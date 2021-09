Seite 1: SCUF Instinct Pro im Test: Premium-Controller für Individualisten

Der SCUF Instinct Pro soll als stark invidiualisierbarer Performance-Controller für Xbox und PC überzeugen. Wir haben uns den Controller der Corsair-Marke in einem auffälligen Design gestalten lassen und Probe gespielt.

Schon seit 2011 bietet SCUF Gaming Controller für Konsolen und PCs an. Das Unternehmen ist dabei um Innovationen bemüht und hält über 100 Patente in diesem Bereich. Ende 2019 wurde SCUF von Corsair übernommen, bleibt aber als Marke bestehen und operiert auch weiter vom eigenen Headquarter in Atlanta aus.

Die neuen Controller Instinct und Instinct Pro wurden als Xbox-Controller entwickelt, kann aber auch unter Windows 10, macOS Catalina, iOS 10+ und Android genutzt werden. Zwischen den beiden Modellen gibt es nur zwei größere Unterschiede: Der Instinct Pro erhält zusätzlich zu den Eigenschaften des regulären Instincts anpassbare Instant-Trigger und den sogenannten High-Performance-Grip, dessen Gummiflächen für sicheren und komfortablen Halt sorgen sollen. Beide Controller bieten eine umfangreiche Ausstattung und können bei der Bestellung über die Herstellerseite sehr frei konfiguriert werden. Anpassbar sind so Farbe bzw. Design der magnetischen Faceplate, Tasten, Thumbsticks, Bumper und Trigger und die Art des D-Kreuzes. Es lässt sich zudem wählen, ob der Controller vibrieren kann.

Je nach Konfiguration variiert auch der Preis etwas. Den Instinct gibt es ab 179,99 Euro. Für den Instinct Pro werden hingegen mindestens 209,99 Euro fällig. Die erste Charge war allerdings so schnell ausverkauft, das aktuell keine Bestellungen möglich sind. Interessenten können sich auf der SCUF-Seite zumindest für eine Benachrichtigung beim nächsten Drop registrieren.

Technische Daten & Lieferumfang

Der Instinct Pro wird mit Anleitung und Sicherheitshinweisen, einem 2 m langen USB-Kabel, zwei austauschbaren Thumbsticks und zwei Batterien ausgeliefert.

Technische Daten - SCUF Instinct Pro