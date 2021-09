Seite 1: MSI MP271QP im Test: 27-Zoll-Business-Display mit IPS-Panel

Im Zuge der Corona-Pandemie sind Monitore für das Home-Office aber auch das Home-Schooling in den Fokus gerückt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Der MSI Pro MP271QP möchte mit der QHD-Auflösung und einem IPS-Panel all diejenigen glücklich machen, die keine Hz-Rekorde und minimale Reaktionszeiten benötigen. Ob dies dem Office-Display gelingt, klären wir in unserem Test.

Oftmals stehen in unseren Tests teure High-End-Displays im Mittelpunkt, die mit exorbitant schnellen Wiederholfrequenzen, extrem kurzen Reaktionszeiten, größtmöglichen Farbräumen oder einer maximalen Ausstattung aufwarten können. Wer mit dem Monitor jedoch nur gelegentlich spielt und nur hin und wieder einmal etwas aufwendiger ein Bild bearbeitet, für den ist eine bestmögliche Bildqualität zu einem fairen Preis wichtig.

Gerade beim Monitorkauf ist es dennoch ratsam, nicht nur auf den Preis zu achten. Wir sitzen tägliche viele Stunden vor unseren Bildschirmen, die den direkten Kontaktpunkt zu unseren Augen darstellen. Da macht es wenig Sinn, an der falschen Stelle zu sparen.

Während MSI zahlreiche Gaming- und Creator-Displays im Portfolio hat, gibt es mit der Pro-Serie auch klassische Office-Monitore im Programm. Noch recht neu ist die MSI-Pro-MP271-Reihe, deren Top-Modell wir mit dem Pro MP271QP im Test haben. Das teuerste besitzt ein 27 Zoll großes Panel, das auf der IPS-Technik basiert. Als einziges Modell löst es mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf, während die Geschwister mit FullHD auskommen müssen. Der sRGB-Farbraum soll mehr als vollständig abgedeckt werden. Umfangreiche Ausstattungsmerkmale für Spieler sind nicht mit von der Partie, dafür werden passend zur Klasse diverse ergonomische Anpassungsmöglichkeiten geboten.

Für all das müssen aktuell rund 280 Euro investiert werden. Damit ist der MP271QP ein gutes Stück teurer als seine FullHD-Geschwister, das Plus an Auflösung ist für den Alltag aber nicht zu verachten. Auf den kommenden Seiten werfen wir einen detaillierten Blick auf das Top-Modell der Reihe.

Spezifikationen des MSI Pro MP271QP in der Übersicht Straßenpreis: ca. 280 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.msi.com Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 300 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

HDCP: ja Gewicht: 6,0 kg Abmessungen (B x H x T): 765 x 490 x 183 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 120 mm

Neigung: -8° - 20°

Drehen: -30° - 30°

Pivot: Ja Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: x