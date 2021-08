AVerMedia AI Speakerphone ausprobiert: Endlich rauschfrei

In Zeiten von Videokonferenzen und virtuellen Zusammentreffen werden plötzlich Komponenten des Computers wichtig, die vormals gar keine Wichtigkeit besaßen. Neben der Webcam - hier warfen wir kürzlich den Blick auf die Elgato Facecam - ist dies auch das Mikrofon des Notebooks oder des PCs. Externe Mikrofone gibt es dabei viele, AVerMedias AI Speakerphone hat aber spezielle Funktionen mit an Bord, die es für Videokonferenzen interessant machen - im beruflichen, wie auch im privaten Einsatzzweck.

Das AVerMedia AI Speakerphone AS311 ist ein kleiner schwarzer Kasten mit einem Gewicht von nur 195g, mit fünf Tasten, integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Er wird über USB Typ C angeschlossen und benötigt keine Software. Ein passendes USB-A- auf USB-C-Kabel liegt im Lieferumfang bei. Nach dem Einstecken erkennt Windows einen (weiteren) Lautsprecher und ein (weiteres) Mikrofon. Eventuell muss in der bevorzugten Videokonferenz-Software dieses ausgewählt werden und schon verrichtet das Speakerphone seinen Dienst.

AVerMedia vermarktet das AS311 als eine KI-gesteuerte Freisprecheinrichtung fürs Büro - die auch portabel mitgenommen werden kann. Das niedrige Gewicht und die kompakten Maße sind in der Tat praktisch, um beispielsweise die Freisprecheinrichtung zu Hause, im Büro oder im Konferenzraum zu nutzen. Mit Strom wird es dabei über die USB-Schnittstelle versorgt, im Test verbrauchte es mit knapp unter 0,9 W auch nicht viel, ist der PC oder das Notebook abgeschaltet, zieht es aber noch 0,2 W über die USB-C-Schnittstelle - insofern sollte man es beim Notebook-Betrieb eventuell abstöpseln.

Das Mikrofon des AS311 ist so gestaltet, dass man im Raum umherlaufen kann und somit mehrere Personen eingefangen werden können in einem Konferenzraum. AVerMedia spricht von einer 360° Coverage. Zu Hause hat man damit die Freiheit, nicht nur im Sitzen arbeiten zu können, sondern auch herumlaufen zu können. Gespräche innerhalb von 3 m sollen hier wahrgenommen werden. In unserem Test funktionierte dies auch einwandfrei.

Die Besonderheit ist die Hardware-Filterung für die Hintergrundgeräusche. Ob es jetzt ein Staubsauger, Musik, Autolärm oder Hundegebell ist, bei aktiver "AI-Rauschunterdrückung" filtert das AI Speakerphone die Geräusche aus. Die Funktion lässt sich aber auch über einen Taster an der Oberseite des Gehäuses ausstellen. Eine Stummschaltung und Lautstärkesteuerung ist hier ebenso integriert, zu dem ein weiterer Taster zum Starten einer beliebigen App (unter Windows).

Integriert ist im Speakerphone auch ein eigener Lautsprecher mit 3W. Dieser wird in lauteren Umgebungen schnell an seine Grenzen kommen. Gegenüber einem Laptop-Lautsprecher ist er aber nicht im Nachteil.

Im folgenden Hörtest haben wir die AI-Funktion an- und abgeschaltet und im Hintergrund einen Roborock-Staubsauger laufen lassen:

Das AVerMedia AS311 AI Speakerphone filtert die Hintergrundgeräusche gut aus - sowohl in unserem Beispiel mit dem Staubsauger, aber auch bei der Nutzung in Telefonkonferenzen in den letzten Tagen. Das Mikrofon ist mit einer Empfindlichkeit von -29dB V/Pa bei 1kHz und einem Frequenzgang von 150Hz - 7kHz bei einem S/N-Ratio von > 59 dB für Sprache ordentlich dimensioniert, in unserem Beispiel hört man aber auch klar den Unterschied zu einem Studio-Mikrofon. Dieses besitzt natürlich nicht die AI-Funktionen und entsprechend sind Hintergrundgeräusche zu vernehmen. Wenn diese Funktion im Vordergrund steht, ist das AS311 AI Speakerphone von AVerMedia ein guter Partner mit einem geringeren Preis als normalerweise deutlich teurere Konferenzlösungen.