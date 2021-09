Seite 1: SpotCam Video Doorbell 2 ausprobiert: Kompakte und Smarte Videoklingel

Viele wünschen sich ein moderneres Zuhause und dies ist nicht immer nur auf das Mobiliar beschränkt, denn auch Technologie hält immer mehr Einzug und wird auch bei Haus oder der Wohnung immer präsenter. Jetzt hat aber nicht jeder die Möglichkeit, ein Haus zu bauen und dort direkt Smarthome-Funktionen zu integrieren und genau da kommen Produkte wie die Video Doorbell 2 von SpotCam ins Spiel. Diese sollen jedem die Möglichkeit geben, sein eigenes Smarthome aufzubauen.

Die Video Doorbell 2 von SpotCam soll es den Bewohnern ermöglichen, auf einfache Art und Weise eine Klingel mit Video und Gegensprechfunktion zu nutzen. Die Video Doorbell 2 kombiniert diese beiden Funktionen und soll somit über die hauseigene App eine Kommunikation mit der Person zulassen, die gerade geklingelt hat. So ist die Video Doorbell 2 mit einer Kamera ausgestattet, die ein Videobild in Full HD, also 1.920 x 1.080 Pixel übermittelt und einen Erfassungswinkel von 180° aufweist. Die Nutzung der Kamera soll sowohl bei Tageslicht als auch in der Nacht durch eine integrierte Nachsicht funktionieren.

Übertragen werden die Daten via WLAN, daher ist keine extra LAN-Verbindung zur Kamera notwendig. Auch ein Stromkabel muss nicht zwingend zur Klingel gelegt werden, da der eingebaute Akku bis zu 6 Monate pro Aufladung halten soll und das mit täglichen Ereignisauslösungen von ca. 15-20 Mal. Damit ein Klingelsignal auch im Haus oder Wohnung hörbar ist, wird die Station mit einem externen drathlosen Gong gekoppelt der einfach in eine beliebige Steckdose gesteckt wird.