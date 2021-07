KW26 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Chieftec Polaris 1050W oder der WD My Passport SSD 1 TB kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die GK630K Tournament von SPC Gear, die Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB und die Corsair iCUE H170i Elite Capellix einem Praxistest unterzogen. Das ASRock Z590 Taichi stand ebenso auf dem Testprogramm wie die Patriot Supersonic Rage Prime, der MSI Optix MAG274QRFDE-QD und das Corsair 7000D Airflow. DOOM: Eternal mit Raytracing und DLSS haben wir ebenfalls noch ausprobiert. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke die Western Digital Gold WD181KRYZ und den Amazon Echo Show 5 und 8 auf Tauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 25. Juni 2021: Chieftec Polaris 1050W im Test: High-End-Power zum vergleichsweise günstigen Preis?

Chieftec hat seine Polaris-Serie kürzlich um ein neues Topmodell mit einer Leistung von 1.050 W erweitert, welches mit einem attraktiven Preis anzutreten scheint. Mit 80 PLUS Gold, einem voll-modularen Kabelmanagement und guten Anschlussmöglichkeiten bietet es die für ein Mittelklasse-Netzteil typischen Features. Das 750-W-Modell der Polaris-Serie hatte im Test einen insgesamt guten Eindruck hinterlassen, weswegen wir uns nun auch das neue 1.050-W-Modell näher anschauen wollten... [weiterlesen]

Freitag, 25. Juni 2021: WD My Passport SSD 1 TB im Test: externe SSD mit zwei Gesichtern

Mit der My Passport SSD bringt Western Digital sein SSD-Programm auf den neuesten Stand und verkleinert die Bauform der externen SSD. Passend zum neuen Design sind nun auch bis zu fünf Farben und Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB erhältlich. Wie sich die WD My Passport SSD mit 1 TB und USB-3.2-Gen2-Anschluss in unserem Test schlägt, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Samstag, 26. Juni 2021: Kompaktes Schwergewicht: Die Gamingtastatur GK630K Tournament von SPC Gear im Test

Gerade im professionellen Bereich spielt das richtige Equipment eine entscheidende Rolle. Bei Fußballern sind es die perfekten Schuhe, bei Pro-Gamern unter anderem die richtige Tastatur und Maus. Genau hier setzt der polnische Hersteller SPC Gear mit seinem GK-630K-Tournament-Keyboard an. Das GK630K soll sich laut SPC Gear nicht nur für den heimischen Einsatz bestens eignen, sondern ist aufgrund seiner Bauform auch perfekt für LAN-Parties beziehungsweise Turniere geeignet. Ob das Keyboard tatsächlich hält, was das Unternehmen verspricht, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 27. Juni 2021: Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB im Test: Auch mit Beleuchtung ein Preis-Leistungs-Tip?

Arctics Liquid-Freezer-II-Serie hat einen hervorragenden Ruf bei preisbewussten Käufern. Doch lange gab es keine beleuchteten Varianten. Doch Arctic sorgt nun für Abhilfe - und zwar sowohl mit RGB- als auch mit A-RGB-Modellen. Im Test finden wir heraus, ob auch die Liquid Freezer II 240 A-RGB wieder mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann... [weiterlesen]

Montag, 28. Juni 2021: ASRock Z590 Taichi im Test: Interessant, aber mit Schwächen

Das ASRock Z490 Taichi hatten wir natürlich im Test und unterm Strich war die Platine trotz der suboptimalen VRM-Auswahl für Overclocker geeignet. Jetzt, für die Rocket-Lake-S-Prozessoren wechselt ASRock auf deutlich leistungsstärkere Wandler und dann ist da auch noch ein neues optisches Gimmick vertreten. In unserem Test klären wir, für wen das ASRock Z590 Taichi interessant ist... [weiterlesen]

Dienstag, 29. Juni 2021: Patriot Supersonic Rage Prime im Test: Externe SSD im Miniaturformat (Update)

Patriot bringt mit dem Supersonic Rage Prime einen USB-3.2-Gen2-Stick, der mit 1 TB und einer maximalen Transferrate von bis zu 600 MB/s die Leistungswerte einer SATA-SSD trägt. Ob er trotz seiner äußerst geringen Abmaße diese Leistungsdaten erreichen kann, erfahrt ihr in unserem Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 29. Juni 2021: Corsair iCUE H170i Elite Capellix im Test: Mit Riesenradiator zur Performancekrone?

