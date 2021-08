KW32 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur der MSI SPATIUM M480, dem ersten SSD-Flaggschiffmodell von MSI, pünktlich zum Marktstart auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Crucial P5 Plus, das MSI MEG Z590 ACE, die Corsair Vengeance RGB PRO SL und den be quiet! Dark Rock TF 2 sowie die ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT getestet. Aber auch die Beta von Back 4 Blood, das Antec NX250, die Intel SSD 670p und das Corsair Virtuoso RGB Wireless standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir noch das AverMedia AI Speakerphone ausprobiert.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 04. August 2021: MSI SPATIUM M480 im Test: Respektabler Einstand im SSD-Markt

Als bekannter und beliebter Hardwareausrüster fehlte MSI ein schneller Massenspeicher bislang im Portfolio. Diese Lücke soll nun passend zum Namen das Flaggschiff SPATIUM M480 besetzen, die als PCIe4-SSD zusammen mit einem beeindruckenden Kühlkörper kompromisslose Leistung für Power-User und Gamer bieten soll. Wie gut das Debut tatsächlich gelingt, klären wir jedoch erst in unserem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 05. August 2021: Crucial P5 Plus im Test: Die P5 im Turbo-Modus

Wird auch so manches Nachfolgemodell überschwänglich betitelt und groß angekündigt, gilt dies für die Crucial P5 Plus nicht. Als Nachfolgerin der P5 legt der Suffix "Plus" eher einen Refresh als eine wirklich neue SSD nahe. Doch der Schein kann bekanntlich trügen: Neuer NAND, neuer Controller mit PCIe4 und massiv angehobenen Leistungswerten lassen aufhorchen. Die Vorgängerin haben wir noch als bislang schnellste SSD von Crucial ehren dürfen, daher ist die Erwartungshaltung sicherlich nicht klein. Ob Crucial also hier eher Understatement betreibt oder ob die P5 Plus ein würdiges Upgrade ist, klären wir wie immer mit unserem Test... [weiterlesen]

Freitag, 06. August 2021: Back 4 Blood mit DLSS im kurzen Technik-Check

Seit gestern Abend ist es möglich Back 4 Blood in einer Beta zu spielen, bevor das Spiel dann ab dem 12. Oktober offiziell verfügbar sein wird. Bis einschließlich dem 12. August können sich Spieler an den PvE- und PvP-Modes ausprobieren - zwischen dem 9. und 12. August ist die Beta auch offen für jedermann. Das von den Turtle Rock Studios entwickelte Spiel ist ein Left 4 Dead im Co-Op-Modus – so die einfache Beschreibung... [weiterlesen]

Sonntag, 08. August 2021: MSI MEG Z590 ACE im Test: Starke Spannungsversorgung, aber auch mit Schwächen

In unserem MSI-Z590-Mainboard-Marathon geht es nach der PRO-, MAG- und MPG-Produktreihe mit der MSI-Enthusiast-Gaming-Serie (kurz: MEG) weiter. Wir richten unsere Blicke nun auf das MSI MEG Z590 ACE, das in der Oberklasse angesiedelt ist und einige interessante Ausstattungsmerkmale vorzuweisen hat. Kann das MSI MEG Z590 ACE mit dem ASUS ROG Maximus XIII Hero mithalten... [weiterlesen]

Montag, 09. August 2021: Corsair Vengeance RGB PRO SL im Test: Schick und kompatibel

Die Vengeance-RGB-Pro-SL-Speicherserie, welche von Corsair Anfang diesen Jahres vorgestellt wurde, hat auch ihren Weg zu uns in die Redaktion gefunden und wir durften den Speicher auf Herz und Nieren prüfen. Dabei schauen wir uns natürlich nicht nur die optischen Anpassungen im Vergleich zur "normalen" Vegeance-Serie an, sondern auch das Overclockingpotenzial und die generelle Performance... [weiterlesen]

Dienstag, 10. August 2021: be quiet! Dark Rock TF 2 im Test: Kompromisslose Top-Blow-Performance

Viele Top-Blow-Kühler sollen in erster Linie mit hoher Kompatibilität zu kleinen Gehäusen überzeugen. Beim mächtigen Dark Rock TF 2 steht hingegen vor allem ein Ziel an erster Stelle: Er soll eine besonders hohe Performance aus dem Top-Blow-Aufbau herausholen. Dafür verbaut be quiet! nicht nur ganze sechs Heatpipes, sondern auch zwei große 135-mm-Lüfter... [weiterlesen]

Dienstag, 10. August 2021: Kleiner Navi nur für 1080p: Die ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT im Test

Heute fällt der Startschuss für die Tests zur Radeon RX 6600 XT. Wir haben uns dieses Modell in Form der ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT angeschaut, die sicherlich zu den High-End-Varianten gehört. Das Spielen in 1080p ist das Ziel dieser Modellreihe und die Konkurrenz besetzt in Form der GeForce RTX 3060 und GeForce RTX 3060 Ti bereits den Markt. Wie gut sich die ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT schlägt, schauen wir uns auf den kommenden Seiten an... [weiterlesen]

Mittwoch, 11. August 2021: Antec NX250 im Test: Günstiges Gaming-Gehäuse mit leuchtenden Lufteinlässen

Das Antec NX250 soll als 50-Euro-Gehäuse preisbewusste Gamer locken. Der kompakte Midi-Tower zeigt sich mit markanten, leuchtenden Lufteinlässen und einem Glasseitenteil. Aber wie ist es um die Funktionalität bestellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 12. August 2021: Intel SSD 670p im Test: Mit QLC fehlen die Argumente

Mit der SSD 670p legte Intel bereits vor einigen Monaten den zweiten Nachfolger der relativ beliebten 660p auf. Diese konnte trotz QLC-Speicher einige Abnehmer finden und galt besonders aufgrund des Preises als guter Kompromiss für User, die zwar einen NVMe-Massenspeicher suchen, dabei aber nicht allzu viel bezahlen wollen. Ob das auch für die 670p gilt, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 13. August 2021: AVerMedia AI Speakerphone ausprobiert: Endlich rauschfrei

In Zeiten von Videokonferenzen und virtuellen Zusammentreffen werden plötzlich Komponenten des Computers wichtig, die vormals gar keine Wichtigkeit besaßen. Neben der Webcam - hier warfen wir kürzlich den Blick auf die Elgato Facecam - ist dies auch das Mikrofon des Notebooks oder des PCs. Externe Mikrofone gibt es dabei viele, AVerMedias AI Speakerphone hat aber spezielle Funktionen mit an Board, die es für Videokonferenzen interessant machen - im beruflichen, wie auch im privaten Einsatzzweck... [weiterlesen]

Samstag, 14. August 2021: Corsair Virtuoso RGB Wireless XT im Test: Gaming-Headset mit Dolby Atmos

Zwei Jahre nach dem Vorgängermodell schickt sich das neue Corsair Virtuoso XT an, mit Dolby Atmos und vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten den bereits überzeugenden Ahnen zu übertrumpfen. Was das Top-Modell im Portfolio von Corsair so alles zu bieten hat, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]