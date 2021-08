Speichererweiterung für die Konsole: Die SanDisk microSDXC Card für Nintendo Switch

Advertorial / Anzeige:

Keine Frage: Die Nintendo Switch zählt derzeit mit zu den beliebtesten und erfolgreichsten Spielekonsolen am Markt und wurde erst kürzlich um eine OLED-Variante erweitert und aufgewertet. Doch wer seine Spiele überwiegend digital kauft, der gerät schnell an die Grenzen der Speicherkapazität, denn die portable Hybrid-Konsole verfügt je nach Modell gerade einmal über 32 bis 64 GB internen Speicher. Abhilfe schaffen hier die schnellen microSDXC-Karten von SanDisk, die natürlich auch gleich im passenden Nintendo-Design auf sich aufmerksam machen und speziell für den Einsatz in der Nintendo Switch spezifiziert wurden.

Anders als bei der Microsoft Xbox One Series X und S oder der Sony PlayStation 5 müssen die Spiele der Nintendo Switch dank der verwendeten Spielmodule nicht erst auf der Konsole installiert werden. Lediglich Updates, Verbesserungen und natürlich die Speicherstände werden direkt auf dem integrierten Speicher abgelegt. Doch auch bei Nintendo ist man inzwischen moderner geworden und bietet seinen Spielekatalog komplett digital über den Nintendo eShop an. Obendrein können Zusatz-Inhalte (DLCs), Screenshots und Videos abgespeichert werden. Wer das häufig tut, der muss sich irgendwann entscheiden, welche Spiele er ständig lokal verfügbar haben möchte und welche nicht, denn der integrierte Speicher ist bei der Nintendo Switch knapp bemessen.

Bis zu 512 GB zusätzlicher Speicher

Während die Urversion gerade einmal über 32 GB internen Speicher verfügt, bietet die erst kürzlich vorgestellte OLED-Variante immerhin doppelt so viel Kapazität. Das reicht trotzdem nicht aus: Spielekracher wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" belegen rund 14 GB auf der Konsole an Platz, was nach Abzug des Betriebssystems schon mehr als 50 % des verfügbaren Speicherplatzes bedeutet. Andere beliebte Titel wie "Fortnite" oder "Rocket League" benötigen etwa 12 GB an Speicherplatz – zwei, drei Titel davon und der Speicher ist vollständig ausgeschöpft.

Abhilfe schafft hier SanDisk, die speziell für die Nintendo Switch spezifizierte Speichererweiterungskarten anbieten und damit das Zocken von morgen ermöglichen. Die SanDisk microSDXC Card for Nintendo Switch ist in fünf verschiedenen Versionen erhältlich, die allesamt mit typischen Design-Elementen aus dem Nintendo-Universum verziert sind. Je nach Speichergröße zieren das typische Zelda-Emblem, das Pilz-Power-Up, der Unverwundbarkeits-Stern oder die Blatt-Bons aus Animal Crossing, die Speicherkarten optisch. Die fünfte, blaue Version ist im Design des Nintendo-Bösewichts Bowser gehalten. Je nach Version bieten die microSDXC-Karten von SanDisk zwischen 64 und 512 GB Speicher an und haben somit mehr als genug Platz, um die gesamte Spielesammlung stets auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite mit dabei zu haben.

Schnell und trotzdem preiswert

Um auch die Ladezeiten kurz zu halten und Nachladeruckler zu vermeiden, zeigen sich die Karten mit Transferraten von bis zu 100 MB/s für die Nintendo Switch sehr schnell und sind nach UHS-I klassifiziert. Alle Modelle wurden speziell für die aktuelle Nintendo-Konsole designed, getestet und zertifiziert. Natürlich funktionieren die Karten aber auch in kompatiblen Foto- und Videokameras.

SanDisk microSD UHS-I Card for Nintendo Switch Formfaktor microSDXC Verfügbare Kapazitäten 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB Übertragungsraten 128 - 512 GB: Bis zu 100 MB/s Lesen, 90 MB/s Schreiben

64 GB: Bis zu 100 MB/s Lesen und 60 MB/s Schreiben Abmessungen microSD: 10,92 x 14,99 x 1,02 mm Kompatibilität Kompatibel zu Geräten mit microSDXC UHS-I Unterstützung Garantie Lifetime Preis 64 GB: ca. 12,95 Euro

128 GB: ca 22,99 Euro

256 GB: ca. 43,99 Euro

512 GB: ca. 88 Euro

Preislich werden für die 64-GB-Karte derzeit knapp unter 13 Euro fällig. Die Speicherverdopplung auf 128 GB ist für rund 23 Euro zu haben, die Version mit 256 GB kostet etwa 44 Euro. Für das Spitzenmodell mit 512 GB Speicher werden rund 88 Euro ausgerufen. Alle Speicherkarten sind im Preisvergleich gelistet und bei zahlreichen Partnern wie Amazon, Saturn, Otto, MediaMarkt, Alternate, Expert oder Cool Blue und Mindfactory erhältlich.

