Micro-ATX und Ice Lake-SP: ASRock Rack SPC621D8U-2T im Test

Mit der aktuellen Xeon-Generation auf Basis von Ice Lake-SP will Intel auch wieder aus technologischer Sicht mit AMD aufschließen. Mehr Kerne, eine Fertigung in 10 nm, PCI-Express 4.0 und vieles mehr sollen die Plattform wieder zur alten Stärke führen. Zur Plattform gehört aber mehr als nur der Prozessor. Für bestimmte Anwendungsbereiche gibt es meist auch das entsprechende Mainboard und hier bietet ASRock Rack eine große Auswahl. Mit dem SPC621D8U-2T schauen wir uns zunächst einmal eine Micro-ATX-Variante an, die dennoch einiges zu bieten hat.

Wer sich für ein Mainboard von ASRock Rack entscheidet ist auf der Suche nach ganz bestimmten Funktionen, die von der Kombination aus Prozessor und Mainboard erfüllt werden sollen. Auch wenn es Platinen gibt, die Endkunden-Prozessoren mit Serverfunktionen zusammenbringen sollen, so ist das Kerngeschäft von ASRock Rack in diesem Bereich das Angebot an Server- und Workstation-Mainboards, die sich auch für den Endanwender eigenen. Ob nun als Render-Workstation, Storage-Server oder anderweitig auf schnelle Netzwerkverbindungen angewiesen – die Unterstützung der aktuellen Xeon-Prozessoren und damit einhergehend von bis zu 40 Kernen, 64 PCI-Express-4.0-Lanes und einem Achtkanal-Speicherinterface sind schon einmal eine gute Basis.

Beim SPC621D8U-2T konzentriert sich ASRock Rack auf die kompakten Abmessungen und will dennoch vier vollwertige PCI-Express-Steckplätze, zahlreiche Storage-Anschlüsse und schnelle Netzwerkverbindungen liefern. Zu den Details kommen wir dann gleich noch.

Mainboards für Server sind häufig speziell für die entsprechenden OEMs oder ODMs gefertigt und haben keine Standard-Abmessungen. Das ATX-Format bietet dem Endkunden aber eine gewisse Kompatibilität, sodass er sich für ein bestimmtes Gehäuse und Mainboard mit eben diesen Vorgaben verlassen kann. Auf dem Desktop verbreitet ist das ATX-Format mit 305 mm × 244 mm. Ein Micro-ATX-Mainboard wie das ASRock Rack SPC621D8U-2T kommt auf 244 mm × 244 mm – die lange Seite wird also auf ein quadratisches Format gekürzt.

Entsprechend kompakt lässt sich ein System mit diesem Mainboard aufbauen. Dass solch kompakte Abmessungen nicht ganz einfach sind, sollte aus dem Umstand ersichtlich werden, dass wir hier einen riesigen Sockel LGA4189 nebst acht DIMM-Steckplätzen sehen, die bereits rund ein Drittel der Fläche des PCBs einnehmen. Die restliche Ausstattung des Mainboards muss um diese zentralen Komponenten herum ausgewählt werden und dennoch hat es ASRock Rack geschafft, vier vollwertige PCI-Express-Steckplätze unterzubringen.

Welche maximale Bestückung des ASRock Rack SPC621D8U-2T im Sockel erlaubt, ist uns noch nicht bekannt. Eine Angaben zur maximalen TDP macht der Hersteller nicht. Wir haben uns für den Test des Mainboards für einen Intel Xeon Silver 4314 entschieden, der mit seinen 16 Kernen und einer TDP von 135 W ganz gut in ein solches Board passen sollte.

Die Daten des ASRock Rack E3C246D4I-2T in der Übersicht Mainboard-Format Micro-ATX Hersteller und

Bezeichnung ASRock Rack

SPC621D8U-2T CPU-Sockel LGA4189 Stromanschlüsse 1x 4-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V Phasen/Spulen - Preis - Webseite ASRock Rack SPC621D8U-2T Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel C621A Speicherbänke und Typ 8x DDR4 (Octa-Channel), max. 3.200 MT/s, 1DPC Speicherausbau RDIMM: bis zu 64 GB

RDIMM-3DS: bis zu 256 GB

LRDIMM: bis zu 128 GB

LRDIMM-3DS: bis zu 256 GB Onboard-Features PCI-Express 4x PCIe 4.0 x16 über den Prozessor Storage 11x SATA 6 GBit/s (über Chipsatz) + 2x SATA 6 GBit/s (optional)

1x M.2 2280 mit PCIe 3.0 x4 (über Chipsatz)

2x Mini-SAS HD USB CPU:

-



Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A)

1x USB 3.2 Gen1 (intern) Grafikschnittstellen VGA (BMC) WLAN / Bluetooth - Thunderbolt - LAN 2x 10 GBit/s (über Intel X710-AT2)

1x 1 GBit/s (über Realtek RTL8211E) - IPMI Audio-Codec

und Anschlüsse - Lüfter-Anschlüsse 4x 4-Pin Fan-Header

LED-Beleuchtung - Weitere Onboard-Funktionen Unit Identification per Knopfdruck

BMC: ASPEED AST2500

Eine Besonderheit ist sicherlich, dass ASRock Rack bei der Ausstattung mit Netzwerk-Schnittstellen einen besonderen Weg geht. Waren Schnittstellen mit 1 GBit/s lange der Standard, finden sich nun immer häufiger Mainboards mit 2,5 oder 5 GBit/s. Auch 10 GBit/s bieten einige Hersteller für ihre Workstation-Modelle an. Beim SPC621D8U-2T werden über einen Intel X710-AT2-Controller gleich zwei 10G-BaseT-Anschlüsse zur Verfügung gestellt. Damit steht einer schnellen Netzwerkanbindung natürlich nichts mehr im Wege.

Die Tabelle der Funktionen des SPC621D8U-2T zeigt die Highlights der Plattform, aber auch die Lücken, die sich hier ergeben, weil nicht Benötigtes einfach weggelassen wird. Dies ist durchaus positiv zu sehen, weil es die Komplexität reduziert, das Board sparsamer macht und sich auf das Notwendige konzentriert.

Auf die Details und Besonderheiten bei der Montage des Prozessors gehen wir auf der kommenden Seite ein.