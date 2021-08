Seite 1: SanDisk Professional G-Drive mobile SSD mit 1 TB im Test

Speichermedien sind normalerweise für den Betrieb unter Windows vorbereitet. Bei der G-Drive mobile SSD von SanDisk Professional (ehemals G-Technology) , einer WD-Tochter, handelt es sich um eine externe SSD, welche bereits für den Gebrauch mit Apples macOS formatiert ist. Mit einer Speicherkapazität von 1 TB und einem Gehäuse mit der Schutzart IP67, soll das G-Drive ein Begleiter für jede Situation sein. Wie gut sich die externe SSD im Alltag schlägt, klären wir in unserem Test.

Mit dem G-Drive mobile SSD R-Series haben wir heute eine externe SSD im Test, welche nicht nur in einem eigenwilligen Design daherkommt, sondern auch ab Werk mit einem macOS-kompatiblen Dateisystem formatiert ist. Mit der ehemaligen HGST-Marke G-Technology, jetzt SanDisk Professional richtet sich Western Digital in erster Linie an Apple-Nutzer, die Geräte sind aber auch zu Windows-PCs kompatibel. Die Modelle der R-Series sind besonders gegen widrige Umweltbedingungen geschützt.

Die SSD in unserem Test kommt mit der Schutzart IP67 und darf aus drei Metern Höhe auf nicht näher spezifizierten Boden fallen. Gemäß der angegebenen Schutzart ist die SSD staubdicht und ausreichend geschützt, um zeitweilig in Wasser getaucht zu werden. Das Gehäuse soll einem mechanischen Druck von bis zu 1.000 lb bzw. 454 kg standhalten. Die G-Drive mobile SSD R-Series ist in drei Kapazitätsgrößen erhältlich. Wir testen das mittlere Modell mit einer Kapazität von 1 TB. Daneben sind Modelle mit 500 GB und 2 TB verfügbar. Zum Zeitpunkt des Artikels (Ende Juli) sind auf der deutschen Website nur die Modelle mit 500 GB und 2 TB zu finden. Auf der U.S.-Website finden sich die 500-GB- und 1-TB-Modelle. Hier scheint es also je nach Land und Markt unterschiedliche Verfügbarkeiten zu geben.

Mit einem Preis von aktuell ca. 180 Euro (Juli 2021) ist sie erheblich teurer als viele andere externe SSDs mit 500 MB/s auf dem Markt. Kalkuliert man aber das Schutzart-IP-67-Gehäuse und den generellen Aufpreis für Produkte, welche als kompatibel für macOS beworben werden ein, so erklärt sich der hohe Preis.