Festplatten mit einer Speicherkapazität von 8 TB waren lange Zeit die größten Modelle mit Luft-Füllung. Selbst wenn es mittlerweile auch 10-TB-Festplatten mit Luftfüllung gibt, so lohnt sich ein Blick auf die 8-TB-Modelle mit ihrer hohen Platteranzahl noch immer. Die drei Modelle WD Red Plus 8 TB, Toshiba MG06A 8 TB und Toshiba N300 8 TB gibt es zwar schon länger am Markt, sie sind aber teilweise nach wie vor noch in großen Stückzahlen im Gebrauch. Wie sich die drei von damals in unserem Test schlagen und ob der Griff zur größeren Helium-Festplatte nicht doch sinnvoller gewesen wäre, erfahrt ihr in unserem Artikel... [weiterlesen]

Donnerstag, 21. Oktober 2021: Cooler Master MasterBox NR200P MAX im Test: Gehäuse, Kühlung und Netzteil in einem

Viele Nutzer scheuen kleine Gehäuse, weil die Wahl passender Komponenten und der Zusammenbau in der Regel herausfordernder als bei ausgewachsenen ATX-Gehäusen ist. Mit dem MasterBox NR200P MAX bietet Cooler Master nun aber eine abgestimmte Kombination aus Gehäuse, AiO-Kühlung und Netzteil an. Ob und wie man sich damit besonders komfortabel ein SFF-System (SFF - Small Form Factor) aufbauen kann, klären wir im Test... [weiterlesen]

Freitag, 22. Oktober 2021: MSI GP66 Leopard 11UG im Test: Schneller Gamer ohne viel Schnickschnack

Trotz der schnellen Hardware und der hohen TGP-Werte sprechen das MSI GP76 und das MSI GP66 Leopard überwiegend den sparsameren Spieler der Oberklasse an. Auf zusätzliche Features wie besonders schnelle Bildschirme jenseits der 300-Hz-Marke oder auf eine auffällige RGB-Beleuchtung muss man hier nämlich verzichten. Die Serie besinnt sich also zurück auf das Wesentliche und verzichtet auf teuren Schnickschnack. Ob sich das in der Praxis bezahlbar macht, klärt unser heutiger Test. Wir haben das rund 1.900 Euro teure MSI GP66 Leopard 11UG mit Intel Core i7-11800H und NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 22. Oktober 2021: Mini-ITX und SO-DIMM für Xeon E-2300: ASRock Rack E3C256D4I-2T im Test

Nach einem zumindest teilweise für den Desktop orientierten E3C256D4U-2L2T von ASRock Rack schauen wir uns heute den kleinen Bruder an. Das E3C256D4I-2T soll den Funktionsumfang der Xeon E-2300-Serie mit einem Remote Management, PCIe 4.0, zweimal 10GbE und möglichst vielen SATA-Anschlüssen auf Mini-ITX vereinen. Wie sich das ASRock Rack E3C256D4I-2T in diesem doch speziellen Bereich schlägt, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]