KW36 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Gigabyte A7 X1 auf den Prüfstand gestellt und den Zusammenbau des Luxxkompensators 2021 weiter voran gebracht, sondern auch den SCUF Instinct Pro, das Realme GT Master Edition, das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme und die SpotCam Video Doorbell 2 getestet. Aber auch das ASRock Rack SPC621D8U-2T, das NZXT Capsule USB Microphone und der MSI MEG Aegis Ti5 11th standen während der letzten Tage bei uns auf dem Prüfstand.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 02. September 2021: Gigabyte A7 X1 im Test: Sehr solider Gamer mit Ryzen 9 und RTX 30

Das Gigabyte A7 X1 ist das erste Notebook der Taiwanesen, das von einem AMD-Ryzen-Prozessor der 5000er-Generation befeuert wird und gleichzeitig auf eine dedizierte GeForce-Grafik von NVIDIA setzt. Wie sich das Gespann aus AMD Ryzen 9 5900HX und NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den etwa 1.999 Euro teuren 17-Zöller ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 03. September 2021: Luxxkompensator 2021: Der Zusammenbau

Endlich ist es soweit: Wir bauen den Luxxkompensator 2021 zusammen. In einem fast einstündigen Video zeigen wir Euch alle Details zu dem Zusammenbau - und wir haben uns tatkräftige Hilfe ins Büro geholt, mit dabei ist Maciej Wieczorek von Zotac, der uns beim Zusammenbau assistiert hat. Im Video zeigen wir vom Einbau der Komponenten ins Gehäuse bis hin zur Wasserkühlung alles, was man über die Komponenten und den Zusammenbau des Luxxkompensators wissen müsste... [weiterlesen]

Sonntag, 05. September 2021: SCUF Instinct Pro im Test: Premium-Controller für Individualisten

Der SCUF Instinct Pro soll als stark invidiualisierbarer Performance-Controller für Xbox und PC überzeugen. Wir haben uns den Controller der Corsair-Marke in einem auffälligen Design gestalten lassen und Probe gespielt... [weiterlesen]

Montag, 06. September 2021: Realme GT Master Edition im Test: Mehr Design, weniger Power

Das Realme GT Master Edition sticht aus der Masse der Smartphone-Neuvorstellungen heraus. Realme hat für das Design Unterstützung vom japanischen Designer Naoto Fukasawa geholt - und der kleidet das Android-Smartphone so, dass es an einen lederbezogenen Reisekoffer erinnern soll. Im Test zeigen wir aber natürlich nicht nur das Äußere, sondern wollen auch klären, wie es um die inneren Werte steht... [weiterlesen]

Montag, 06. September 2021: Verspäteter Luxus: ASUS ROG Crosshair VIII Extreme im Test

Spätzünder gibt es in vielen Bereichen und damit auch in der IT-Branche. Das Warten auf das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme war ziemlich langwierig, doch nun ist es endlich erhältlich. Es ist Teil der X570S-Mainboards und bietet demnach eine passive PCH-Kühlung. Wir haben die absolute Luxus-Platine für AMDs AM4-Prozessoren untersucht... [weiterlesen]

Dienstag, 07. September 2021: SpotCam Video Doorbell 2 ausprobiert: Kompakte und smarte Videoklingel

Viele wünschen sich ein moderneres Zuhause und dies ist nicht immer nur auf das Mobiliar beschränkt, denn auch Technologie hält immer mehr Einzug und wird auch bei Haus oder der Wohnung immer präsenter. Jetzt hat aber nicht jeder die Möglichkeit, ein Haus zu bauen und dort direkt Smarthome-Funktionen zu integrieren und genau da kommen Produkte wie die Video Doorbell 2 von SpotCam ins Spiel. Diese sollen jedem die Möglichkeit geben, sein eigenes Smarthome aufzubauen... [weiterlesen]

Mittwoch, 08. September 2021: Micro-ATX und Ice Lake-SP: ASRock Rack SPC621D8U-2T im Test

Mit der aktuellen Xeon-Generation auf Basis von Ice Lake-SP will Intel auch wieder aus technologischer Sicht mit AMD aufschließen. Mehr Kerne, eine Fertigung in 10 nm, PCI-Express 4.0 und vieles mehr sollen die Plattform wieder zur alten Stärke führen. Zur Plattform gehört aber mehr als nur der Prozessor. Für bestimmte Anwendungsbereiche gibt es meist auch das entsprechende Mainboard und hier bietet ASRock Rack eine große Auswahl. Mit dem SPC621D8U-2T schauen wir uns zunächst einmal eine Micro-ATX-Variante an, die dennoch einiges zu bieten hat... [weiterlesen]

Donnerstag, 09. September 2021: NZXT Capsule USB Microphone im Test

Immer mehr Gamer wollen ihre Erlebnisse auf Twitch oder auch YouTube teilen und dabei will man natürlich entweder das, was passiert auch kommentieren oder mit dem den Zuschauern interagieren. Die Stimme soll dabei dann klar und sauber aufgenommen werden. Dafür bietet sich das eigentliche Mikro an einem Headset an. Wer es noch etwas hochwertiger möchte, setzt auf ein dediziertes Mikrofon, wie wir es mit dem NZXT Capsule USB Microphone im Test haben... [weiterlesen]

Freitag, 10. September 2021: MSI MEG Aegis Ti5 11th im Test: Extravagant und pfeilschnell

Der MSI MEG Aegis Ti5 11th setzt sich in allen Belangen von der Konkurrenz ab – ob beim Design oder der Hardware. Es ist ein extravagantes High-End-System der absoluten High-End-Klasse. Wie sich der rund 4.900 Euro teure Gaming-Bolide in Sachen Performance, Lautstärke und Temperatur-Verhalten im Alltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den stylischen Gaming-Tower ausführlich auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]