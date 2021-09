KW38 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Razer Huntsman V2 einen ausführlichen Praxistest unterzogen oder das ASRock Rack SPC621D8-2L2T getestet, sondern auch den MSI MP271QP, das Sharkoon Elite Shark CA700, das Razer Blade 17 Mid 2021 und das NZXT H510 Flow sowie den Watercool Heatkiller V und das WD_BLACK das Game Drive SSD auf den Prüfstand gestellt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 16. September 2021: Razer Huntsman V2 im Test: Neue Version mit Anpassungen

Die Huntsman-Serie erscheint nun in der zweiten Auflage und Razer verspricht einige Anpassungen gegenüber der alten Versionen. Dabei wurden nicht nur optische Veränderungen vorgenommen, auch technisch möchte Razer bei der Huntsman V2 einiges optimiert haben... [weiterlesen]

Freitag, 17. September 2021: Workstation-Plattform für Ice Lake-SP: ASRock Rack SPC621D8-2L2T im Test

Nachdem wir uns das ASRock Rack SPC621D8U-2T im Micro-ATX-Format angeschaut haben, folgt heute mit dem SPC621D8-2L2T sozusagen der große ATX-Bruder. Mehr PCI-Express-Steckplätze und insgesamt etwas von allem bietet die ATX-Variante für die aktuellen Xeon-Prozessoren. Wo genau die Unterschiede liegen und was das ASRock Rack SPC621D8-2L2T zu bieten hat, schauen wir uns auf den folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Sonntag, 19. September 2021: MSI MP271QP im Test: 27-Zoll-Business-Display mit IPS-Panel

Im Zuge der Corona-Pandemie sind Monitore für das Home-Office aber auch das Home-Schooling in den Fokus gerückt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Der MSI Pro MP271QP möchte mit der QHD-Auflösung und einem IPS-Panel all diejenigen glücklich machen, die keine Hz-Rekorde und minimale Reaktionszeiten benötigen. Ob dies dem Office-Display gelingt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Montag, 20. September 2021: Sharkoon Elite Shark CA700 im Test: Extremes Vorzeige- und Showgehäuse

Sharkoon ist eigentlich vor allem für PC-Gehäuse mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Mit dem Elite Shark CA700 kommt nun aber ein Vorzeigemodell auf den Markt, das in erster Linie Eindruck schinden soll. Das mächtige Open-Frame-Gehäuse verspricht mit seinem luftigen Aufbau zudem eine starke Kühlung und kann eine umfangreiche Ausstattung bieten. Es kostet aber auch ein Vielfaches selbst der bisher teuersten Sharkoon-Gehäuse... [weiterlesen]

Dienstag, 21. September 2021: Nachgereicht: Das AMD Ryzen 4700S Desktop Kit im Gaming-Test

Für den ersten Test des Ryzen 4700S Desktop Kit haben wir uns primär mit der Leistung des Prozessors und der Einschränkung der Plattform beschäftigt. Diese sind nicht unerheblich und sorgten am Ende auch dafür, dass das Thema Gaming im Test etwas in den Hintergrund rückte. Nun aber wollen wir ein paar Werte nachreichen und damit auch die Frage klären, ob das Ryzen 4700S Desktop Kit auch als Basis eines kompakten Gaming-Systems taugt... [weiterlesen]

Dienstag, 21. September 2021: Razer Blade 17 Mid 2021 im Test: Edler, aber sehr heißer Gaming-Bolide

Das Razer Blade 17 sortiert sich zwar vom Namen her zwischen dem Blade 15 und dem Blade Pro 17 ein, hat von Letzterem jedoch einiges geerbt. Wie sich der 17-Zöller in Verbindung mit einem Intel Core i7-11800H, einer NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop und einem QHD-Display samt 165 Hz im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben das rund 2.600 Euro teure Basismodell ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Mittwoch, 22. September 2021: NZXT H510 Flow im Test: Kompakter und luftiger Midi-Tower

Als kompakter Midi-Tower mit luftiger Front, einem attraktiven Preis und einem geradlinigen Design - so soll NZXTs neues H510 Flow überzeugen. Wir klären im Test, ob das Gehäuse wirklich das Zeug zum Verkaufsschlager hat... [weiterlesen]

Donnerstag, 23. September 2021: Der Watercool Heatkiller V auf der Radeon RX 6900 XT im Test

Zu kaum einer GPU-Reihe haben wir uns derart viele Wasserkühler angeschaut wie zur Radeon-RX-6000-Serie von AMD. Dank des Vorhandenseins des Referenzdesigns wird es uns auch relativ leicht gemacht, sich hier ein umfassendes Bild des Angebotes zu verschaffen. Heute schauen wir uns den Heatkiller V von Watercool an, auf den auch viele Wasserkühlungsfans aus der Community lange gewartet haben. Nach einigen Schwierigkeiten und auch einer ersten Nachbesserung ist es nun aber so weit... [weiterlesen]

Freitag, 24. September 2021: WD_BLACK D30 Game Drive SSD im Test

Mit dem D30 Game Drive bringt Western Digital unter der Marke WD_BLACK eine externe SSD im bekannten Transportbox-Design heraus. Unser Testmuster kommt mit einem Speicherplatz von 500 GB und wird per USB-Typ-C verbunden. Schnittstellen-bedingt ist eine Transferrate mit bis zu 1.000 MB/s gemäß USB 3.2 Gen2 möglich... [weiterlesen]