420-mm-AiO-Kühlungen sind die absolute Ausnahme - versprechen aber eine noch höhere Kühlleistung als 360-mm-Modelle. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Corsairs erstes 420-mm-Modell. Die iCUE H170i Elite Capellix wird das absolute Flaggschiff des Unternehmens. Ob sie wirklich die versprochene Ultra-Performance abliefert, klären wir im Test... [weiterlesen]

Dienstag, 29. Juni 2021: Corsair 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB im Doppeltest: Das Full-Tower-Format wird neu interpretiert

Auf ein neues Oberklassegehäuse von Corsair mussten wir länger warten. Dafür gibt es jetzt gleich eine neue Serie - die 7000er-Serie. 7000D Airflow und iCUE 7000X RGB könnten optisch kaum unterschiedlicher sein. Aber beides sind ausgewachsene Full-Tower mit absolut extremen Nutzungsmöglichkeiten, darunter mehreren 480-/420-mm-Radiatorplätzen. Im Doppeltest finden wir heraus, was die neuen Oberklassegehäuse von Corsair auszeichnet... [weiterlesen]

Donnerstag, 01. Juli 2021: MSI Optix MAG274QRFDE-QD im Test: 27-Zöller mit 165 Hz und viel Ausstattung

Mit dem MSI MAG274 bietet der taiwanesische Konzern ein Gaming-Display an, das mit einem Rapid-IPS-Panel, 165 Hz, großen Farbräumen und einer guten Ausstattung punkten möchte. Damit sollen alle Spieler angesprochen werden, die auf eine schnelle Darstellung Wert legen, aber nicht die Kompromisse eines Turnier-Geräts eingehen möchten. Wie gut das in der Praxis gelingt, klärt unser ausführlicher Test... [weiterelesen]

Donnerstag, 01. Juli 2021: DOOM: Eternal mit Raytracing und DLSS im Test

DOOM: Eternal hat ein Update erhalten, welches die Berechnungen der Reflexionen per Raytracing hinzufügt. Gleichzeitig gibt es die Integration für das Deep Learning Super Sampling. Oberflächen, die Licht in verschiedenen Graden reflektieren, werden per Raytracing berechnet. Metallische und nasse Oberflächen, Wasser selbst, aber auch Glasoberflächen zeigen diesen Effekt natürlich am deutlichsten. Wir haben die kompatiblen GeForce-RTX- und Radeon-RX-Karten durch den Benchmark-Parcours gejagt und schauen uns auch die Unterschiede in der Darstellung an... [weiterlesen]

Freitag, 02. Juli 2021: Western Digital Gold WD181KRYZ im Test: Enterprise Flaggschiff

Western Digitals erstes Modell mit Energy-assisted Perpendicular Magnetic Recording in unserem Testparcours ist nach einem edlen Metall benannt. Die WD Gold mit 18 TB ist das neue Flaggschiff der Nearline-Enterprise-HDD-Serie. Ob diese Technologie einen Unterschied zu den bisherigen Helium-gefüllten Festplatten machen kann und wieso die Betriebslautstärke bei diesem Modell eine ganz herausragende Rolle spielt, klären wir in unserem Artikel... [weiterlesen]

Samstag, 03. Juli 2021: Amazon Echo Show 5 und 8 (2. Generation, 2021) im Test: Verbesserte Showtalente

Amazon hat die 2. Generation der kleinen Echo-Show-Modelle auf den Markt gebracht. Wir nutzen die Gelegenheit, um Echo Show 5 und 8 (2. Generation, 2021) im Vergleich zu testen. Dabei klären wir auch, was sich gegenüber der Vorgängergeneration geändert hat und ob der Sprung auf die neue Generation lohnt... [weiterlese]