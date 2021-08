KW31 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere fleißigen Redakteure testeten nicht nur den Intel NUC 11 außerdem zwei Custom-Modelle der NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti von EVGA und KFA2 auf ihre Praxistauglichkeit. Aber auch die Elgato FaceCam, die SanDisk Professional G-Drive mobile SSD und die MSI SPATIUM M480 standen während der letzten sieben Tage bei uns auf dem Prüfstand. Zu guter Letzt hatten wir die Crucial P5 Plus im Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 29. Juli 2021: Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon im Test - Der Tiger beißt in den Desktop

Nachdem in der vergangenen Woche bereits alle technischen Daten zum Intel NUC 11 Extreme Beast Canyon aufgetaucht sind, können wir uns heute dem eigentlichen Test des Beast Canyon widmen. Der Mini-PC geht noch einmal einen anderen Weg der NUC 9 Extreme, der hinsichtlich der Grafikkarte einige Einschränkungen aufzuweisen hatte. Diese will Intel beim NUC 11 Extreme nicht eingehen und wählt zudem einen Prozessor, den es so eigentlich gar nicht geben sollte. Aber zu all diesen Details kommen wir auf den nächsten Seiten... [weiterlesen]

Freitag, 30. Juli 2021: OnePlus Nord 2 5G im Test: Wieder ein Flaggschiff-Killer?

Mit der Nord-Serie will OnePlus vor allem mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis auftrumpfen. Das neue Nord 2 5G startet ab 399 Euro, soll sich aber nicht merklich von deutlich teureren Flaggschiffmodellen unterscheiden... [weiterlesen]

Sonntag, 01. August 2021: EVGA und KFA2: Zwei Modelle der GeForce RTX 3080 Ti im Test

Mit der GeForce RTX 3080 Ti kann NVIDIA ein Modell aufbieten, welches in der Leistung dem bisherigen Spitzenmodell, der GeForce RTX 3090, recht nahe kommt, aber eben "nur" die Hälfte des Speichers bietet. Mit den Varianten von Gigabyte und Inno3D haben wir uns schon einige Einstiegsmodelle angeschaut, von MSI kam ein High-End-Modell hinzu. Jetzt werden wir in diesem Doppeltest die EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming und KFA2 GeForce RTX 3080 Ti SG unter die Lupe nehmen... [weiterlesen]

Montag, 02. August 2021: Elgato FaceCam Kurztest: Endlich scharf in Videokonferenzen

Elgato ist bekannt für hochwertige Peripherie-Lösungen. Wir hatten bereits das Stream Deck, das Key Light, das Wave:3 Mikrofon und den Cam Link 4K im letzten Jahr vorgestellt, nun gesellt sich eine Webcam zum Produktportfolio des Herstellers. Natürlich ist diese wie bei allen Elgato-Geräten im Oberklasse-Segment angesiedelt - wir werfen einen Blick auf das neue Stück Hardware... [weiterlesen]

Dienstag, 03. August 2021: SanDisk Professional G-Drive mobile SSD mit 1 TB im Test

Speichermedien sind normalerweise für den Betrieb unter Windows vorbereitet. Bei der G-Drive mobile SSD von SanDisk Professional (ehemals G-Technology) , einer WD-Tochter, handelt es sich um eine externe SSD, welche bereits für den Gebrauch mit Apples macOS formatiert ist. Mit einer Speicherkapazität von 1 TB und einem Gehäuse mit der Schutzart IP67, soll das G-Drive ein Begleiter für jede Situation sein. Wie gut sich die externe SSD im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 03. August 2021: Speichererweiterung für die Konsole: Die SanDisk microSDXC Card für Nintendo Switch [Anzeige]

Keine Frage: Die Nintendo Switch zählt derzeit mit zu den beliebtesten und erfolgreichsten Spielekonsolen am Markt und wurde erst kürzlich um eine OLED-Variante erweitert und aufgewertet. Doch wer seine Spiele überwiegend digital kauft, der gerät schnell an die Grenzen der Speicherkapazität, denn die portable Hybrid-Konsole verfügt je nach Modell gerade einmal über 32 bis 64 GB internen Speicher. Abhilfe schaffen hier die schnellen microSDXC-Karten von SanDisk, die natürlich auch gleich im passenden Nintendo-Design auf sich aufmerksam machen und speziell für den Einsatz in der Nintendo Switch spezifiziert wurden... [weiterlesen]

Mittwoch, 04. August 2021: MSI SPATIUM M480 im Test: Respektabler Einstand im SSD-Markt

Als bekannter und beliebter Hardwareausrüster fehlte MSI ein schneller Massenspeicher bislang im Portfolio. Diese Lücke soll nun passend zum Namen das Flaggschiff SPATIUM M480 besetzen, die als PCIe4-SSD zusammen mit einem beeindruckenden Kühlkörper kompromisslose Leistung für Power-User und Gamer bieten soll. Wie gut das Debut tatsächlich gelingt, klären wir jedoch erst in unserem Review... [weiterlesen]

Donnerstag, 05. August 2021: Crucial P5 Plus im Test: Die P5 im Turbo-Modus

Wird auch so manches Nachfolgemodell überschwänglich betitelt und groß angekündigt, gilt dies für die Crucial P5 Plus nicht. Als Nachfolgerin der P5 legt der Suffix "Plus" eher einen Refresh als eine wirklich neue SSD nahe. Doch der Schein kann bekanntlich trügen: Neuer NAND, neuer Controller mit PCIe4 und massiv angehobenen Leistungswerten lassen aufhorchen. Die Vorgängerin haben wir noch als bislang schnellste SSD von Crucial ehren dürfen, daher ist die Erwartungshaltung sicherlich nicht klein. Ob Crucial also hier eher Understatement betreibt oder ob die P5 Plus ein würdiges Upgrade ist, klären wir wie immer mit unserem Test... [weiterlesen]