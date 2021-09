Seite 1: Verspäteter Luxus: ASUS ROG Crosshair VIII Extreme im Test

Spätzünder gibt es in vielen Bereichen und damit auch in der IT-Branche. Das Warten auf das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme war ziemlich langwierig, doch nun ist es endlich erhältlich. Es ist Teil der X570S-Mainboards und bietet demnach eine passive PCH-Kühlung. Wir haben die absolute Luxus-Platine für AMDs AM4-Prozessoren untersucht.

Mit mindestens 812 Euro hat sich das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme bereits den ersten Platz für die kostenintensivste Platine gesichert, die Interessenten für ihren Ryzen-Prozessor kaufen können und liegt damit auf einem Niveau mit dem Gigabyte X570 AORUS Xtreme, das den Besitzer gegenwärtig ab rund 800 Euro wechselt. In beiden Fällen ist dies ein ziemlich stolzer Preis für ein Mainboard. Auf der anderen Seite zieht ASUS mit dem ROG Crosshair VIII Extreme nun mit dem ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) (Hardwareluxx-Test) nach, was die kleinen Gimmicks angeht.

Zu diesen Gimmicks zählen einerseits das LiveDash-OLED-Display, erweiterte Onboard-Komfortabilität oder auch das proprietäre ROG-DIMM.2-Modul, das zwei weitere PCIe-SSDs aufnehmen kann. Üppig ausgestattet ist ohne Frage auch die CPU-Spannungsversorgung, die wir natürlich durchleuchten werden, aber auch die restliche Ausstattung befindet sich auf einem sehr luxuriösen Niveau. Doch wir sind schon jetzt gespannt, wie es beim Thema Lane-Sharing aussehen wird.

Vom Design und Aufbau her kommt das ROG Crosshair VIII Extreme dem ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) schon sehr nahe. Einziger deutlicher Unterschied ist der PCH-Kühler, den ASUS zweifelsohne an den X570-Chipsatz entsprechend anpassen musste. Die Abmessungen der Platine entsprechen auch in diesem Fall dem E-ATX-Format, was bei einem eventuellen Kauf für das eigene Gehäuse berücksichtigt werden muss.

Die technischen Eigenschaften

Das ASUS ROG Crosshair VIII Extreme wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des ASUS ROG Crosshair VIII Extreme in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS

ROG Crosshair VIII Extreme Mainboard-Format E-ATX (SSI-CEB) CPU-Sockel PGA AM4 (für Ryzen 2000/3000(G)/4000G/5000(G)) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 6-Pin PCIe Phasen/Spulen 20 Stück (18+2)

18x Texas Instruments (VCore, 90A)

2x Texas Instruments (SoC, 90A) Preis

ab 811 Euro Webseite ASUS ROG Crosshair VIII Extreme

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X570 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.100 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support

SLI / CrossFire 2-Way-SLI, 2-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)

1x PCIe 3.0 x1 über AMD X570

SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X570

2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)

2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 (via ROG-DIMM.2-Modul) USB CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)

Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)

ASMedia ASM3241: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern) Grafikschnittstellen 2x DisplayPort 1.4 Input

2x USB Typ-C Output (Displayport 1.4) WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210,Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt 2x Thunderbolt 4 über USB-Typ-C über Intel JHL8540 LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN

1x Marvell AQtion AQC113CS 10-GBit/s-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4082 Codec

ESS Sabre9018Q2C DAC

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, PCH, rechte Unterseite

1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-OPT-Header

1x 4-Pin WPump/FAN-Header

2x 4-Pin Chassis-FAN-Header

2x 4-Pin Radiator-FAN-Header

2x W_PUMP+-Header

1x WB_Sensor-Header

1x 2-Pin-Water-In-Header

1x 2-Pin-Water-Out-Header

1x 3-Pin-Water-Flow-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Live-Dash-OLED-Display, Debug-LED, Retry-Button, Safe-Boot-Button, CMOS-Clear-Button, Flash-BIOS-Button, BIOS-Switch, Power-Button, Flex-Key-Button, Slow-Mode-Switch, LN2-Jumper, V_Latch-Switch, Spannungsmesspunkte Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-USB-Stick

sechs SATA-Kabel

ein 1-zu-3-ARGB-Splitterkabel

zwei 1-zu-4-FAN-Splitterkabel

ein RGB-Verlängerungskabel

3-in-1-Thermistorkabel

ROG-FAN-Controller

FAN-Stromkabel

ARGB-Input-Kabel

USB-Input-Kabel

vier Klebestreifen zur Fixierung des ROG-FAN-Controllers

Anleitung zum ROG-FAN-Controller

ROG-DIMM.2-Modul inkl. Kühler

M.2-Abstandshalter aus Gummi

vier M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben

2T2R-WLAN-Antenne

ein M.2-Abstandshalter inkl. Schraube

Q-Connector

ROG-Clavis-DAC

ROG-Gehäusesticker

diverse ROG-Sticker

Schraubendreher mit Kreuz-Bit

ROG-Grafikkarten-Halterung

ROG-Dankkarte

Im Grunde liegt ASUS dem ROG Crosshair VIII Extreme dieselben Beigaben in den Karton, die wir bereits beim ROG Maximus XIII Extreme (Glacial) auffinden konnten. Deswegen hinterlassen wir an dieser Stelle nicht viele Worte. Die obige Auflistung spricht definitiv für sich.